Bước sang tháng 9, Tổng công ty đặt mục tiêu sản xuất 2,298 tỷ kWh điện, với tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao.

Hoàn thành vượt kế hoạch tháng 8/2025

Sáng ngày 4/9, tại trụ sở, Tổng công ty Phát điện 1 đã tổ chức Hội nghị Giao ban trực tuyến tháng 9/2025. Theo báo cáo tại hội nghị, tháng 8/2025, EVNGENCO1 đạt sản lượng điện 2,769 tỷ kWh, bằng 102% kế hoạch. Lũy kế tám tháng, sản lượng toàn Tổng công ty đạt 23,619 tỷ kWh. Khối thủy điện tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực khi nhiều nhà máy như Bản Vẽ, Sông Tranh 2, Đại Ninh phát vượt kế hoạch, đồng thời phát huy vai trò quan trọng trong điều tiết lũ, giữ nước, góp phần đảm bảo an toàn hạ du trong bão số 5.

Các hồ thuỷ điện của EVNGENCO1 đã vận hành an toàn, góp phần cắt lũ bảo đảm an toàn cho hạ du

Khối nhiệt điện duy trì vận hành liên tục, an toàn. Các nhà máy đã chủ động thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa đồng bộ, giúp giảm mạnh sự cố so với năm trước. Nguồn nhiên liệu than được cung cấp ổn định, tồn kho duy trì ở mức quy định, góp phần đảm bảo an toàn trong vận hành.

Ở lĩnh vực đầu tư xây dựng, giá trị thực hiện trong tháng 8 đạt 1.542 tỷ đồng, đưa lũy kế tám tháng lên 6.628 tỷ đồng, bằng 86,8% kế hoạch năm. Nhiều dự án trọng điểm tiếp tục được triển khai quyết liệt như các dự án phát triển điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện, dự án Nhiệt điện Quảng Trị và nhiều hạng mục cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải, hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, khẳng định định hướng phát triển xanh và bền vững.

Tháng 8 cũng đánh dấu sự chủ động cao độ trong công tác phòng chống thiên tai của EVNGENCO1. Khi bão số 5 đổ bộ, các đơn vị thủy điện đã phối hợp chặt chẽ với địa phương, thực hiện nghiêm túc phương châm “bốn tại chỗ”, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được chú trọng, tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ tại các nhà máy đạt mức cao, góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và cộng đồng.

Song song với hoạt động sản xuất - kinh doanh, EVNGENCO1 cũng đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, trách nhiệm cộng đồng với các hoạt động ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó… Đặc biệt, trong tháng 8, EVNGENCO1 đã tổ chức 3 đoàn tham quan học tập cho những người lao động tiêu biểu, nhằm động viên, khích lệ, biểu dương những tấm gương lao động tiên tiến, tạo động lực phấn đấu trong toàn Tổng công ty.

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2025

EVNGENCO1 họp giao ban tháng 9/2025 triển khai nhiệm vụ trọng tâm

Kết luận giao ban, ông Lê Hải Đăng - Tổng Giám đốc EVNGENCO1 - nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2025 của EVNGENCO1 là phấn đấu sản xuất 2,298 tỷ kWh điện. Để nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị phải tuyệt đối ưu tiên vận hành an toàn, ổn định hệ thống, đặc biệt trong mùa mưa bão, nâng cao độ tin cậy, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, công tác bảo dưỡng sửa chữa đảm bảo chất lượng, kiểm soát chặt chẽ công tác cung cấp nhiên liệu; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ông Lê Hải Đăng khẳng định: “Việc duy trì nhịp độ sản xuất ổn định sẽ là nền tảng để EVNGENCO1 bước vào những tháng cao điểm cuối năm với sự chủ động và vững chắc".

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo cùng tinh thần đồng lòng của toàn thể cán bộ, kỹ sư và người lao động, EVNGENCO1 đang tự tin bước vào tháng 9 với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng, giữ vững nhịp độ sản xuất, đảm bảo an ninh năng lượng và tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển bền vững.

Phương Thảo