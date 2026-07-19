Chiến trường hiện đại đang bị định hình lại bởi những chiếc UAV/drone tự sát rẻ tiền nhưng mang sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Trong bối cảnh các dòng UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) liên tục tiến hóa để né tránh sóng nhiễu, gã khổng lồ công nghệ quốc phòng Israel Axon Vision vừa tung ra một đòn giáng mạnh mẽ mang tên ForceField. Đây không chỉ là một hệ thống phòng thủ thông thường, mà là bước nhảy vọt mang tính cách mạng khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) biên để biến mọi chiếc xe tăng, xe bọc thép thành một pháo đài bất khả xâm phạm trước sự quấy rối của ‘bầy đàn’ UAV/drone.

Hệ thống vũ khí điều khiển từ xa tích hợp AI của Axon Vision. Nguồn: Drones & Robotics

Sự xuất hiện của ForceField giải quyết triệt để bài toán hóc búa nhất của bộ binh cơ giới hiện nay là các dòng UAV FPV dẫn đường bằng cáp quang.

Lâu nay, biện pháp chống drone phổ biến nhất vẫn là tác chiến điện tử nhằm cắt đứt liên lạc vô tuyến giữa người điều khiển và thiết bị bay.

Tuy nhiên, khi đối phương chuyển sang dùng dây cáp quang siêu mảnh để truyền tín hiệu, mọi máy gây nhiễu đắt tiền đều trở thành đống sắt vụn vô dụng.

ForceField đã chọn một lối đi hoàn toàn khác khi không thèm can thiệp vào tần số sóng. Thay vào đó, hệ thống tập trung toàn bộ sức mạnh vào kiến trúc nhận thức thông minh dựa trên AI để chủ động phát hiện và tiêu diệt vật lý mọi mục tiêu áp sát.

Nền tảng cốt lõi làm nên sức mạnh của ForceField là công nghệ trí tuệ nhân tạo biên Edge AI siêu nhỏ gọn được tối ưu hóa đặc biệt.

Thay vì phụ thuộc vào các máy chủ cồng kềnh hay kết nối đám mây dễ bị tổn thương, bộ não xử lý của hệ thống được tích hợp trực tiếp ngay trên xe bọc thép.

Hệ thống ForceField bảo vệ phương tiện cơ động trước mối đe dọa từ UAV. Nguồn: C-UAS Hub

Hệ thống liên tục quét môi trường xung quanh thông qua các cảm biến quang điện tử và hồng ngoại thụ động.

Khác với radar truyền thống phát ra các chùm sóng mạnh dễ làm lộ vị trí của chính mình trước hỏa lực dẫn đường của đối phương, các cảm biến của ForceField hoạt động hoàn toàn im lặng.

Chúng âm thầm "nhìn" và phân tích mọi chuyển động trong không gian bất kể ngày đêm hay thời tiết khắc nghiệt.

Trí tuệ nhân tạo sau đó sẽ tự động phân loại, lọc bỏ nhiễu động của chim chóc hay lá rụng để khóa chặt các mục tiêu di động có quỹ đạo bay đáng ngờ của drone tự sát.

Ngay khi xác định được mối đe dọa, ForceField lập tức chuyển trạng thái từ phòng thủ thụ động sang chủ động phản công chớp nhoáng với độ trễ gần như bằng không.

Hệ thống được thiết kế để tích hợp liền mạch với các bệ vũ khí điều khiển từ xa vốn có trên xe thiết giáp hoặc các loại vũ khí đánh chặn động năng chuyên dụng.

Siêu lá chắn AI Israel - khắc tinh UAV FPV sợi quang, UAV tự sát hết đường sống. Nguồn: Drones & Robotics

Trí tuệ nhân tạo sẽ tự động tính toán đường đạn, hướng gió và tốc độ bay của drone để điều khiển nòng súng máy khóa mục tiêu và khai hỏa tiêu diệt một cách chính xác tuyệt đối.

Quy trình khép kín từ phát hiện, theo dõi cho đến tiêu diệt được thực hiện hoàn toàn tự động, giải phóng tối đa áp lực tâm lý cho kíp chiến đấu trong những giây phút sinh tử của trận đánh.

Không dừng lại ở sức mạnh phần mềm, thiết kế phần cứng của ForceField cũng là một điểm cộng cực lớn khi hướng tới tính thực chiến cao.

Toàn bộ hệ thống được mô-đun hóa tối đa với kích thước cực kỳ nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ, cho phép lắp đặt nhanh chóng lên nhiều cấu hình phương tiện khác nhau từ xe bọc thép hạng nặng cho đến các dòng xe tuần tra cơ động nhanh.

Việc tiêu thụ điện năng cực thấp cũng giúp hệ thống có thể duy trì trạng thái cảnh giới liên tục trong thời gian dài mà không làm ảnh hưởng đến nguồn năng lượng của xe nền tảng.

(Theo unmannedairspace.info, cuashub.com, prnewswire.com)