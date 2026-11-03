Emeralda Resort Ninh Bình xác lập chuẩn mực mới cho nghỉ dưỡng sinh thái khi vinh dự nhận Giải Bạc (Silver Award) tại VMARK Hospitality - F&B Excellence Award 2026, với chủ đề Where Design Meets Experiential Luxury.

Kiến trúc làng quê Bắc Bộ giữa không gian nghỉ dưỡng sinh thái

Trong xu hướng phát triển của ngành nghỉ dưỡng cao cấp, quan niệm về sự sang trọng đang dần có những thay đổi. Thay vì tập trung vào các công trình đồ sộ, vật liệu đắt tiền hay những thiết kế mang tính phô trương, nhiều dự án hướng đến trải nghiệm có chiều sâu, đề cao bản sắc văn hóa, trải nghiệm chân thực, kết với cảnh quan bản địa.

Nét đẹp kiến trúc làng quê Bắc Bộ giữa không gian nghỉ dưỡng xanh mát tại Emeralda Resort Ninh Bình.

Tọa lạc bên Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, Emeralda Resort Ninh Bình mang đến sự giao hòa giữa kiến trúc truyền thống Bắc Bộ và thiên nhiên nguyên sơ. Từ mái ngói đỏ, chất liệu gỗ mộc đến không gian nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên, mỗi chi tiết đều tái hiện nét đẹp văn hóa Việt.

Mái ngói đỏ, chất liệu gỗ mộc và thiên nhiên giao hòa trong từng góc nghỉ dưỡng.

Được vinh danh Giải Bạc VMARK Hospitality - F&B Excellence Award 2026 với chủ đề “Where Design Meets Experiential Luxury”, Emeralda khẳng định dấu ấn nghỉ dưỡng xa xỉ từ bản sắc kiến trúc, giá trị truyền thống và trải nghiệm giàu cảm xúc.

Điểm nổi bật trong quy hoạch Emeralda Resort Ninh Bình là hình thái hữu cơ, mô phỏng cấu trúc phân mảnh tự nhiên của làng quê Bắc Bộ, thay vì lối quy hoạch bàn cờ hay các khối nhà cao tầng dày đặc.

Tinh thần làng truyền thống được tái hiện qua mạng lưới đường uốn lượn, những con đường lát gạch rợp bóng tre ngà, hoa cau và chuối ngự. Các cụm nghỉ dưỡng mang tên thôn Đoài, thôn Đông, xóm Mít, xóm Cau được tổ chức như những tiểu cộng đồng, gợi nhắc cấu trúc xóm giềng thân thuộc.

Sự chuyển tiếp giữa không gian công cộng, bán công cộng và riêng tư được tạo nên bởi lớp cây xanh, tường gạch thấp và sân chung, vừa đảm bảo tính riêng tư, vừa giữ được sự gần gũi, gắn kết đặc trưng của làng quê Bắc Bộ.

Không gian riêng tư, kết nối với thiên nhiên

Lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà ở dân gian Bắc Bộ, Emeralda Resort Ninh Bình gây ấn tượng với những nếp nhà thấp, mái dốc và đường nét kiến trúc hài hòa với cảnh quan núi đá vôi. Các công trình được bố trí đan xen dưới những tán cây xanh, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Emeralda Resort Ninh Bình - nơi bản sắc văn hóa truyền thống gặp gỡ trải nghiệm nghỉ dưỡng đương đại.

Điểm nhấn là hệ mái ngói mũi hài đỏ sẫm gợi nét kiến trúc đình, chùa truyền thống. Kết hợp cùng kết cấu gỗ, gạch nung đỏ, hiên rộng và cửa gỗ bức bàn, công trình vừa giữ vẻ mộc mạc, gần gũi, vừa tận dụng thông gió và cách nhiệt tự nhiên, tạo không gian thoáng mát, dễ chịu.

Với 172 phòng nghỉ, tinh thần kiến trúc truyền thống được thể hiện qua sự kết hợp hài hòa giữa vật liệu tự nhiên và tiện nghi hiện đại. Bảng màu lấy cảm hứng từ thiên nhiên Bắc Bộ, cùng gạch gốm Bát Tràng, trần gỗ lộ vì kèo và nội thất gỗ tạo nên không gian ấm áp, gần gũi. Các chi tiết thủ công như đèn ngủ mô phỏng nơm cá hay đèn lồng tre bọc lụa Hà Đông góp phần tôn vinh văn hóa bản địa.

Đặc biệt, mỗi phòng đều có khu vườn riêng phía sau, kết nối với không gian phòng tắm và thiên nhiên bên ngoài. Khoảng sân trong biệt lập mang đến nơi thư giãn giữa cây xanh, tiếng chim và hương cỏ, tạo nên trải nghiệm nghỉ dưỡng riêng tư, tĩnh tại và đậm chất bản địa.

Ẩm thực Bắc Bộ trong hành trình trải nghiệm

Tại Emeralda Resort Ninh Bình, trải nghiệm nghỉ dưỡng còn được nối dài qua văn hóa ẩm thực. Nhà hàng Organic là không gian thể hiện rõ định hướng đưa những giá trị bản địa vào hành trình khám phá của du khách, từ kiến trúc đến hương vị món ăn.

Lấy cảm hứng từ kiến trúc đình làng Bắc Bộ, nhà hàng nổi bật với hệ cột gỗ lớn, mái ngói truyền thống và tầm nhìn hướng ra mặt hồ cùng những dãy núi đá vôi. Thiết kế không gian mở tạo sự kết nối với cảnh quan xung quanh, mang đến cảm giác thư thái cho thực khách.

Thực đơn tập trung khai thác hương vị ẩm thực Bắc Bộ, kết hợp những đặc sản của Ninh Bình như dê núi, cơm cháy, ốc núi, được chế biến và trình bày theo phong cách tinh tế.

Giữa không gian mang đậm dáng dấp làng quê, thưởng thức những món ăn đặc trưng và cảm nhận âm thanh thiên nhiên của vùng đất Vân Long, thực khách có thêm cơ hội khám phá văn hóa địa phương qua trải nghiệm ẩm thực. Đây cũng là một phần tạo nên sự kết nối giữa cảnh quan, kiến trúc và đời sống bản địa tại Emeralda Resort Ninh Bình.

Việc tại VMARK Hospitality - F&B Excellence Award 2026, Emeralda Resort Ninh Bình vinh dự nhận Giải Bạc (Silver Award) đã ghi nhận dấu ấn thiết kế nghỉ dưỡng lấy cảm hứng từ văn hóa Bắc Bộ, với kiến trúc truyền thống, vật liệu mộc mạc và không gian hòa quyện cùng thiên nhiên. Qua đó, thể hiện tinh thần sang trọng từ bản sắc văn hóa, sự hài hòa với cảnh quan và những trải nghiệm gần gũi, thân thuộc.

Thông tin về dự án: Dự án: Emeralda Resort Ninh Bình Hạng mục: Hotel, Lounge, Bar, Resort Giải thưởng: GIẢI BẠC (SILVER AWARD) - VMARK Hospitality - F&B Excellence Award 2026 Chủ đề giải thưởng: Where Design Meets Experiential Luxury

Bích Đào