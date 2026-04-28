Thuật ngữ này thường được in trên bao bì sản phẩm như thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc… để cho biết thời điểm sản phẩm không còn đảm bảo chất lượng hoặc an toàn khi sử dụng.

EXP là viết tắt của từ Expiration Date, có nghĩa là ngày hết hạn sử dụng.

Sản phẩm có thể sử dụng đến trước ngày hết hạn.

Nhiều người dễ nhầm lẫn giữa EXP và MFG:

EXP là hạn sử dụng, không phải ngày sản xuất.

Ý nghĩa EXP trong các lĩnh vực phổ biến

EXP không chỉ mang nghĩa là hạn sử dụng trong sản xuất mà còn xuất hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau với những ý nghĩa riêng. Tùy vào ngữ cảnh, EXP có thể đại diện cho các khái niệm khác nhau, vì vậy bạn cần hiểu đúng để tránh nhầm lẫn.

EXP là gì trong sản xuất?

Trong lĩnh vực sản xuất, EXP là viết tắt của từ Expiry hoặc Expiration Date, có nghĩa là hạn sử dụng của sản phẩm. Đây là thông tin quan trọng thường được in trên bao bì nhằm giúp người tiêu dùng xác định thời điểm sản phẩm còn an toàn để sử dụng.

Thông thường, EXP sẽ đi kèm với MFG (Manufacturing Date – ngày sản xuất). Hai thông tin này thường được in gần nhau và có thể theo định dạng ngày/tháng/năm hoặc năm/tháng/ngày. Vì vậy, người dùng cần chú ý cách ghi để tránh hiểu sai, đặc biệt với các sản phẩm nhập khẩu.

EXP là gì trong kinh doanh?

Trong lĩnh vực kinh doanh, EXP thường được hiểu là viết tắt của Expense, nghĩa là chi phí.

Đây là toàn bộ khoản chi mà doanh nghiệp phải bỏ ra để vận hành, bao gồm chi phí sản xuất, nhân công, vận hành, marketing… EXP đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh.

Việc theo dõi và quản lý EXP giúp doanh nghiệp:

Kiểm soát chi phí tốt hơn

Tối ưu lợi nhuận

Đưa ra quyết định tài chính chính xác

EXP là gì trong xuất khẩu?

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, EXP có thể là viết tắt của Export, tức là xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài.

Thuật ngữ này thường được sử dụng trong các tài liệu, chứng từ hoặc giao dịch quốc tế. Đối với những người làm trong ngành logistics hoặc thương mại quốc tế, việc hiểu rõ EXP = Export là rất cần thiết để giao tiếp và làm việc hiệu quả với đối tác nước ngoài.

EXP là gì trong tuyển dụng?

Trong tuyển dụng, EXP là viết tắt của Experience, nghĩa là kinh nghiệm làm việc.

Đây là một trong những yếu tố quan trọng trong CV hoặc hồ sơ xin việc. Nhà tuyển dụng thường dựa vào EXP để đánh giá năng lực, kỹ năng và mức độ phù hợp của ứng viên với vị trí công việc.

EXP là gì trong trò chơi?

Trong game, EXP là viết tắt của Experience Point, tức là điểm kinh nghiệm.

Người chơi sẽ tích lũy EXP thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ, chiến đấu hoặc tham gia hoạt động trong game. Khi đạt đủ EXP, nhân vật sẽ tăng cấp, mở khóa kỹ năng hoặc trở nên mạnh hơn.

EXP càng cao → cấp độ càng cao → sức mạnh nhân vật càng lớn