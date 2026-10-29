Cục Thuế yêu cầu thuế các tỉnh, thành phố chuẩn hóa dữ liệu, giải quyết kịp thời phản hồi, không để người dân phải đi lại nhiều lần khi thực hiện nghĩa vụ thuế đất phi nông nghiệp.

Chuẩn hóa dữ liệu, giải quyết dứt điểm phản hồi của người nộp thuế

Ngày 29/10, Cục Thuế (Bộ Tài chính) có văn bản gửi thuế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Theo Cục Thuế, thời gian qua, cơ quan này đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đặc biệt là rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trên các hệ thống ứng dụng của ngành. Đến nay, cơ quan thuế đã hoàn thành rà soát 95,57% trong tổng số 3.372.799 tờ khai cần rà soát.

Cục Thuế cũng đã tham mưu Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ về việc cắt giảm thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ tại Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP và Thông tư số 89/2026 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

Theo đó, bãi bỏ yêu cầu xác nhận của cơ quan chức năng trên tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin, hồ sơ mà cơ quan nhà nước đã có và đủ điều kiện kết nối dữ liệu. Người dân cũng không phải nộp hồ sơ khai thuế trong trường hợp cơ quan thuế đã kết nối và có đầy đủ thông tin về đất do cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của cơ quan nông nghiệp và môi trường cung cấp.

Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình triển khai thực tế, Cục Thuế cho biết tại một số địa bàn vẫn còn tình trạng thông tin người nộp thuế, thông tin thửa đất chưa được cập nhật đầy đủ, dẫn đến thông báo nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không chính xác.

Việc tiếp nhận, xử lý phản hồi của người nộp thuế bằng phương thức điện tử theo chỉ đạo còn chưa kịp thời. Một số nội dung trả lời chưa rõ, chưa giải quyết dứt điểm vướng mắc. Công tác phối hợp, đối soát dữ liệu và phân công trách nhiệm xử lý cũng cần tiếp tục được chấn chỉnh.

Cục Thuế yêu cầu thuế các tỉnh, thành phố chuẩn hóa dữ liệu, giải quyết kịp thời phản hồi, không để người dân phải đi lại nhiều lần khi thực hiện nghĩa vụ thuế đất phi nông nghiệp. Ảnh: Nam Khánh

Để hỗ trợ người nộp thuế, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Cục Thuế yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin người nộp thuế, thửa đất và kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế theo chỉ đạo tại Công văn số 3966 của Cục Thuế ngày 15/6/2026.

Việc rà soát phải tập trung xử lý dữ liệu lịch sử, thông tin sai lệch, trùng lặp và các trường hợp bỏ sót đối tượng quản lý; kịp thời điều chỉnh khi có đủ căn cứ theo quy định.

Đối với tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được cập nhật theo địa bàn hành chính 2 cấp, cơ quan thuế cần rà soát danh mục loại đất, loại đường, tổ, thôn, đường, vùng, đoạn đường, khu vực và giá đất; cập nhật địa chỉ thửa đất, mã cơ quan thuế quản lý, địa bàn phát sinh khoản thu.

Trường hợp thay đổi cơ quan thuế quản lý, phải thực hiện chuyển tờ khai, dữ liệu nợ, nộp thừa và cập nhật trạng thái chuyển địa bàn.

Cơ quan thuế cũng được yêu cầu chủ động khai thác cơ sở dữ liệu ngành thuế, gồm ứng dụng quản lý thuế tập trung và ứng dụng quản lý trước bạ, nhà đất, để rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của người nộp thuế.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý đất đai và các đơn vị liên quan để lập danh sách, đối chiếu dữ liệu đất đai, thông tin biến động về người sử dụng đất và kết quả nộp ngân sách nhà nước. Trên cơ sở đó, đôn đốc, hướng dẫn người nộp thuế nộp tờ khai và điều chỉnh thông tin kịp thời.

Đáng chú ý, Cục Thuế yêu cầu 100% người nộp thuế nộp thừa phải được xác nhận số tiền nộp thừa chính xác trên chức năng 8.15.1.2. Tra cứu/Cập nhật kết quả rà soát dữ liệu nộp thừa TMS.

