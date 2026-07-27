Vào lúc 11h35 ngày 26/7, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) phối hợp với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) đóng điện thành công toàn bộ Dự án đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín, đánh dấu việc hoàn thành một trong những công trình truyền tải điện trọng điểm của khu vực phía Bắc.

Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư; NPMB thay mặt chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án; Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận quản lý vận hành sau khi công trình hoàn thành.

Phó Tổng giám đốc EVNNPT Nguyễn Ngọc Tân (thứ 5 từ trái qua) cùng lãnh đạo NPMB, các đơn vị liên quan chứng kiến thời khắc đóng điện dự án

Đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín có chiều dài 80 km, đi qua địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Phú Thọ và TP. Hà Nội. Công trình được xây dựng với quy mô đường dây hỗn hợp 500kV và 220kV, kết nối Trạm biến áp 500kV Nho Quan, Trạm biến áp 220kV Phủ Lý và Trạm biến áp 500kV Thường Tín.

Công trình có nhiệm vụ tăng cường khả năng liên kết của trục truyền tải 500kV Nho Quan - Thường Tín, cải thiện chất lượng điện áp, nâng cao năng lực truyền tải công suất từ các nguồn điện về trung tâm phụ tải miền Bắc; đồng thời tăng cường cấp điện cho Trạm biến áp 220kV Phủ Lý, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng của tỉnh Ninh Bình, TP. Hà Nội và các địa phương lân cận.

Việc hoàn thành toàn bộ Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhu cầu phụ tải khu vực miền Bắc tiếp tục tăng cao, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tăng tính linh hoạt trong vận hành hệ thống truyền tải điện 500kV và 220kV, giảm nguy cơ đầy tải trên một số đường dây hiện hữu, đồng thời tạo điều kiện khai thác hiệu quả các nguồn điện trong hệ thống.

Đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín đã đóng điện toàn tuyến thành công

Để đưa công trình về đích, EVNNPT và NPMB đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công đồng loạt trên toàn tuyến. Trong quá trình triển khai, Dự án gặp không ít khó khăn, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và việc điều chỉnh hướng tuyến theo đề nghị của địa phương. Nhiều vị trí tuyến đi qua khu vực đông dân cư, có nhiều nhà ở, công trình kiến trúc và cây cối trong hành lang tuyến cần được xử lý.

Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; cùng sự phối hợp tích cực của các bộ, ngành, chính quyền địa phương và sự nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị tham gia xây dựng, những khó khăn, vướng mắc đã từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện để dự án hoàn thành đáp ứng được tiến độ.

Trong giai đoạn nước rút, trên toàn công trường, các đơn vị thi công đã tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời, làm việc liên tục nhằm hoàn thành các hạng mục còn lại, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị. Các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị cùng Truyền tải điện Ninh Bình và Truyền tải điện Hà Nội cũng phối hợp chặt chẽ để kịp thời xử lý các phát sinh trong quá trình thi công, nghiệm thu và đóng điện.

Đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín đóng điện thành công giúp tăng cường đảm bảo điện cho Thủ đô Hà Nội, tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận

Việc hoàn thành đóng điện toàn bộ Dự án đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín tiếp tục khẳng định quyết tâm của EVNNPT trong triển khai các công trình truyền tải điện trọng điểm, góp phần thực hiện Quy hoạch điện VIII, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Khi đưa vào vận hành, công trình sẽ góp phần nâng cao năng lực truyền tải của hệ thống điện quốc gia, tăng cường liên kết lưới điện 500kV, nâng cao độ an toàn, ổn định và tin cậy của hệ thống điện, đồng thời bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho Thủ đô Hà Nội, tỉnh Ninh Bình và các địa phương khu vực đồng bằng Bắc Bộ, tạo nền tảng phục vụ tăng trưởng kinh tế của khu vực trong những năm tới.

Hồ Linh