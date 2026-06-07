Không còn lỗ lũy kế hợp nhất, còn công ty mẹ EVN vẫn lỗ

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, EVN ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 đạt 51.881 tỷ đồng, qua đó xóa hết khoản lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Tuy nhiên, ở cấp công ty mẹ, EVN vẫn chưa hoàn toàn thoát lỗ. Năm 2025, Công ty mẹ EVN đạt lợi nhuận sau thuế 39.762 tỷ đồng nhưng đến cuối năm vẫn còn lỗ lũy kế 5.611 tỷ đồng.

Làm rõ sự khác biệt giữa các chỉ tiêu lợi nhuận, EVN cho biết lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 của toàn Tập đoàn đạt 51.881 tỷ đồng. Trong đó, phần lợi nhuận thuộc về công ty mẹ là 50.511 tỷ đồng.

Theo EVN, đây là số liệu được trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất, bao gồm không chỉ lợi nhuận của Công ty mẹ EVN mà còn phần lợi nhuận thuộc về EVN tại các công ty con và công ty liên kết theo tỷ lệ sở hữu. Vì vậy, con số này khác với lợi nhuận được ghi nhận trên báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ EVN.

EVN cũng lưu ý chỉ tiêu lợi nhuận thuộc về công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất chưa tính đến việc trích lập các quỹ tại công ty con cũng như phương án phân phối hoặc giữ lại lợi nhuận theo quyết định của đại hội đồng cổ đông tại các đơn vị thành viên.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 đạt 51.881 tỷ đồng, EVN thông báo không còn lỗ lũy kế hợp nhất. Ảnh: Hoàng Giám

Vì sao đem tiền gửi ngân hàng?

Về số dư tiền gửi có kỳ hạn trên báo cáo tài chính hợp nhất, EVN cho biết tổng tiền gửi ngân hàng hợp nhất cuối năm 2025 (bao gồm tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn) đạt khoảng 152.000 tỷ đồng. Đây là số liệu tổng hợp của toàn bộ các đơn vị thành viên trong Tập đoàn, gồm các đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện và dịch vụ phụ trợ.

Tuy nhiên, EVN cho rằng quy mô tiền gửi này vẫn thấp hơn đáng kể so với tổng nợ ngắn hạn hơn 227.000 tỷ đồng tại cùng thời điểm. Ngoài nghĩa vụ thanh toán cho các nhà cung cấp nhiên liệu như than, dầu, khí và tiền mua điện từ các nhà máy ngoài EVN với tổng giá trị hơn 118.000 tỷ đồng, Tập đoàn còn phải bố trí nguồn để trả các khoản nợ vay đến hạn hơn 47.000 tỷ đồng. Vì vậy, số dư tiền gửi hiện có chưa đủ để đáp ứng toàn bộ các nghĩa vụ thanh toán ngắn hạn.

Điều này cho thấy nhu cầu vốn cho đầu tư và sản xuất kinh doanh của EVN và các đơn vị thành viên là rất lớn. Do đó, việc số dư tiền gửi cần được xem xét tổng thể cùng với số nợ phải trả của EVN và các đơn vị thành viên.

Song song đó, tập đoàn này cho rằng việc duy trì số dư tiền gửi là cần thiết để EVN và các đơn vị có nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, các đơn vị phát điện cần có số dư tiền lớn để mở Thư tín dụng (L/C) thanh toán cho các đơn vị cung cấp nhiên liệu trong nước hoặc nhập khẩu. Đối với Công ty mẹ EVN, việc duy trì nguồn tiền là cần thiết để thanh toán hàng tháng cho các đơn vị phát điện ngoài EVN bán điện cho Tập đoàn.

Đặc biệt, trong giai đoạn vừa qua khi giá nhiên liệu đầu vào diễn biến khó lường và nhiều thời điểm tăng cao đột biến, để đảm bảo không ảnh hưởng đến an ninh cung ứng điện thì EVN và các đơn vị phát điện phải có sự cân đối dòng tiền và dự phòng thích hợp.

EVN cũng cho biết dư nợ vay của Tập đoàn và các đơn vị thành viên hiện ở mức rất lớn. Riêng dư nợ vay ngắn hạn đã lên tới khoảng 47.000 tỷ đồng, đòi hỏi Tập đoàn phải duy trì nguồn tiền để đảm bảo khả năng thanh toán đúng hạn và giữ vững uy tín tín dụng.

Bên cạnh đó, nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển nguồn điện và lưới điện vẫn rất lớn nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm cung ứng điện trong dài hạn. Nhiều dự án nguồn và lưới điện trọng điểm, cấp bách đang được triển khai với tổng mức đầu tư lớn.

Theo EVN, Tập đoàn và các đơn vị thành viên phải chủ động bố trí đủ nguồn vốn theo kế hoạch, đồng thời duy trì nguồn dự phòng để ứng phó với trường hợp giải ngân vốn tín dụng chậm, qua đó bảo đảm tiến độ các dự án đã được giao.