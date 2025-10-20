Buổi làm việc giữa EVNNPT với UBND tỉnh Phú Thọ vào sáng ngày 16/10/2025

3 dự án cấp bách cần sớm khởi công

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, EVNNPT triển khai nhiều dự án, trong đó một số dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư cấp bách gồm: Trạm cắt 500 kV Hòa Bình 2 và đường dây 500kV đấu nối; đường dây 500 kV Trạm cắt Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội; đường dây 500kV Vũng Áng - Trạm cắt Hòa Bình 2.

Đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, đáp ứng yêu cầu truyền tải và cung cấp điện, đặc biệt là giải tỏa nguồn công suất nhập khẩu từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Trung - Lê Xuân Hòa phát biểu tại buổi làm việc

Quyền Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Bắc - Lê Văn Khải phát biểu tại buổi làm việc

Giám đốc Ban QLDA Truyền tải điện - Trần Thế Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Cụ thể, dự án Trạm cắt 500 kV Hòa Bình 2 và đường dây 500 kV đấu nối, dự kiến được xây dựng tại địa phận xã Lạc Lương, xã Yên Thủy và xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ. Dự án có quy mô lắp đặt thiết bị cho 8 ngăn xuất tuyến 500 kV và các đường dây 500 kV đấu nối vào trạm. Dự án này dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay và đóng điện năm 2027. EVNNPT/CPMB đang thực hiện công tác thỏa thuận vị trí, hướng tuyến và trình xin chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án đường dây 500 kV Trạm cắt Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội, đi qua địa phận các xã Liên Sơn, Cao Dương, Hợp Kim, Dũng Tiến và Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ. Dự án có quy mô chính gồm 2 mạch 500 kV, chiều dài khoảng 80 km (trên địa phận tỉnh Phú Thọ khoảng 47 km, trên địa phận TP. Hà Nội khoảng 33 km).

Dự án này dự kiến khởi công năm 2026, đóng điện năm 2027. EVNNPT/NPTPMB đang thực hiện công tác thỏa thuận vị trí, hướng tuyến và trình xin chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án đường dây 500 kV Vũng Áng - Trạm cắt Hòa Bình 2 có quy mô xây dựng đường dây 500 kV, 2 mạch, chiều dài khoảng 363 km (trên địa phận tỉnh Hà Tĩnh: khoảng 123 km, tỉnh Nghệ An: khoảng 116 km, trên địa phận tỉnh Thanh Hóa: khoảng 113 km, trên địa phận tỉnh Phú Thọ dự án đi qua địa phận các xã Đại Đồng, xã Yên Thủy và xã Lạc Lương với chiều dài khoảng 11 km). Dự án dự kiến khởi công năm 2026, đóng điện năm 2027. EVNNPT/NPTPMB đang thực hiện công tác thỏa thuận hướng tuyến và trình xin chấp thuận chủ trương đầu tư.

Cần sự chung sức của địa phương

Các dự án trên sau khi hoàn thành đáp ứng nhu cầu truyền tải, cung cấp điện cho phụ tải của tỉnh Phú Thọ và khu vực lân cận; tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực, nâng cao độ an toàn, tin cậy, ổn định khi vận hành hệ thống điện khu vực và quốc gia. Đồng thời giảm tổn thất điện năng trên lưới truyền tải điện, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN, EVNNPT.

Đặc biệt, các dự án này phục vụ nhập khẩu điện từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về Việt Nam theo cam kết giữa Đảng và Chính phủ 2 nước.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ sớm chấp thuận hướng tuyến và chủ trương đầu tư của dự án sau khi EVNNPT trình hồ sơ đề xuất thực hiện dự án; đề nghị tỉnh Phú Thọ tạo điều kiện tối đa để khởi công dự án Trạm cắt 500kV Hòa Bình 2 và đường dây 500kV đấu nối trong tháng 12/2025.

bà Phùng Thị Kim Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết: Tại các buổi làm việc với các nhà đầu tư, điều kiện hạ tầng được các nhà đầu tư quan tâm đầu tiên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là hạ tầng điện. Khi có nguồn điện ổn định, tỉnh Phú Thọ sẽ thu hút được đầu tư.

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị EVNNPT, các Ban QLDA phối hợp với các xã rà soát diện tích đất thu hồi sớm trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, để UBND tỉnh trình HĐNĐ tỉnh phê duyệt danh mục thu hồi đất vào cuối tháng 10/2025. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan của tỉnh để việc phối hợp được nhịp nhàng nhất với quyết tâm khởi công Trạm cắt 500kV Hòa Bình 2 trong tháng 12/2025.

