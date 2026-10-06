Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, không áp dụng hạn mức.

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định về thuế suất đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng.

Theo Bộ Tài chính, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành đã có một số quy định nhằm khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó, đất ở áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần với mức thuế suất 0,03% đối với diện tích trong hạn mức, 0,07% đối với phần diện tích từ trên 1 đến 3 lần hạn mức và 0,15% đối với phần diện tích trên 3 lần hạn mức.

Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng. Ảnh: Duy Anh

Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, mức thuế suất hiện hành là 0,03%; đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định là 0,15%; đất lấn, chiếm là 0,2%.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chưa có quy định về mức thuế suất đối với đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng.

Để tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW, trong đó đặt yêu cầu nghiên cứu chính sách tài chính, thuế với lộ trình phù hợp nhằm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất, chậm đưa đất vào sử dụng và hạn chế đầu cơ, dự thảo luật đề xuất bổ sung quy định mới.

Cụ thể, dự thảo đề xuất bổ sung khoản 8 vào Điều 7 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, quy định đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức.

Việc xác định đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Mức thuế suất đề xuất cao gần 7 lần mức 0,03% đang áp dụng với đất ở trong hạn mức.

Dự án luật dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp tháng 10/2026. Nếu được thông qua, luật dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.