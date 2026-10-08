Phát triển công trình xanh gắn với cảnh quan và hạ tầng môi trường đồng bộ, Eurowindow Light City hướng đến môi trường sống chất lượng cao, mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng cư dân sinh sống bên dòng sông Mã.

Phát triển theo tiêu chí công trình xanh

Tọa lạc tại phường Nguyệt Viên, Thanh Hóa, dự án Eurowindow Light City có quy mô khoảng 176 ha, được quy hoạch đồng bộ về nhà ở, thương mại và tiện ích. Tiêu chí công trình xanh được đưa vào quá trình phát triển dự án, từ quy hoạch không gian đến lựa chọn vật liệu và giải pháp kỹ thuật, vận hành.

Eurowindow Light City hướng tới đáp ứng tiêu chí công trình xanh tại Thanh Hóa. Ảnh phối cảnh

Không chỉ thừa hưởng lợi thế quỹ đất rộng nằm bên bờ sông Mã, Eurowindow Light City còn bố trí hệ thống cây xanh và mặt nước ở các phân khu. Dự án quy hoạch diện tích cây xanh, mặt nước lớn cùng gần 50 công viên phân bố trên các trục cảnh quan và không gian công cộng.

Thay vì tập trung mảng xanh tại một vài vị trí, hệ thống công viên được bố trí đan xen các khu, đưa không gian thiên nhiên đến bên thềm nhà, giúp cư dân tương lai có thêm những cung đường dạo bộ, luyện tập và nghỉ ngơi thư thái ngay trong nội khu.

Eurowindow Light City sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng: cửa hộp kính kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt Eurowindow giúp chống ồn, tiết kiệm điện. Nhờ đó, không gian sống trong mỗi tổ ấm luôn duy trì nhiệt độ dễ chịu, mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông, giảm bớt nhu cầu sử dụng điều hòa hay máy sưởi.

Dự án sở hữu cây xanh, mặt nước lớn mang đến không gian sống trong lành và thoáng đãng cho cư dân. Ảnh phối cảnh

Chủ đầu tư dự án Eurowindow Light City cũng đầu tư sử dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời cho hệ thống chiếu sáng facade, đèn tường tại tất cả các biệt thự, liền kề/shophouse và đèn sân vườn tại một số khu vực công cộng, góp phần giảm phụ thuộc vào nguồn điện truyền thống. Ngay cả khi điện lưới địa phương bị mất, nhiều địa điểm tại khu đô thị vẫn sáng đèn.

Các giải pháp tiết kiệm năng lượng còn được kết hợp trong thiết kế không gian thương mại. Tại shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che, hai khối shophouse được nối bằng mái ngói kết hợp kính, tận dụng ánh sáng ban ngày và thông gió tự nhiên; hệ thống chiếu sáng ban đêm sử dụng điện mặt trời. Mái che giúp hoạt động đi bộ, mua sắm thuận tiện hơn, không bị ảnh hưởng bởi tác động của thời tiết, đồng thời giữ độ sáng và thoáng cho toàn tuyến phố.

Góp phần bảo vệ môi trường, Eurowindow Light City ứng dụng công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A. Nước sau xử lý có thể dùng để tưới cây, góp phần tiết kiệm tài nguyên nước và phục vụ chăm sóc cảnh quan khu đô thị.

Hệ thống thu gom rác thải thông minh có khả năng tự động đóng mở, nén rác và gửi tín hiệu báo đầy về trung tâm quản lý. Khi đưa vào hoạt động, hệ thống sẽ góp phần gia tăng tính chủ động thu gom rác nhanh, hạn chế mùi và giữ gìn mỹ quan đô thị.

Chia sẻ về định hướng phát triển dự án, ông Lê Văn Thăng, Phó Tổng Giám đốc Eurowindow Holding, cho biết: “Chúng tôi lựa chọn các giải pháp đáp ứng tiêu chí công trình xanh từ quy hoạch, cảnh quan cho đến vận hành mỗi ngày để cư dân có một môi trường sống tiện nghi và bền vững. Eurowindow Light City là dự án khu đô thị tiên phong tại Thanh Hóa đáp ứng tiêu chí công trình xanh”.

Không gian sống tiện nghi, hiện đại bên sông Mã

Cùng với định hướng công trình xanh, Eurowindow Light City tạo dấu ấn bằng hệ thống tiện ích đa dạng gắn với định hướng concept Thành phố Ánh sáng cùng văn hóa bản địa.

Đại lộ Ánh Sáng dài gần 3km và Công viên Ánh Sáng tương tác độc đáo bậc nhất với quy mô gần 5,7ha được quy hoạch trở thành những điểm đến vui chơi, trải nghiệm, ứng dụng công nghệ ánh sáng để tái hiện di sản văn hóa Đông Sơn.

Các không gian này mang đến một cách tiếp cận mới với di sản: cư dân và du khách có thể khám phá những hình ảnh văn hóa quen thuộc qua các trải nghiệm ánh sáng. Đây cũng là điểm nhấn tạo bản sắc riêng cho Thành phố Ánh sáng bên sông Mã.

Gần 200 tiện ích được quy hoạch để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Quy hoạch hệ thống 10 trường học các cấp giúp các gia đình thuận tiện hơn trong việc đưa đón con; khu luyện tập thể thao có nhiều lựa chọn như pickleball, sân tập golf, bóng đá, bể bơi, gym và yoga… Vườn thiền, vườn đọc sách cùng các không gian nghệ thuật mở bổ sung những địa điểm nghỉ ngơi, thư giãn trong nội khu.

Dự án sở hữu gần 200 tiện ích đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí cho cư dân và du khách. Ảnh phối cảnh

Hoạt động thương mại được tổ chức với các tuyến phố mua sắm, phố ẩm thực và trung tâm thương mại dưới chân các tòa chung cư. Hệ thống shophouse hình thành tổ hợp mua sắm, ẩm thực và giải trí liên hoàn theo quy hoạch. Khi hoàn thành, cư dân có thể tiếp cận nhiều dịch vụ gần nơi ở, đồng thời các chủ sở hữu có thêm điều kiện khai thác kinh doanh.

Eurowindow Light City phát triển đa dạng loại hình sản phẩm, gồm biệt thự, biệt thự, liền kề, shophouse, căn hộ chung cư, shophouse khối đế và shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che. Sự đa dạng này đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng, từ gia đình tìm nơi an cư đến người muốn kết hợp sinh hoạt với kinh doanh.

Với quy hoạch đồng bộ và các giải pháp công trình xanh được áp dụng đồng bộ, Eurowindow Light City đang từng bước hình thành một khu đô thị có đầy đủ điều kiện phục vụ đời sống hiện đại. Giá trị dự án được xây dựng từ chất lượng nhà ở, môi trường sống và khả năng tiếp cận tiện ích - những yếu tố gắn trực tiếp với nhu cầu an cư lâu dài của người dân Thanh Hóa.

Ngọc Diệp