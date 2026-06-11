Trong nhiều năm qua, Apple thường xuyên bị chỉ trích là một trong những “kẻ chậm chân” lớn nhất trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Những người hoài nghi cho rằng việc thiếu một chiến lược AI rõ ràng đã khiến hãng đánh mất lợi thế công nghệ vốn có. Trên Phố Wall, không ít nhà phân tích cũng lo ngại khoảng cách ngày càng lớn với các đối thủ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số iPhone.

Craig Federighi, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần mềm của Apple tại WWDC 2026. Ảnh: Bloomberg

Tuy nhiên, Apple vừa công bố điều mà hãng gọi là bước tiến AI lớn nhất từ trước đến nay: thế hệ Siri AI mới. Nền tảng này được tích hợp sâu vào hệ điều hành, bổ sung hàng loạt khả năng tự động hóa thông minh, đồng thời tận dụng sự hợp tác với Google Gemini để mở rộng năng lực xử lý và tìm kiếm thông tin.

Liệu điều đó đã đủ để chấm dứt những lời nhận xét rằng Apple đang “thua cuộc” trong cuộc đua AI?

Thực tế, chưa ai có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn. Nhưng có lẽ ngay cả câu hỏi đó cũng chưa thực sự đúng trọng tâm. Điều quan trọng hơn là: người dùng Apple có thực sự sử dụng các tính năng AI mới hay không và nếu có, chúng sẽ giúp hoạt động kinh doanh của Apple phát triển như thế nào?

Thông điệp ngầm gửi tới toàn ngành AI

Trong sự kiện công bố, Craig Federighi, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần mềm của Apple, đã đưa ra một phát biểu đáng chú ý.

Ông cho rằng một số công ty đang lao quá nhanh vào AI chỉ vì chính AI, mà chưa thực sự quan tâm đầy đủ đến những con người mà công nghệ này được tạo ra để phục vụ. Theo Federighi, sứ mệnh lâu nay của Apple luôn là biến những công nghệ tiên tiến thành các sản phẩm hữu ích, trực quan và dễ tiếp cận đối với tất cả mọi người.

Thông điệp này rõ ràng là lời phản hồi trước những chỉ trích rằng Apple đang tụt hậu trong lĩnh vực AI. Đồng thời, nó cũng phản ánh sự thận trọng của hãng trước tâm lý ngày càng phức tạp của công chúng đối với công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Hiện nay, nhiều người tiêu dùng vừa hào hứng vừa lo lắng về AI. Một bộ phận sợ rằng công nghệ này có thể thay thế việc làm của con người, trong khi những người khác lo ngại AI đang làm suy giảm khả năng tư duy và sáng tạo. Trong bối cảnh đó, Apple đang cố gắng xây dựng hình ảnh là công ty AI đứng về phía người dùng, thay vì chỉ chạy theo cuộc đua công nghệ.

Qua các màn trình diễn, Siri AI mới cho thấy Apple đang tập trung vào những ứng dụng thực tế hơn là các màn phô diễn công nghệ.

Hệ thống có thể tìm kiếm thông tin nằm sâu trong hộp thư điện tử, tin nhắn hoặc lịch sử trao đổi của người dùng để đưa ra các gợi ý phù hợp. Siri cũng được trang bị khả năng mà Apple gọi là “nhận thức màn hình”, cho phép hiểu ngữ cảnh của nội dung người dùng đang xem và cung cấp thông tin liên quan ngay lập tức.

Thông qua Gemini, Siri còn có thể truy cập các dữ liệu mới nhất từ Internet gần như theo thời gian thực và chuyển kết quả trực tiếp đến thiết bị của người dùng.

Không chỉ vậy, Siri được thiết kế để hoạt động liền mạch trên toàn bộ hệ sinh thái Apple, từ iPhone, iPad cho đến Mac. Tương tự các chatbot AI hiện đại, trợ lý này cũng có khả năng lưu lại lịch sử hội thoại để người dùng dễ dàng quay lại những cuộc trao đổi trước đó.