Về xử lý phản hồi, kiến nghị, cơ quan thuế phải rà soát toàn bộ trường hợp chưa được giải quyết, phân loại theo nội dung, nguyên nhân, thẩm quyền và thời gian xử lý. Đồng thời, phân công rõ công chức tiếp nhận, xử lý, lãnh đạo kiểm soát và thời hạn giải quyết đối với từng trường hợp, không để bỏ sót, tồn đọng hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Cơ quan thuế phải chủ động xác minh, điều chỉnh dữ liệu khi đủ căn cứ; trả lời đúng trọng tâm, nêu rõ căn cứ, kết quả và hướng xử lý. Trường hợp cần xác minh hoặc vượt thẩm quyền, phải thông tin rõ cho người nộp thuế, hướng dẫn cụ thể và phối hợp theo dõi đến khi có kết quả.

Đối với những tồn tại, sai sót trong cập nhật dữ liệu, phát hành thông báo và xử lý phản hồi, cơ quan thuế phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của công chức, bộ phận và lãnh đạo phụ trách để chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền. Việc xem xét trách nhiệm phải căn cứ chức trách, điều kiện thực tế, hồ sơ và dữ liệu, phân biệt rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan.

Thành lập tổ công tác hỗ trợ người dân kê khai, nộp thuế

Bên cạnh việc chuẩn hóa dữ liệu và xử lý phản hồi, Cục Thuế yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố đánh giá, rà soát công tác ủy nhiệm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn, từ hợp đồng, phạm vi ủy nhiệm đến kết quả thực hiện và trách nhiệm của các bên.

Cơ quan thuế cần làm rõ cơ chế phối hợp với đơn vị nhận ủy nhiệm thu và chính quyền địa phương trong cập nhật dữ liệu, biến động đối tượng, người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Việc đối soát, thanh toán, quyết toán kinh phí ủy nhiệm thu phải được thực hiện kịp thời theo quy định và hợp đồng. Cơ quan thuế cần kiểm tra, đối soát số thu, số đã nộp ngân sách nhà nước và số đã hạch toán trên ứng dụng; kịp thời xử lý các trường hợp thu sai đối tượng, chậm nộp ngân sách, đã nộp nhưng chưa cập nhật hoặc còn ghi nhận nợ không đúng thực tế.

Đặc biệt, Cục Thuế yêu cầu thành lập các tổ công tác hỗ trợ trực tiếp người dân kê khai, nộp thuế và giải quyết dứt điểm vướng mắc về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Theo đó, Trưởng Thuế tỉnh, thành phố làm Tổ trưởng, chịu trách nhiệm chỉ đạo chung và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai trên địa bàn. Các Phó trưởng Thuế tỉnh, thành phố làm Tổ phó, phụ trách, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện tại các địa bàn được phân công. Trưởng Thuế cơ sở chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức triển khai, bố trí nhân lực hỗ trợ và giải quyết vướng mắc phát sinh trên địa bàn quản lý.

Việc triển khai phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; giúp người nộp thuế được hướng dẫn đầy đủ, kịp thời, thuận tiện trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Các phản ánh, kiến nghị phải được tiếp nhận, xử lý dứt điểm, không để tồn đọng, kéo dài hoặc yêu cầu người dân đi lại nhiều lần.

Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thuế về tiến độ, chất lượng và kết quả triển khai quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Lãnh đạo Thuế tỉnh, thành phố và Trưởng Thuế cơ sở chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo địa bàn phụ trách, đặc biệt là kết quả giải quyết phản hồi của người nộp thuế.

Lãnh đạo cơ quan thuế phải trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các tồn tại, vi phạm nếu có. Thuế các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kết quả triển khai theo yêu cầu. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, Thuế tỉnh, thành phố tổng hợp tình huống cụ thể, đề xuất hướng xử lý gửi Cục Thuế qua Ban Nghiệp vụ thuế để được hướng dẫn.