Ngày 13/7, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số EVNGENCO1 tổ chức Phiên họp thứ nhất năm 2026.

Báo cáo tại Phiên họp cho thấy EVNGENCO1 đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 theo lộ trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); nhiều nền tảng số và sản phẩm công nghệ đã được đưa vào vận hành, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

Đại diện Ban Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo EVNGENCO1 báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Phiên họp

Hoàn thiện nền tảng chuyển đổi số

EVNGENCO1 cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 theo lộ trình của EVN. Nhiều hệ thống số đã được đưa vào vận hành như App EVNGENCO1 phục vụ giám sát sản xuất kinh doanh, Cổng thông tin EVNGENCO1 Portal và hệ thống báo cáo thông minh BI EVNGENCO1.

Song song đó, Tổng công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai hệ thống xác thực tài khoản tập trung, kiện toàn Ban Chỉ đạo An ninh mạng và đẩy nhanh các dự án nâng cấp hạ tầng CNTT tại các đơn vị, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2026.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng AI vào quản trị và sản xuất

Đáng chú ý, EVNGENCO1 đang từng bước hình thành hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo phục vụ hoạt động quản trị và sản xuất. Trên nền tảng này, EVNGENCO1 đã phát triển 8 trợ lý AI chuyên biệt hỗ trợ các lĩnh vực kỹ thuật, vật tư, bản vẽ, quy trình vận hành, bảo dưỡng và giám sát chỉ số sản xuất.

Bên cạnh đó, nền tảng AI Hub đang được thử nghiệm nhằm kết nối các chatbot và trợ lý AI trên cùng một hệ sinh thái, hướng tới xây dựng môi trường làm việc số thống nhất trong toàn EVNGENCO1.

Tăng cường năng lực nghiên cứu và sở hữu trí tuệ

Việc các sản phẩm phần mềm do EVNGENCO1 tự nghiên cứu, phát triển được bảo hộ quyền tác giả là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ và năng lực nghiên cứu, phát triển của đội ngũ cán bộ kỹ thuật Tổng công ty.

Cùng với đó, Tổng công ty đang hoàn thiện Quy định quản lý hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời bổ sung tiêu chí đánh giá hiệu quả khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào công tác đánh giá trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị.

Trong công tác đào tạo, EVNGENCO1 đã tổ chức 25 khóa đào tạo về khoa học công nghệ và ứng dụng AI, kiện toàn đội ngũ chuyên gia Tech-CoE và định hướng triển khai các chương trình đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài dành cho cán bộ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Hướng tới hệ sinh thái số hiện đại

Trong thời gian tới, EVNGENCO1 tiếp tục tập trung hoàn thiện hạ tầng số, xây dựng nền tảng dữ liệu (Data Platform), cơ sở dữ liệu ngành điện phục vụ AI; đẩy nhanh các dự án an toàn thông tin cho hệ thống điều khiển công nghiệp (OT); phát triển các trợ lý AI chuyên ngành phục vụ quản lý kỹ thuật, pháp luật và vật tư.

Tổng Giám đốc EVNGENCO1 Lê Hải Đăng phát biểu tại Phiên họp

Phát biểu tại Phiên họp, Tổng Giám đốc EVNGENCO1 Lê Hải Đăng yêu cầu các Ban, đơn vị trong tổng công ty tập trung đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu, phát triển các ứng dụng AI gắn với yêu cầu thực tiễn sản xuất, kinh doanh; đồng thời bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ EVN giao; tổng công ty tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, chủ động nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và tối ưu vận hành các nhà máy điện.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa phát biểu tại Phiên họp

Kết luận Phiên họp, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa ghi nhận những kết quả đạt được của tổng công ty trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, mọi hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải hướng tới hai mục tiêu cốt lõi là nâng cao hiệu quả sản xuất điện và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Với định hướng đó, EVNGENCO1 tiếp tục lấy dữ liệu, khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo làm nền tảng để nâng cao năng lực quản trị, tối ưu vận hành các nhà máy điện, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Cao Cường