Điều đáng chú ý là Apple không xây dựng một ứng dụng AI độc lập mà tích hợp AI trực tiếp vào hệ điều hành. Đây có thể là lợi thế rất lớn. Trong khi các đối thủ phải tiếp cận khách hàng thông qua App Store, Siri AI được đặt ngay ở tầng nền tảng của hệ sinh thái Apple.

Nếu người dùng có thể thực hiện phần lớn nhu cầu AI thông qua Siri, nhiều ứng dụng bên thứ ba sẽ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh đáng kể.

Tuy nhiên, từ khóa quan trọng ở đây vẫn là “tiềm năng”. Phiên bản Siri mới hiện chưa được phát hành rộng rãi và chỉ dự kiến xuất hiện dưới dạng thử nghiệm beta vào cuối năm nay.

Apple không cần chiến thắng cuộc đua AI để thành công

Dù còn quá sớm để đưa ra kết luận cuối cùng, nhưng một điều đã trở nên rõ ràng: Apple đang cố gắng phát triển AI theo cách phù hợp nhất với khách hàng của mình.

Khác với nhiều công ty AI thuần túy, Apple trước hết vẫn là một doanh nghiệp phần cứng. Mục tiêu của các bản nâng cấp AI không phải tạo ra những sản phẩm hoàn toàn mới mà là giúp iPhone, iPad và Mac trở nên tiện lợi hơn, hữu ích hơn và giữ chân người dùng lâu hơn trong hệ sinh thái của hãng.

Sự khác biệt này đặc biệt rõ ràng khi so sánh với các đối thủ.

OpenAI liên tục tung ra các bản cập nhật mới với tốc độ chóng mặt, nhưng vẫn đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi khách hàng trọng tâm của họ là ai: người tiêu dùng cá nhân hay doanh nghiệp.

Trong khi đó, Meta đang chi hàng chục tỷ USD cho AI nhưng vẫn chưa giải thích được một cách thuyết phục việc những khoản đầu tư khổng lồ đó sẽ kết nối như thế nào với hoạt động kinh doanh quảng cáo cốt lõi của công ty.

Ngược lại, cách tiếp cận thận trọng hơn của Apple ngày càng cho thấy nhiều ưu điểm cả về chiến lược lẫn tài chính.

Trong phần lớn thời gian của cơn sốt AI, Apple không cần một chiến lược hào nhoáng để duy trì thành công. Hãng vẫn ghi nhận doanh số iPhone ở mức kỷ lục trong quý gần nhất, bất chấp những lời chỉ trích về việc chậm chân trong AI.

Khi ngày càng nhiều câu hỏi xuất hiện về khả năng sinh lời thực sự của AI cũng như giá trị thực tế mà công nghệ này mang lại, Apple lại đang ở vị thế tương đối thuận lợi.

Theo các ước tính, Apple dự kiến chi khoảng 14 tỷ USD vốn đầu tư trong năm nay. Con số này thấp hơn rất nhiều so với tổng cộng khoảng 900 tỷ USD mà các “ông lớn” công nghệ khác đang cam kết dành cho AI trong những năm tới.

Điều thú vị là Apple vẫn kiếm được khoản doanh thu đáng kể từ chính ngành công nghiệp AI. Hàng loạt công ty AI cung cấp ứng dụng trên App Store phải chia sẻ một phần doanh thu cho Apple thông qua hệ thống phí nền tảng.

Nói cách khác, Apple đang chi ít hơn nhiều đối thủ nhưng vẫn tạo ra lợi nhuận khổng lồ. Đồng thời, hãng vừa tung ra một bộ tính năng AI mà đối với phần lớn người dùng iPhone, trải nghiệm thực tế có thể không khác biệt quá nhiều so với những ứng dụng AI mà họ đã tải từ App Store.

Nếu điều đó chưa đủ để được gọi là “người chiến thắng” trong cuộc đua AI, thì đây có lẽ vẫn là cách chạy đua thông minh nhất. Thay vì lao vào cuộc chiến đốt tiền khốc liệt, Apple đang tận dụng thế mạnh lớn nhất của mình: một hệ sinh thái phần cứng khổng lồ, hàng tỷ người dùng trung thành và khả năng biến công nghệ phức tạp thành những trải nghiệm đơn giản, hữu ích trong cuộc sống hàng ngày.

(Theo TechCrunch, MacRumors)