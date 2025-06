Theo chủ đầu tư, Eurowindow Sport Garden đáp ứng tiêu chí công trình xanh, phù hợp với xu hướng sống xanh - sống khỏe đang lan rộng. Dự án kiến tạo không gian sống gần gũi với thiên nhiên, khuyến khích vận động thể chất, mang đến một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn cho cư dân trong tương lai.

Trước đó, Eurowindow Holding đã đầu tư thành công nhiều dự án tại Nghệ An như Trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp và nhà phố Vicentra Nghệ An, Eurowindow Tower Nghệ An.

Phối cảnh tổng thể dự án Eurowindow Sport Garden

Tọa lạc tại vị trí “vàng” trung tâm TP. Vinh, dự án Eurowindow Sport Garden có tổng vốn đầu tư lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. Phía nam khu đô thị giáp đường Trần Nguyên Hãn kéo dài, phía tây giáp khu dân cư cũ khối Yên Giang và sông Kẻ Gai, phía bắc là đường Nguyễn Hiền (quy hoạch mở rộng 24m), phía đông tiếp giáp khu dân cư hiện hữu và đường quy hoạch. Từ khu đô thị, giúp cư dân dễ dàng kết nối đến ga Vinh (1km), chợ Vinh, siêu thị BigC (2km) cũng như các trục giao thông huyết mạch như đại lộ Vinh - Cửa Lò, cao tốc Bắc - Nam, quốc lộ 46A...

Dự án Eurowindow Sport Garden được quy hoạch thành hai phân khu với dấu ấn kiến trúc riêng biệt: Địa Trung Hải phóng khoáng và Tân Cổ Điển sang trọng. Khu đô thị phát triển đa dạng các loại hình sản phẩm: 476 căn liền kề, 121 căn biệt thự, 456 căn hộ chung cư, 164 shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che - loại hình sản phẩm đặc biệt chỉ có tại các dự án của Eurowindow Holding.

Eurowindow Sport Garden - Khu đô thị xanh, thể thao, hiện đại lớn nhất trung tâm TP.Vinh. Ảnh phối cảnh dự án

Dự án Eurowindow Sport Garden kỳ vọng gây ấn tượng với không gian xanh trong lành, bền vững với 7 công viên, vườn hoa cây xanh, tạo nên môi trường sống gần gũi thiên nhiên. Đáng chú ý, công viên thể thao 20.000m² là điểm đến lý tưởng cho lối sống năng động, nơi quy tụ hơn 20 môn thể thao trong nhà và ngoài trời như: sân tập golf, tennis, bóng rổ, cầu lông, sân pickleball, phòng gym, yoga và bể bơi 4 mùa…..

Bên cạnh đó, khu đô thị còn sở hữu gần 100 tiện ích nội khu đa dạng như khu vui chơi trẻ em, khu thư giãn, đường dạo bộ xanh mát, nhà trẻ, nhà văn hóa, nhà cộng đồng, nhà hàng, quán cà phê....góp phần mang lại trải nghiệm sống tiện nghi và hạnh phúc trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Hạ tầng kỹ thuật và xã hội được đầu tư bài bản theo định hướng phát triển bền vững, sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời, ứng dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến và thu gom rác thông minh. Với tầm nhìn dài hạn, dự án Eurowindow Sport Garden không chỉ hứa hẹn góp phần chỉnh trang đô thị TP. Vinh mà còn nâng tầm tiêu chuẩn sống mới cho cư dân địa phương.

Một môi giới bất động sản tại TP. Vinh đánh giá: “Với vị trí trung tâm thành phố kết hợp hệ tiện ích phong phú, Eurowindow Sport Garden có sức hút rất lớn trên thị trường. Đây không chỉ là nơi đáng sống mà còn là tài sản đầu tư có tiềm năng tăng giá và thanh khoản tốt trong tương lai”.

Với những lợi thế nổi bật, Eurowindow Sport Garden không chỉ được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới tại trung tâm TP. Vinh, mà còn là cú hích quan trọng, tạo nên làn sóng sôi động cho thị trường bất động sản khu vực trong thời gian tới.

Ngoài dự án Eurowindow Sport Garden, Eurowindow Holding đang có kế hoạch triển khai thêm hai dự án quy mô lớn tại trung tâm thành phố Vinh gồm: Eurowindow Central Avenue và Eurowindow Green City.

Bùi Huy