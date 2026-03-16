Các thông số trên bảng giá
Bảng giá bao gồm nhiều cột dữ liệu quan trọng giúp bạn hình dung toàn cảnh giao dịch của một cổ phiếu:
- Mã chứng khoán (Mã CK): Danh sách các mã cổ phiếu (thường là 3 chữ cái viết tắt tên công ty) được niêm yết và sắp xếp từ A-Z.
- Bên mua/Bên bán: Hiển thị 3 mức giá đặt mua cao nhất và 3 mức giá đặt bán thấp nhất cùng khối lượng tương ứng đang chờ khớp.
- Khớp lệnh: Gồm mức giá khớp gần nhất, khối lượng khớp và mức tăng/giảm giá so với tham chiếu.
- Tổng khối lượng (Tổng KL): Tổng số cổ phiếu đã giao dịch thành công trong phiên, thể hiện tính thanh khoản của cổ phiếu đó.
- Dư mua/Dư bán: Khối lượng cổ phiếu đang chờ khớp tại các mức giá khác nhau.
Ý nghĩa màu sắc (tím, xanh, vàng, đỏ...)
Màu sắc được coi là "ngôn ngữ" nhanh nhất để nhận diện trạng thái cổ phiếu:
- Màu vàng: Giá tham chiếu – giá không đổi so với mốc chuẩn.
- Màu xanh lá: Giá tăng – giá hiện tại cao hơn giá tham chiếu nhưng chưa chạm trần.
- Màu đỏ: Giá giảm – giá hiện tại thấp hơn giá tham chiếu nhưng chưa chạm sàn.
- Màu tím: Giá trần – mức tăng kịch biên độ cho phép trong ngày.
- Màu xanh lơ: Giá sàn – mức giảm kịch biên độ cho phép trong ngày
Giá trần, giá sàn, giá tham chiếu
- Giá tham chiếu (TC): Là mức giá đóng cửa của phiên gần nhất (sàn HOSE, HNX) hoặc giá bình quân gia quyền (sàn UPCoM), dùng làm căn cứ để tính toán biên độ dao động.
- Giá trần (CE): Mức giá cao nhất bạn có thể đặt lệnh trong phiên.
Công thức: Giá trần = Giá tham chiếu x (100% + Biên độ).
- Giá sàn (FL): Mức giá thấp nhất bạn có thể đặt lệnh trong phiên.
Công thức: Giá sàn = Giá tham chiếu x (100% - Biên độ)
Khối lượng mua bán, thanh khoản
- Khối lượng (KL): Cho biết số lượng cổ phiếu được giao dịch. Thanh khoản cao (khối lượng lớn) giúp nhà đầu tư dễ dàng mua/bán mà không làm biến động giá quá mạnh.
- Nếu giá tăng kèm khối lượng lớn, đây là tín hiệu tăng trưởng mạnh. Ngược lại, khối lượng thấp cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đang sụt giảm.
Biên độ dao động giá
Đây là quy định về mức tăng/giảm tối đa của cổ phiếu trong một ngày so với giá tham chiếu:
- Sàn HOSE: ±7%.
- Sàn HNX: ±10%.
- Sàn UPCoM: ±15%.
Lưu ý: Cổ phiếu mới niêm yết ngày đầu tiên có biên độ rộng hơn, từ 20% đến 40% tùy sàn
Cách nhìn dòng tiền vào ra
Để "đọc vị" dòng tiền, bạn cần quan sát sự kết hợp giữa giá và khối lượng, cũng như diễn biến tổng thể:
- Dòng tiền vào mạnh: Thể hiện qua bảng điện chủ đạo màu xanh và tím, giá tăng mạnh đi kèm khối lượng giao dịch đột biến (gấp 2-3 lần trung bình).
- Dòng tiền ra (Áp lực bán): Bảng điện bao phủ bởi màu đỏ và xanh lơ, giá giảm sâu với khối lượng lớn thể hiện nhà đầu tư đang tháo chạy.
- Quan sát khối ngoại: Cột ĐTNN Mua/Bán giúp nhận diện dòng vốn từ các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.
- Cảnh giác hiện tượng "Xanh vỏ đỏ lòng": Chỉ số VN-Index tăng (xanh) nhờ một vài cổ phiếu vốn hóa lớn (Trụ) nhưng đa số các mã khác lại giảm (đỏ), cho thấy dòng tiền đang rút ra ở các nhóm Midcap và Penny.
Đặt lệnh mua bán cổ phiếu như thế nào? Hướng dẫn chi tiết 2026Cách đặt lệnh mua bán cổ phiếu năm 2026 rất thuận tiện qua các ứng dụng trực tuyến. Nhà đầu tư cần nắm vững lệnh LO, ATO, ATC, MP… và tìm hiểu hướng dẫn chi tiết để giao dịch an toàn, tối ưu lợi nhuận.