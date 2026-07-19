Lượng báo Facebook lỗi tăng vọt vào chiều 19/7. Ảnh: Down Detector.

Khi mở website Facebook trên máy tính, chủ tài khoản chỉ nhận được thông báo ngắn gọn: "Tài khoản tạm thời không khả dụng".

'Tài khoản của bạn hiện không khả dụng do sự cố trên trang web. Chúng tôi hy vọng sự cố này sớm được khắc phục sớm. Vui lòng thử lại sau vài phút'.

Trong khi đó, phiên bản trên di động vẫn có thể truy cập bình thường. Trên chuyên trang báo lỗi phần mềm online Down Detector, vấn đề được xác nhận bởi hàng nghìn người dùng khác trên khắp thế giới.

Vụ việc đang tiếp tục được cập nhật....