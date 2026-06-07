Đây là mức lợi nhuận cao nhất của Tập đoàn trong nhiều năm trở lại đây, giúp EVN xóa sạch khoản lỗ lũy kế kéo dài sau giai đoạn khó khăn 2022-2024.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Deloitte, năm 2025, EVN ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 645.658 tỷ đồng, tăng gần 11,2% so năm 2024. Giá vốn hàng bán và dịch vụ trong năm ở mức 549.307 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của EVN đạt gần 51.882 tỷ đồng, tăng mạnh 529,8% so với con số gần 8.238 tỷ đồng của năm 2024. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt gần 50.512 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát đạt 1.370 tỷ đồng.

Năm 2025, EVN ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 51.900 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Giám

Khoản lợi nhuận lớn trong năm đã giúp EVN xử lý đáng kể các tồn đọng tài chính. Tính đến cuối năm 2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 5.534 tỷ đồng, trong khi cuối năm 2024 vẫn còn lỗ lũy kế hơn 38.688 tỷ đồng.

Có thể thấy, EVN lãi hơn 51.800 tỷ đồng nhưng phần lớn đến từ việc biên lợi nhuận bán điện phục hồi sau giai đoạn giá nhiên liệu thế giới hạ nhiệt và giá điện trong nước được điều chỉnh tăng.

Báo cáo kiểm toán của Deloitte đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của EVN. Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán cũng lưu ý một số vấn đề liên quan đến việc xử lý chi phí vận chuyển khí cho các nhà máy điện khí và một số khoản mục thuế đang chờ quyết định cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền.

Kết quả kinh doanh năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với EVN sau giai đoạn thua lỗ nặng do giá nhiên liệu tăng cao, thiếu hụt nguồn điện và phí mua điện tăng mạnh.