Cam kết đầu tư lâu dài, đón đầu làn sóng dịch chuyển sản xuất trong khu vực

Trong chiến lược phát triển tại Đông Nam Á, Việt Nam cùng Thái Lan được Epson xác định là những thị trường tự động hóa giàu tiềm năng. Nhằm đón đầu xu hướng dịch chuyển sản xuất, Epson Việt Nam đã đưa văn phòng và Trung tâm Giải pháp mới tại Hà Nội vào hoạt động, đánh dấu cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Với vị trí gần các khu công nghiệp trọng điểm miền Bắc, trung tâm mới giúp Epson tăng cường kết nối với đối tác, khách hàng, đồng thời mang đến các giải pháp tự động hóa theo triết lý “hiệu quả, nhỏ gọn, chính xác”. Qua đó, Epson kỳ vọng hỗ trợ doanh nghiệp Việt nâng cao năng suất, tối ưu vận hành và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của ngành sản xuất.

Đại diện Ban lãnh đạo Epson Đông Nam Á, Epson Việt Nam cùng các khách mời thực hiện nghi thức khai trương Văn phòng và Trung tâm Giải pháp mới tại Hà Nội

Khách hàng và đối tác tìm hiểu các ứng dụng robot Epson tại không gian trải nghiệm tự động hóa nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá và lựa chọn giải pháp phù hợp cho quá trình chuyển đổi sản xuất

Tọa lạc tại Khu đô thị Him Lam Vạn Phúc (Phường Hà Đông, Hà Nội) với tổng diện tích 182 m², văn phòng mới được thiết kế tối ưu để hỗ trợ khách hàng với hai không gian chính:

Tầng 1 (91 m²) - Không gian trải nghiệm giải pháp tự động hóa được xây dựng thành khu trưng bày các ứng dụng tự động hóa của robot Epson. Tại đây, các đối tác và khách hàng khối sản xuất có thể trực tiếp thao tác, kiểm chứng và đánh giá hiệu năng vận hành thực tế của các dòng robot trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Tầng 2 (91 m²) - Khu vực trưng bày Giải pháp doanh nghiệp (B2B) và Trung tâm đào tạo: Bao gồm khu vực làm việc và phòng huấn luyện kỹ thuật với sức chứa từ 15 đến 20 khách, giúp doanh nghiệp nâng cao tay nghề cho đội ngũ kỹ sư vận hành. Không gian được kết hợp hài hòa với khu trưng bày các dòng máy in khổ lớn dành cho in ảnh, in trực tiếp lên vải, các thiết bị in phun và số hóa thông minh dành cho không gian văn phòng.

Thông qua trải nghiệm trực quan tại Trung tâm Giải pháp mới, các đối tác và khách hàng của Epson có thể tiếp cận những giải pháp toàn diện nhằm nâng cao năng suất, tối ưu hóa không gian sản xuất và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực. Đây sẽ là nơi giúp doanh nghiệp tìm ra hướng đi phù hợp cho quá trình chuyển đổi và tăng trưởng bền vững, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước khẳng định vị thế trên chuỗi giá trị toàn cầu.

Cầu nối đưa công nghệ robot thông minh đến gần doanh nghiệp Việt

Việt Nam đang khẳng định vị thế là một trong những điểm đến sản xuất và đầu tư hấp dẫn nhất khu vực. Trong năm 2025, nền kinh tế đạt mức tăng trưởng GDP 8%, riêng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vượt 27 tỷ USD. Những kết quả này không chỉ phản ánh niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế vào tiềm năng phát triển của Việt Nam, mà còn cho thấy sức bật của các ngành công nghiệp trọng điểm như điện tử và ô tô.

Trong bối cảnh đó, việc Epson mở rộng hiện diện tại Hà Nội sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận tốt hơn với hệ sinh thái giải pháp tự động hóa tiên tiến. Với thế mạnh đã được khẳng định trên toàn cầu, các giải pháp robot của Epson đang hỗ trợ hiệu quả cho nhiều ngành công nghiệp cốt lõi, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất điện tử, góp phần thúc đẩy tự động hóa, nâng cao năng suất và tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Ông Siew Jin Kiat, Giám đốc Điều hành Khu vực của Epson Đông Nam Á, chia sẻ: “Trung tâm Giải pháp mới sẽ giúp đối tác và khách hàng trực tiếp trải nghiệm, thử nghiệm các giải pháp của Epson, từ đó đánh giá tính khả thi và đưa ra quyết định nhanh chóng, tự tin hơn. Đây cũng là nơi tổ chức các sự kiện về tự động hóa, đồng thời cung cấp các chương trình đào tạo chuyên sâu về vận hành robot, phần mềm RC+ cùng các ứng dụng AI và nền tảng đám mây.”

Văn phòng mới tại Hà Nội cùng Trung tâm Giải pháp tại TP.HCM thể hiện nỗ lực của Epson trong việc mở rộng mạng lưới hỗ trợ và trải nghiệm công nghệ tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh hơn với các giải pháp tiên tiến.

(Nguồn: Epson Việt Nam)