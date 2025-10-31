Emerald Melon Cake là một trong những chiếc bánh được “săn đón” nhất hiện nay

Làn gió mới trên thị trường bánh ngọt

Thị trường bánh ngọt vốn đã đa dạng và cạnh tranh, để một sản phẩm mới xuất hiện và lập tức gây chú ý không hề dễ dàng. Thế nhưng, với The 350F, đó dường như là điều đã khá quen thuộc. Mỗi sản phẩm ra mắt đều nhanh chóng ghi dấu ấn, từ hương vị đến hình thức, khẳng định vị thế của thương hiệu trong lòng giới trẻ.

Emerald Melon Cake - phiên bản bánh dưa lưới được nâng tầm trong hộp thiếc chính là minh chứng mới nhất cho điều đó. Bằng sự chăm chút và tinh thần sáng tạo bền bỉ, The 350F đã mang đến cho khách hàng một trải nghiệm mới mẻ, kết hợp giữa hương vị thanh mát và thiết kế sang trọng.

Có thể nói, sự tinh tế trong từng chi tiết không chỉ định hình nên phong cách riêng của The 350F mà còn giúp sản phẩm dễ dàng lan tỏa trên mạng xã hội. Emerald Melon Cake vì thế không chỉ là một chiếc bánh, mà còn là hành trình khám phá đầy cảm hứng cho khách hàng. Đây cũng là yếu tố khiến thương hiệu này luôn được xem là một trong những “người dẫn đầu xu hướng” trong thị trường bánh ngọt tại Sài thành.

Dễ thấy, công thức tạo trend của The 350F đó là: Ngon miệng, thẩm mỹ và giàu trải nghiệm, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu “sống đẹp” của giới trẻ

Hương vị hấp dẫn, thiết kế hộp ấn tượng

Điểm nhấn đầu tiên tạo nên sức hút cho Emerald Melon Cake chính là thiết kế hộp thiếc. Tông xanh ngọc nổi bật, chi tiết tinh xảo cùng sự chỉn chu trong từng đường nét giúp sản phẩm trở nên sang trọng và thu hút.

Không chỉ đẹp mắt, hộp thiếc còn đóng vai trò bảo vệ hương vị, giữ cho kết cấu bánh luôn tươi mới. Chính vì thế, Emerald Melon Cake trở thành lựa chọn đa dụng: vừa để thưởng thức trong những dịp thường nhật, vừa có thể trở thành món quà tinh tế dành tặng người thân, bạn bè.

Nếu “diện mạo” là điều gây ấn tượng ban đầu, thì hương vị lại là yếu tố giữ chân khách hàng. Được tạo nên từ dưa lưới hữu cơ Danny Green - loại trái cây nổi tiếng với độ ngọt thanh và hương thơm nhẹ nhàng, kết hợp cùng Mascarpone Zanetti và Whipping Cream Président thượng hạng, Emerald Melon Cake mang đến một tổng thể hài hòa với những tầng vị phức tạp: vừa tươi mát, vừa ngậy béo, vừa thơm ngọt, vừa thanh khiết.

Một miếng bánh nhỏ thôi cũng đủ gợi cảm giác thư thái, tươi mới - như một cách “refresh” giữa nhịp sống đô thị bận rộn. Đây chính là yếu tố khiến nhiều người gọi Emerald Melon Cake là trải nghiệm “nhất định nên thử” trong mùa này.

Sắc xanh tươi mát với từng chi tiết được trau chuốt tối đa khiến chiếc bánh càng trở nên hấp dẫn và cuốn hút

Sáng tạo ẩm thực không thể bỏ lỡ

Hiếm có sản phẩm nào trên thị trường vừa sử dụng nguyên liệu hữu cơ cao cấp, vừa được chế tác thủ công và trình bày trong hộp thiếc sang trọng như Emerald Melon Cake. Sự kết hợp này tạo nên dấu ấn riêng, biến chiếc bánh trở thành một sáng tạo mang tính biểu tượng của The 350F trong mùa mới.

Đặc biệt, thương hiệu còn triển khai chương trình dùng thử miễn phí, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm chất lượng sản phẩm. Đây không chỉ thể hiện sự tự tin vào hương vị mà còn là cách The 350F xây dựng niềm tin và kết nối chân thành với người tiêu dùng.

Bên cạnh size lớn, The 350F cũng ra mắt phiên bản bánh 10cm để mang đến đa dạng lựa chọn cho khách hàng.

Emerald Melon Cake hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành hiện tượng: hương vị dưa lưới tươi mát lần đầu tiên xuất hiện trong dòng bánh hộp thiếc, đến thiết kế sang trọng, tinh tế và giàu tính nghệ thuật. Có thể nói, từ bánh mousse trái cây, bánh tart cho đến dòng bánh hộp thiếc, The 350F luôn chứng minh năng lực sáng tạo và khả năng nắm bắt xu hướng ẩm thực đương đại.

Với The 350F, mỗi chiếc bánh không chỉ là món ngon, mà còn là cách thương hiệu gửi gắm cảm xúc và phong cách sống - nơi ẩm thực trở thành trải nghiệm trọn vẹn, gắn kết con người và cảm hứng.

Thông tin về sản phẩm:

Fanpage The 350F

Hotline 1800 8287

Bích Đào