Vị chủ nhân của siêu xe Ferrari 296 GTS vừa có mặt tại Việt Nam

Ferrari 296 GTS được xem là “kiệt tác tốc độ” thế hệ mới. Xe trang bị động cơ V6 hybrid tăng áp kép, sản sinh công suất 820 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,9 giây. Điểm đặc biệt của bản GTS chính là hệ thống mui xếp gọn gàng trong 14 giây, mang đến trải nghiệm lái đầy phóng khoáng khi mở mui, nhưng vẫn giữ trọn vẹn DNA tốc độ và sự tinh xảo của Ferrari.

Ngoại thất và nội thất đầy sang trọng và phóng khoáng của 296 GTS

Tại Việt Nam, số lượng Ferrari 296 GTS nhập khẩu chính hãng vô cùng hiếm hoi. Mỗi chiếc xuất hiện đều nhanh chóng trở thành tâm điểm, khẳng định đẳng cấp và gu thưởng thức độc đáo của chủ nhân.

Chiến mã Ferrari 296 GTS với ngoại hình nổi bật mà bất cứ ai cũng phải ngắm nhìn

BS. Ngô Mộng Hùng được mệnh danh là “Phù thủy sắc đẹp” với hơn 20 năm kinh nghiệm. Không chỉ là một trong những “tên tuổi” trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ tại Việt Nam, ông còn là gương mặt quen thuộc trên TikTok với kênh cá nhân sở hữu triệu lượt theo dõi, nơi khán giả yêu thích phong cách gần gũi, dí dỏm và những chia sẻ chân thực về nghề cùng cuộc sống.

Ít ai biết BS. Ngô Mộng Hùng từng nuôi niềm đam mê tốc độ từ thuở trẻ. Và có lẽ chính vì vậy, lựa chọn Ferrari 296 GTS không chỉ thỏa mãn tình yêu xe, mà còn phản chiếu trọn vẹn bản ngã của ông: tốc độ, cá tính và mê say những đường cong gợi cảm. Giống như triết lý làm nghề, Ferrari là sự hòa quyện của tốc độ và nghệ thuật, cũng như cách ông kiến tạo nên những đường nét mềm mại, quyến rũ dành cho phái đẹp.

Tài khoản TikTok triệu follow của BS.Ngô Mộng Hùng

Từ phòng mổ thẩm mỹ đến vô lăng siêu xe, hành trình của BS. Ngô Mộng Hùng thể hiện sự cân bằng giữa công việc và tận hưởng cuộc sống. Ferrari 296 GTS không chỉ là siêu xe, mà còn là biểu tượng cho một phong cách sống trọn vẹn, rực rỡ và đầy cảm hứng.

Ngọc Minh