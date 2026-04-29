eSIM là gì?
eSIM (Embedded SIM) là loại SIM điện tử được tích hợp trực tiếp vào thiết bị, không cần tháo lắp như SIM vật lý truyền thống.
Khác với SIM thường, eSIM được lập trình sẵn trên chip và có thể kích hoạt bằng mã QR hoặc cấu hình từ nhà mạng
Theo tiêu chuẩn của GSMA, eSIM giúp người dùng chuyển đổi nhà mạng linh hoạt mà không cần thay SIM.
eSIM hoạt động như thế nào?
eSIM hoạt động dựa trên việc lưu trữ và quản lý thông tin thuê bao dưới dạng dữ liệu số thay vì thẻ SIM vật lý.
Nguyên lý hoạt động:
- Nhà mạng cung cấp mã QR hoặc profile eSIM
- Người dùng quét mã để tải cấu hình về thiết bị
- Thiết bị tự động kết nối mạng
Điểm đặc biệt:
- Có thể lưu nhiều profile (nhiều số điện thoại)
- Chuyển đổi mạng nhanh chóng
- Không cần tháo SIM
Điều này giúp eSIM trở thành xu hướng trong các thiết bị hiện đại như smartphone, smartwatch.
Ưu và nhược điểm của eSIM
Ưu điểm của eSIM:
- Không cần tháo lắp SIM nên tiện lợi, tiết kiệm thời gian
- Dễ dàng chuyển đổi nhà mạng
- Tiết kiệm không gian thiết bị, giúp máy mỏng hơn
- Hỗ trợ nhiều số trên cùng 1 thiết bị
- Giảm nguy cơ mất SIM vật lý
Nhược điểm của eSIM:
- Không phải thiết bị nào cũng hỗ trợ
- Khó chuyển sang máy khác hơn SIM thường
- Phụ thuộc vào nhà mạng và hỗ trợ kỹ thuật
- Người dùng mới có thể khó làm quen ban đầu
Thiết bị nào hỗ trợ eSIM?
Hiện nay, nhiều thiết bị đã hỗ trợ eSIM, đặc biệt là smartphone cao cấp.
Trên điện thoại:
- iPhone 15 trở lên
- Samsung Galaxy S24 trở lên
- Google Pixel 8 trở lên
Trên đồng hồ thông minh
- Apple Watch Series 9
- Samsung Galaxy Watch 6
Trên các thiết bị khác:
- Laptop có kết nối di động
- Tablet hỗ trợ eSIM
Lưu ý: Không phải tất cả phiên bản đều hỗ trợ eSIM nên ngươi dùng cần kiểm tra trước khi sử dụng.
Cách kích hoạt eSIM
Cách phổ biến nhất (quét QR)
- Đăng ký eSIM với nhà mạng
- Nhận mã QR
- Vào cài đặt điện thoại
- Chọn “Thêm eSIM”
- Quét mã QR
- Kích hoạt và sử dụng
Một số lưu ý:
- Cần kết nối internet khi kích hoạt
- Không chia sẻ mã QR cho người khác
- Nên lưu lại thông tin eSIM
Nhà mạng nào có eSIM tại Việt Nam?
Hiện nay, các nhà mạng lớn tại Việt Nam đều hỗ trợ eSIM như: Viettel, Vinaphone, Mobifone
Để sử dụng eSIM bạn cần:
- Đăng ký tại cửa hàng hoặc online
- Hỗ trợ chuyển đổi từ SIM vật lý sang eSIM
- Có thể dùng song song SIM + eSIM
eSIM phù hợp với ai?
eSIM phù hợp với:
- Người thường xuyên đi công tác, du lịch
- Người dùng nhiều số điện thoại
- Người thích công nghệ mới
Câu hỏi thường gặp
eSIM có thay thế hoàn toàn SIM vật lý không?
Chưa hoàn toàn, nhưng đang dần thay thế trong tương lai.
eSIM có dùng được 2 số không?
Có. Nhiều thiết bị hỗ trợ eSIM + SIM vật lý hoặc nhiều eSIM.
Mất máy có mất eSIM không?
Không. Bạn có thể cấp lại eSIM từ nhà mạng.
eSIM có cần internet để kích hoạt không?
Có. Cần kết nối internet để tải cấu hình.