Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở EVN và trực tuyến đến 37 điểm cầu trong toàn Tập đoàn

Đảm bảo cung ứng điện trước áp lực phụ tải

6 tháng đầu năm, phụ tải tiếp tục tăng cao, nhất là trong cao điểm mùa khô. Sản lượng điện thương phẩm toàn Tập đoàn đạt trên 152,5 tỷ kWh, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2025. Miền Bắc tiếp tục là khu vực có mức tăng trưởng điện thương phẩm cao nhất với 13,1%.

Cũng trong 6 tháng qua, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 171,54 tỷ kWh, tăng 9,85% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, ngày 25/6/2026, hệ thống điện quốc gia lập kỷ lục mới với sản lượng điện đạt 1.215,4 triệu kWh và công suất cực đại (Pmax) đạt 57.537MW. Riêng miền Bắc cũng ghi nhận mức công suất cực đại và sản lượng điện cao nhất từ trước đến nay.

Để đáp ứng yêu cầu vận hành, EVN đã phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) trong điều hành nguồn điện, tối ưu kế hoạch sửa chữa các nhà máy nhiệt điện, vận hành linh hoạt các hồ thủy điện và duy trì độ sẵn sàng của các tổ máy.

Các nhà máy nhiệt điện vận hành ổn định trong suốt cao điểm mùa khô; các hồ thủy điện được khai thác hợp lý, tiết kiệm nguồn nước và chủ động chuẩn bị tích nước cho mùa khô 2026 - 2027.

EVN cũng phối hợp hiệu quả với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc trong bảo đảm nguồn than phục vụ phát điện.

Các chỉ tiêu vận hành tiếp tục được cải thiện. Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện (SAIDI) cải thiện so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ điện dùng cho truyền tải và phân phối thấp hơn kế hoạch đề ra.

Nhiều kết quả tích cực

Trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, EVN tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số; trong đó ứng dụng chăm sóc khách hàng dùng điện toàn quốc EVN CSKH đã được đưa vào vận hành thử nghiệm từ giữa tháng 6/2026. Bên cạnh đó, 12/12 dịch vụ điện (cấp độ 4) tiếp tục vận hành ổn định trên môi trường trực tuyến.

Các tổng công ty điện lực thực hiện hiệu quả chương trình điều chỉnh và dịch chuyển phụ tải (DSM) trong các đợt nắng nóng. Một số khách hàng công nghiệp lớn đã đăng ký tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải (DR), góp phần tạo dư địa hỗ trợ các đơn vị điện lực trong công tác cung ứng điện thời gian cao điểm.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, giá trị khối lượng đầu tư toàn Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm ước đạt 55.050 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 47.561 tỷ đồng. Nhiều dự án trọng điểm đạt tiến độ tích cực; nổi bật như: Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 đã đạt tiến độ tổng thể trên 99%; tổ máy số 1 đã hòa lưới phát điện, tổ máy số 2 chuẩn bị đốt lò trong tháng 7, hướng tới phát điện thương mại trong năm 2026. Các dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng, Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái tiếp tục được bám sát tiến độ.

Với các công trình lưới điện, EVN đã khởi công 89 công trình và đóng điện 95 công trình từ cấp điện áp 110kV đến 500kV; đồng thời tiếp tục phối hợp tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải trọng điểm nhằm nâng cao năng lực cung ứng điện trong thời gian tới.

Chuẩn bị các phương án đảm bảo điện năm 2027

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An và Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn đồng chủ trì hội nghị

Chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An biểu dương những nỗ lực của các đơn vị trong toàn Tập đoàn, đồng thời cảm ơn NSMO đã phối hợp chặt chẽ với EVN trong công tác điều hành hệ thống, góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trong điều kiện nhiều khó khăn của 6 tháng đầu năm.

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung cao độ để bảo đảm cung ứng điện đầy đủ, an toàn trong bối cảnh dự báo còn nhiều diễn biến phức tạp của thời tiết, mưa bão và thiên tai. Đồng thời, các phương án bảo đảm cung ứng điện cho năm 2027 phải được chuẩn bị ngay, không để bị động trước các kịch bản phụ tải tăng cao hoặc điều kiện vận hành bất lợi.

Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn phát biểu

Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu toàn tập đoàn tiếp tục nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh và đầu tư - xây dựng của năm 2026.

Đối với khối sản xuất điện, Tổng Giám đốc EVN yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương làm việc với các đối tác cung cấp than để rà soát các tiêu chuẩn đối với than nhập khẩu, xây dựng kế hoạch cung ứng nhiên liệu phù hợp, đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống trong các tháng cuối năm và chuẩn bị cho mùa khô năm 2027.

(Nguồn: EVN)