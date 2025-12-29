Sáng 29/12, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết, năm 2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, EVN vẫn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và sự ủng hộ của các địa phương.

Tập đoàn và các đơn vị đã chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo của tập đoàn, đến cuối năm 2025, tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống (không bao gồm công suất nhập khẩu điện) đạt khoảng 87.600 MW, tăng khoảng 6.400 MW so với năm 2024. Quy mô hệ thống điện Việt Nam đứng thứ hai khu vực ASEAN về công suất nguồn điện.

Sản lượng điện thương phẩm năm 2025 toàn EVN ước đạt 287,9 tỷ kWh.

Tổng doanh thu hợp nhất toàn EVN năm 2025 ước đạt 645.195 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Giám

Năm 2025, EVN tiếp tục triển khai nhiều công trình lớn, có ý nghĩa xoay chuyển đối với ngành năng lượng. Tập đoàn và các đơn vị đã khởi công các dự án như Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái.

Đồng thời, nhiều công trình nguồn và lưới điện trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào vận hành, tiêu biểu như Thủy điện Hòa Bình mở rộng; đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên; cấp điện cho Côn Đảo; đốt dầu tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1...

Đáng chú ý, tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn năm 2025 ước đạt 645.195 tỷ đồng, tăng 10,3% so với 2024, trong đó doanh thu Công ty mẹ EVN đạt 543.779 tỷ đồng, tăng 11,8%.

Vốn chủ sở hữu ước đạt 245.000 tỷ đồng, bằng 121,7% so với năm 2024.

Năm 2025, tập đoàn nộp ngân sách 26.351 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ EVN năm 2025 có lợi nhuận vượt chỉ tiêu được Bộ Tài chính giao, góp phần giảm lỗ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022-2023.

Vốn đầu tư vào các công ty cổ phần trong năm 2025, dự kiến giá trị cổ tức thu về của EVN và các đơn vị đạt khoảng 2.926 tỷ đồng, với lợi suất cổ tức khoảng 7,06%.

Năm 2026, EVN đặt mục tiêu điện thương phẩm đạt 309,32 tỷ kWh, chuẩn bị sẵn sàng phương án phụ tải tăng cao, đồng thời đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiến nghị Bộ Công Thương sớm quy định bổ sung chi phí đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống bảo vệ môi trường; cập nhật các ảnh hưởng liên quan đến công suất, hiệu suất; bổ sung các chi phí O&M (vận hành và bảo trì) vào phương án giá điện nhằm bảo đảm các nhà máy điện có khả năng thu hồi đủ chi phí để đáp ứng quy chuẩn mới.

Ngoài ra, sớm ban hành cơ chế giá điện đối với các nhà máy nhiệt điện thực hiện lộ trình đồng đốt chuyển đổi nhiên liệu; sớm hoàn thiện các nghị định và thông tư hướng dẫn Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; ban hành cơ chế khuyến khích mạnh mẽ hơn cho chương trình điều chỉnh phụ tải; hướng dẫn chi tiết về mô hình dịch vụ năng lượng (ESCO).

Cùng với đó, tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoặc ủy quyền cho chủ đầu tư phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Bộ Công Thương.

EVN cũng kiến nghị Bộ Tài chính tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kho dữ liệu nhà thầu trên Hệ thống mua sắm công (VNEPS) của Bộ, đồng thời xây dựng các công cụ phân tích đối với các dữ liệu trong kho dữ liệu này để EVN nói riêng và các đơn vị trong toàn quốc nói chung có thể áp dụng các kết quả phân tích vào công tác đấu thầu trong thực tiễn.

Phát biểu tại hội nghị, Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng nhận định, năm nay được coi là đặc biệt khó khăn đối với hệ thống điện quốc gia khi chứng kiến nhiều yếu tố bất lợi cùng lúc: thời tiết diễn biến cực đoan, thủy văn bất thường, phụ tải tăng cao, trong khi việc đầu tư bổ sung nguồn điện tiếp tục đối mặt với không ít rào cản khách quan.

Song, EVN cùng toàn ngành đã nỗ lực bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế.

Về quản trị doanh nghiệp, theo Quyền Bộ trưởng, EVN đã có những bước tiến rõ rệt trong tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy, hiện đại hóa quản trị và thúc đẩy chuyển đổi số.

Ông Lê Mạnh Hùng yêu cầu EVN tiếp tục rà soát, đánh giá lại danh mục đầu tư, tập trung nguồn lực cho các dự án then chốt về nguồn và lưới điện, đặc biệt là các công trình truyền tải chiến lược có vai trò cân đối vùng miền.

Tập đoàn cũng cần nâng cao chất lượng công tác dự báo phụ tải, điều độ và quản lý vận hành hệ thống. Ngoài ra, cần đẩy mạnh tiết kiệm điện như một giải pháp chiến lược lâu dài; tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa quản trị doanh nghiệp, nâng cao tính minh bạch tài chính và hiệu quả sử dụng vốn.

Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng cho rằng, chỉ khi xử lý tốt những điểm nghẽn mang tính cơ cấu này, EVN mới có thể tiếp tục giữ vững vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.