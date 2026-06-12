Tại thời điểm này (khoảng 21h tối 12/6), người dùng không thể truy cập các dịch vụ của Meta trên máy tính lẫn ứng dụng di động. Các nền tảng như Facebook, Messenger, Instagram đều không hiển thị.

Dường như sự cố gián đoạn dịch vụ không chỉ ảnh hưởng đến người dùng Việt Nam mà được ghi nhận tại các khu vực khác như Anh, Mỹ. Trang trạng thái của Meta không ghi nhận vấn đề và công ty Mỹ cũng chưa đưa ra thông báo nào.

Facebook bị sập, tối 12/6. Ảnh chụp màn hình

Hệ sinh thái ứng dụng của Meta từng nhiều lần ghi nhận tình trạng gián đoạn trên quy mô lớn. Cụ thể vào tháng 3/2024, toàn bộ hệ thống gồm Facebook, Instagram, Messenger và Threads đã ngừng hoạt động trong hơn hai giờ đồng hồ. Nền tảng chuyên theo dõi tình trạng gián đoạn trực tuyến (Down Detector) ghi nhận mức đỉnh điểm với hơn 550.000 lượt phản ánh lỗi.

Đến tháng 12/2024, một kịch bản mất kết nối tương tự tiếp diễn vào rạng sáng, làm gián đoạn liên lạc của hàng triệu tài khoản trên khắp thế giới. Chỉ trong vòng 30 phút đầu tiên, đã có hơn 100.000 báo cáo sự cố được gửi đi.

Trong cả hai đợt gián đoạn trên, đại diện Meta đều lên tiếng khẳng định nguyên nhân cốt lõi bắt nguồn từ các trục trặc kỹ thuật nội bộ. Hãng nhấn mạnh các sự cố này độc lập với nhau và hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ dấu hiệu tấn công mạng nào từ bên ngoài.

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