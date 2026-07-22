Làm việc với đoàn công tác có ông Lê Văn Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan của tỉnh Quảng Ninh.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ Công Thương, ông Phạm Lê Phú - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ông Hoàng Xuân Khôi - Quyền Tổng giám đốc cùng lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Buổi làm việc giữa đoàn công tác của Bộ Công Thương với UBND tỉnh Quảng Ninh

Cần sớm tháo gỡ vướng mắc

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Hoàng Xuân Khôi - Quyền Tổng giám đốc EVNNPT cho biết: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 9 dự án lưới điện truyền tải đang được triển khai với tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng. Trong đó, có 7 dự án phải phấn đấu hoàn thành trong năm 2026, 1 dự án hoàn thành năm 2027 và 1 dự án hoàn thành năm 2028.

Các dự án có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm cung cấp điện cho tỉnh Quảng Ninh, nâng cao năng lực truyền tải khu vực, đáp ứng nhu cầu phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp và phục vụ mục tiêu kết nối, đặc biệt là các dự án phục vụ nhập khẩu điện từ Trung Quốc qua hướng Móng Cái.

Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án đang gặp nhiều khó khăn, chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), chuyển mục đích sử dụng rừng, thủ tục đất đai, quy hoạch, đánh giá tác động môi trường và một số thủ tục đầu tư khác. Đối với các dự án phải hoàn thành trong năm 2026, áp lực tiến độ hiện rất lớn khi nhiều dự án đồng thời vướng mắc cả về GPMB, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng…

Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi phát biểu và nêu kiến nghị tại buổi làm việc

Để bảo đảm hoàn thành các công trình đúng tiến độ, Quyền Tổng giám EVNNPT Hoàng Xuân Khôi đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai và môi trường.

Bộ Công Thương và tỉnh Quảng Ninh cam kết đồng hành tháo gỡ khó khăn

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Văn Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Công Thương, EVN, EVNNPT trong việc triển khai các dự án nguồn và lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh. Đồng thời khẳng định, các dự án điện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng, phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế cũng như tăng cường kết nối lưới điện khu vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - Lê Văn Ánh phát biểu tại buổi làm việc

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng giao các sở, ngành chủ động hướng dẫn, hỗ trợ EVNNPT hoàn thiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch, đánh giá tác động môi trường, đất đai và các nội dung thuộc thẩm quyền. Sở Công Thương làm đầu mối để tăng cường phối hợp với các cục, vụ và các đơn vị thuộc EVN, kịp thời báo cáo UBND tỉnh đối với những vấn đề vượt thẩm quyền để xem xét, giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án điện nói chung và truyền tải điện triển khai đúng kế hoạch.

Kết luận buổi làm việc, ông Trương Thanh Hoài - Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Quảng Ninh trong phát triển công nghiệp, năng lượng và sự phối hợp chặt chẽ với EVN, EVNNPT trong triển khai các dự án điện trên địa bàn.

Thứ trưởng nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số theo chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, một trong những điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm điện đi trước một bước, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Công Thương - Trương Thanh Hoài phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Thứ trưởng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với EVN, EVNNPT, ưu tiên giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, quy hoạch, đất đai, chuyển mục đích sử dụng rừng và các thủ tục đầu tư, không để các thủ tục hành chính làm chậm tiến độ dự án.

Đồng thời, yêu cầu EVN và EVNNPT tập trung tối đa nguồn lực, bám sát tiến độ từng công trình, chủ động phối hợp với địa phương để kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh, phấn đấu hoàn thành các dự án theo kế hoạch, góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước trong giai đoạn tới.

Xuân Tiến