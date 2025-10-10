Trải qua 20 năm thành lập và phát triển, ETC là đơn vị tiên phong kiến tạo các giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho các tổ chức và doanh nghiệp trên khắp Việt Nam. Tiếp nối hành trình đó, ETC đã vinh dự nhận giải thưởng “Doanh nghiệp xuất sắc” tại APEA 2025, ghi nhận những nỗ lực của ETC trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ chất lượng cao, tiên phong trong thúc đẩy sự định hình và phát triển của ngành công nghệ thông tin Việt Nam.

Năng lực công nghệ dẫn đầu

Các lĩnh vực hoạt động chính của ETC bao gồm cung cấp giải pháp công nghệ tổng thể theo yêu cầu, tích hợp hệ thống, xây dựng trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, hạ tầng mạng và an ninh mạng, cung cấp các giải pháp chuyên biệt theo ngành, dịch vụ bảo trì, đánh giá an toàn thông tin…

ETC đã triển khai thành công nhiều giải pháp công nghệ phức tạp với tính toàn diện, độ tin cậy và hiệu quả vượt trội cho tệp khách hàng chiến lược, có yêu cầu kỹ thuật và bảo mật đặc thù, bao gồm các cơ quan Chính phủ, các ngân hàng hàng đầu và các doanh nghiệp lớn như Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)...

Trong vai trò là đối tác chiến lược của hơn 50 hãng công nghệ toàn cầu, ETC được các tên tuổi lớn như Dell Technologies, Cisco, Palo Alto Networks… công nhận là đối tác cấp cao nhất tại thị trường Việt Nam. Vị thế này tạo điều kiện để ETC liên tục nâng tầm trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân sự, tối ưu hóa giải pháp, nâng cao khả năng xử lý các dự án phức tạp với yêu cầu kỹ thuật và bảo mật cao.

Là nhà cung cấp hệ sinh thái công nghệ số hàng đầu tại Việt Nam, trong hai thập kỷ qua, ETC đã đạt được nhiều danh hiệu danh giá từ các nhà cung cấp toàn cầu cũng như nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa ETC và Cisco

Tự chủ công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Theo đuổi mục tiêu tự chủ công nghệ, ETC đã phát triển nhiều giải pháp thông minh dựa trên nền tảng kỹ thuật của Việt Nam, qua đó tạo ra bước chuyển mình mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực trọng yếu của quốc gia, đặc biệt là ngành hàng không.

Hệ thống định danh sinh trắc học toàn trình Biostation của ETC kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã được triển khai tại 18 cảng hàng không trên toàn quốc và sắp tới là tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Hệ thống Biostation cùng giải pháp Camera AI giám sát và quản lý hạ tầng sân bay của ETC không chỉ được các đơn vị vận hành đánh giá cao trong việc đảm bảo an ninh hàng không mà còn được hành khách đón nhận tích cực nhờ giảm thiểu đáng kể thời gian làm thủ tục.

Hiệu quả thực tiễn và tính phổ dụng cao của các giải pháp đã khẳng định vai trò tiên phong trong tiến trình chuyển đổi số và phát triển năng lực cạnh tranh quốc gia của ETC.

Trong giai triển tiếp theo, ETC sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, tích hợp AI, Big Data và an ninh mạng vào các sản phẩm cốt lõi. Bên cạnh việc củng cố vị thế vững chắc tại khu vực, công ty còn hướng đến mở rộng ra thị trường quốc tế, đưa đổi mới và năng lực công nghệ Việt Nam vươn tầm thế giới.

Hệ thống Biostation của ETC đã được triển khai tại 18 cảng hàng không trên toàn quốc

Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” trong khuôn khổ Giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á (APEA) 2025 là minh chứng cho sự phát triển bền vững của ETC, thể hiện qua sự tăng trưởng tài chính ấn tượng, chiến lược kinh doanh hiệu quả và các đóng góp tích cực cho cộng đồng. Đây cũng là sự ghi nhận xứng đáng cho những thành tựu nổi bật của ETC, củng cố vị thế doanh nghiệp như một biểu tượng của sự đổi mới và phát triển bền vững trong khu vực.

APEA là giải thưởng danh giá ra đời năm 2007, do Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Á - Enterprise Asia tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp và doanh nhân xuất sắc tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Bích Đào