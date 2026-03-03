Nơi đây được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa những giá trị lịch sử thế giới với hồn cốt Thăng Long, tạo nên một biểu tượng mới cho ngành kinh doanh dịch vụ và lưu trú xa xỉ tại Thủ đô.

Sự tiếp nối của một thương hiệu “chứng nhân lịch sử”

Không đơn thuần là một công trình lưu trú, sự xuất hiện của Fairmont Hanoi được xem là cột mốc tiếp nối dòng chảy lịch sử của thương hiệu vốn được mệnh danh là “nơi của những sự kiện trọng đại” (Place of Occasion) từ năm 1907.

Trên thế giới, các khách sạn Fairmont từng là nơi diễn ra những sự kiện mang tính biểu tượng: từ việc soạn thảo Hiến chương Liên Hợp Quốc tại San Francisco (1945), thông điệp hòa bình của John Lennon và Yoko Ono (1969), cho đến những dạ tiệc danh tiếng tại The Plaza New York.

Khách sạn nằm giữa phố cổ với kiến trúc giao thoa giữa đương đại và di sản

Tại Việt Nam, Fairmont Hanoi được kỳ vọng trở thành một tâm điểm giao thoa văn hoá và xã hội (Social Epicenter) mới, nơi những ý tưởng lớn gặp gỡ và các cam kết tầm cỡ quốc gia được khắc ghi, tiếp nối truyền thống của những khách sạn di sản như The Savoy (London).

Kiến trúc duy mỹ và trải nghiệm đa giác quan

Từ những giá trị di sản, Fairmont Hanoi hiện thực hóa vị thế của mình thông qua ngôn ngữ thiết kế đầy tinh tế, toát lên vẻ tự tin tĩnh lặng trong chiều sâu nghệ thuật của từng chi tiết. Bước vào không gian bên trong, du khách có thể cảm nhận sắc đỏ garnet lấy cảm hứng từ phù sa sông Hồng hay tính trật tự, bền vững của Hoàng thành Thăng Long trong từng đường nét nội thất.

Công trình là một cuộc đối thoại tinh tế giữa văn hóa phương Tây và hồn cốt bản địa, được chấp bút bởi những tên tuổi thiết kế hàng đầu thế giới là Perkins Eastman và Aston Design.

Phòng nghỉ với thiết kế nội thất tinh tế tạo sự cân bằng giữa nhịp sống đô thị và chiều sâu văn hoá

Giữa phố thị chuyển động không ngừng, đặc quyền xa xỉ nhất mà Fairmont mang lại chính là “giai điệu của sự tĩnh tại" (The Art of the Pause), đưa nhịp điệu sống của người Hà Nội thành một khoảng thở thư thái trong 241 phòng nghỉ. Đặc biệt là 12 phòng Suite cùng phòng Tổng thống sắp ra mắt - nơi dấu ấn Art Deco gặp gỡ nét duyên Việt, tạo nên tuyên ngôn về sự riêng tư và vị thế.

Không gian nhà hàng Bacco với sự dẫn dắt của đầu bếp Michelin Nicolas Isnard

Hệ sinh thái dịch vụ tại đây được xây dựng để đánh thức mọi giác quan với 8 nhà hàng và quầy bar. Điểm nhấn là sự góp mặt của Bếp trưởng sao Michelin Nicolas Isnard với phong vị Địa Trung Hải tại nhà hàng Bacco, và Bếp trưởng Luke Nguyễn tại nhà hàng Trần Dynasty - người sẽ nâng tầm các món ăn di sản Việt như cá vược nướng niêu đất hay bò hầm chậm lên chuẩn mực “fine dining” quốc tế.

Bên cạnh đó, tổ hợp Cirua Spa, Fitness & Wellness Club rộng 3.500 m² cung cấp các liệu pháp trị liệu nhiệt, mang đến trải nghiệm tái tạo năng lượng toàn diện giữa lòng phố thị.

Hạ tầng chiến lược cho luxury MICE

Chuỗi phòng tiệc sang trọng phù hợp tổ chức lễ kỉ niệm, hội nghị tầm vóc và các dấu ấn văn hóa đáng nhớ

Sở hữu không gian sự kiện lên tới hơn 4.000 m², Fairmont Hà Nội đóng vai trò đại sứ văn hóa và hạ tầng ngoại giao then chốt tại Thủ đô. Trong đó, Grand Ballroom không cột lớn bậc nhất khu vực Hoàn Kiếm (1.100 m²) được thiết kế để sẵn sàng cho các hội nghị thượng đỉnh quốc tế và những sự kiện quy mô lớn.

Tính chuyên nghiệp được tối ưu hóa với hệ thống lối đi và thang máy VIP biệt lập, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho các yếu nhân. Đặc biệt, mô hình “văn phòng di động” (office on the go) được triển khai tại Fairmont Gold Lounge, cung cấp các dịch vụ cá nhân hóa giúp các nhà lãnh đạo và doanh nhân duy trì hiệu suất công việc cao nhất ngay trong những chuyến công tác bận rộn.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa quy mô tráng lệ, chiều sâu văn hóa và những đặc quyền tinh tế, Fairmont Hanoi không chỉ là một điểm đến lưu trú. Dự án này đang định hình mình là điểm đến ưu tiên của các sự kiện chính trị - kinh tế toàn cầu, góp phần nâng tầm vị thế của Hà Nội trên bản đồ du lịch và ngoại giao quốc tế.

Fairmont Hà Nội là khách sạn đầu tiên của thương hiệu Fairmont tại Việt Nam. Thuộc tập đoàn khách sạn toàn cầu Accor, khách sạn sở hữu 241 phòng nghỉ với thiết kế kết hợp hài hòa giữa di sản địa phương và thiết kế đương đại. Fairmont Hà Nội tọa lạc giữa trung tâm Phố cổ, gần Hồ Hoàn Kiếm, và được định vị là tâm điểm giao thoa văn hóa và xã hội mới của thành phố với tám nhà hàng, quầy bar và lounge; tổ hợp Cirua Spa, Fitness & Wellness Club rộng 3.500m²; cùng hơn 4.000m² không gian sự kiện, nổi bật là phòng đại tiệc không cột 1.100m² lớn nhất khu vực Phố cổ. Thông qua những trải nghiệm được tuyển chọn kỹ lưỡng, khách sạn tái định nghĩa vẻ đẹp của sự thanh lịch bằng tinh hoa thủ công bản địa song hành cùng dịch vụ chân thành và tinh tế. Website: https://www.fairmonthanoi

Bích Đào