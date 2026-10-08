Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) mời các ngân hàng tham gia chào cạnh tranh thu xếp vốn cho 8 dự án truyền tải điện, với tổng nhu cầu vốn vay lên tới 200,9 triệu EUR (6.159 tỷ đồng).

EVNNPT vừa có Công văn số 5469/EVNNPT-TCKT gửi các ngân hàng mời thu xếp vốn cho 8 dự án truyền tải điện theo hình thức chào cạnh tranh.

Các dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư và giao Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) và Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) thực hiện quản lý dự án.

EVNNPT đang có nhu cầu thu xếp vốn cho 8 dự án với tổng số tiền 200,9 triệu EUR. (Ảnh: EVNNPT).

Trong đó, nhu cầu vốn vay của 8 dự án lần lượt là 13,3 triệu EUR hoặc 406 tỷ đồng đối với dự án Trạm biến áp 220kV Ứng Hòa và đường dây đấu nối; 18,6 triệu EUR hoặc 572 tỷ đồng đối với Trạm biến áp 220kV Tân Việt và đường dây 220kV Tân Việt - rẽ Gia Lộc - Phố Nối; 35,3 triệu EUR hoặc 1.084 tỷ đồng đối với Đường dây 220kV TBA 500kV Đông Anh - Vân Trì.

Các dự án còn lại gồm Trạm 220kV Bến Cát 2 và các đường dây đấu nối với nhu cầu 31,6 triệu EUR hoặc 967 tỷ đồng; Trạm biến áp 500kV Long An và đường dây đấu nối với 39 triệu EUR hoặc 1.194 tỷ đồng; Trạm biến áp 220kV Lý Nhân và đường dây đấu nối với 13,5 triệu EUR hoặc 414 tỷ đồng; Trạm biến áp 220kV Thanh Hà và đường dây đấu nối với 20,1 triệu EUR hoặc 617 tỷ đồng; Đường dây 220kV Bắc Ninh 500kV - Bắc Ninh 4 với 29,5 triệu EUR hoặc 905 tỷ đồng.

8 dự án được EVNNPT mời các ngân hàng, tổ chức tín dụng tham gia thu xếp vốn đều có vai trò quan trọng trong việc tăng cường năng lực truyền tải, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, tăng cường liên kết lưới điện, giảm tải cho các trạm biến áp và đường dây hiện hữu, nâng cao độ tin cậy, an toàn, ổn định vận hành hệ thống điện và giảm tổn thất điện năng.

Đặc biệt, các dự án tại Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Phòng góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển phụ tải công nghiệp, đô thị; trong khi các dự án tại Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh có vai trò tăng cường năng lực cung cấp điện cho các khu vực có tốc độ phát triển kinh tế, công nghiệp cao.

Việc EVNNPT tổ chức mời các ngân hàng chào cạnh tranh thu xếp vốn cho 8 dự án thể hiện nỗ lực chủ động huy động các nguồn lực tài chính phục vụ đầu tư phát triển hệ thống truyền tải điện.

Phối cảnh Trạm biến áp 220kV Ứng Hòa và đường dây đấu nối. (Ảnh: EVNNPT).

Các dự án trong danh mục trải rộng tại nhiều địa bàn, bao gồm cả khu vực miền Bắc và miền Nam, với các hạng mục trạm biến áp 220kV, 500kV và đường dây đấu nối. Đây là những công trình được các Ban Quản lý dự án thuộc EVNNPT tổ chức thực hiện.

EVNNPT đề nghị các ngân hàng quan tâm tham gia thu xếp vốn cho 8 dự án. Hồ sơ đề xuất được tiếp nhận tại Phòng B219, Ban Tài chính và Kế toán EVNNPT, số 27 ngách 68/37 đường Cầu Giấy, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội. Thời hạn nộp hồ sơ đề xuất đối với cả 8 dự án là trước 8h30 ngày 27/11/2026.

EVNNPT kỳ vọng, sự tham gia của các ngân hàng sẽ góp phần tạo thêm nguồn lực để triển khai các dự án theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển lưới điện truyền tải trong thời gian tới.

(Nguồn: EVNNPT)