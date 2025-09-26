Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XV, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa có văn bản yêu cầu lãnh đạo các Công ty Điện lực trực thuộc, Đội quản lý điện tại 8 tỉnh, thành phố phía Nam trực tiếp tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tại địa phương để giải đáp thoả đáng những vấn đề do các ĐBQH và cử tri nêu ra liên quan đến ngành Điện.

EVNSPC cũng yêu cầu các đơn vị theo dõi, cập nhật lịch họp Quốc hội để sẵn sàng phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục tại các điểm cầu truyền hình họp Quốc hội tại các tỉnh, thành phố (nếu có). Các đơn vị chủ động nắm bắt tình hình và nhanh chóng giải quyết dứt điểm các ý kiến thắc mắc của Đoàn ĐBQH, kiến nghị của cử tri.

Bên cạnh đó, các đơn vị điện lực thuộc EVNSPC cũng tổ chức làm việc, báo cáo trực tiếp, cung cấp báo cáo cho các thành viên trong Đoàn ĐBQH, kể cả các đại biểu không sinh sống và làm việc tại địa phương. Ngoài ra, các đơn vị tập trung tiếp thu ý kiến, cung cấp đầy đủ thông tin, giải đáp các vấn đề vướng mắc của các ĐBQH trên tinh thần lắng nghe, cầu thị, nhằm tạo đồng thuận và ủng hộ, chia sẻ của các Đại biểu với những khó khăn trong hoạt động cung ứng điện và sử dụng điện.

EVNSPC đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý, vận hành lưới điện

EVNSPC cũng lưu ý các đơn vị điện lực về nội dung báo cáo gửi Đoàn ĐBQH tập trung vào công tác đầu tư cấp điện, cung ứng điện, kinh doanh và dịch vụ khách hàng trên địa bàn quản lý; rà soát kết quả thực hiện các cam kết với địa phương, với cử tri; các khó khăn, vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ các công trình điện trên địa bàn và đề xuất với chính quyền địa phương các giải pháp tháo gỡ trong quá trình phối hợp;

Báo cáo gửi Đoàn ĐBQH nêu rõ tình hình khai thác trang thông tin https://sudungdien.evn.com.vn để theo dõi mức sử dụng điện của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn, kiến nghị các giải pháp phối hợp với địa phương thực hiện các chỉ tiêu tiết kiệm điện (theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo); Công tác điều chỉnh, dịch chuyển phụ tải trên địa bàn.

Tổng đài của Trung tâm CSKH EVNSPC hoạt động 24/7, luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn quản lý

Báo cáo cũng nêu kiến nghị của ngành Điện đến Đoàn ĐBQH nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty Điện lực trên địa bàn cung cấp điện như: công tác cấp điện, đền bù và giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình điện,…

EVNSPC cũng yêu cầu các Công ty Điện lực thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa chỉ https://evn.com.vn và http://evnspc.vn; phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan địa phương trong việc đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn để cập nhật thông tin, phục vụ công tác báo cáo, trả lời ý kiến ĐBQH và kiến nghị của cử tri trên địa bàn.

EVNSPC còn yêu cầu các Công ty Điện lực làm đầu mối, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, đối tác trên địa bàn như: Ban Quản lý dự án (QLDA) các công trình điện miền Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, các công ty phát điện, các nhà máy điện… trực thuộc EVN; Ban QLDA Điện lực miền Nam, Ban QLDA Lưới điện miền Nam… trực thuộc EVNSPC để nắm bắt, tổng hợp đầy đủ thông tin liên quan có ảnh hưởng đến tình hình cung cấp điện trên địa bàn để báo cáo, trả lời ý kiến của ĐBQH và kiến nghị của cử tri.

