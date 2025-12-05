UBND tỉnh Đồng Tháp họp báo thông tin về Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025, với chủ đề “Sắc hoa ngày mới”.

Ngày 5/12, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo thông tin về Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025, với chủ đề “Sắc hoa ngày mới”. Sự kiện diễn ra từ ngày 27/12/2025 - 4/1/2026 tại Công viên Sa Đéc (đường Tôn Đức Thắng, khóm Tân Bình, phường Sa Đéc).

Đây là sự kiện quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch ấn tượng, gồm 20 hoạt động chính và 12 hoạt động hưởng ứng. Lễ khai mạc diễn ra lúc 20h ngày 27/12/2025 tại sân khấu chính Quảng trường Sa Đéc, phường Sa Đéc.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Uyên Trang phát biểu tại buổi họp báo

Ông Nguyễn Văn Tâm - Chủ tịch UBND phường Sa Đéc - cho biết Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025 có nhiều hoạt động nổi bật như: Không gian sắc hoa và trưng bày 1.000 giống hoa - kiểng; Tái hiện Sa Đéc xưa; Không gian sáng tạo dành cho giới trẻ; Triển lãm di sản văn hóa Đồng Tháp; Lễ khai mạc và show thực cảnh; Khinh khí cầu bay cùng sắc hoa; Giao thương và triển lãm quốc tế; Ẩm thực và văn hóa nghệ thuật; Hoạt động vì cộng đồng - du lịch trải nghiệm…

Ông Nguyễn Văn Tâm - Chủ tịch UBND phường Sa Đéc phát biểu tại buổi họp báo

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Uyên Trang cho biết Festival năm nay dự kiến thu hút khoảng 500.000 lượt khách. Đây là con số thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng và cơ hội để nâng cao giá trị ngành hoa kiểng, tạo cơ hội lớn cho ngành dịch vụ, thương mại, lưu trú, sản xuất hoa kiểng và nông nghiệp ứng dụng công nghệ.

Theo bà Trang, chủ đề “Sắc hoa ngày mới” mang thông điệp về khát vọng đổi mới của Sa Đéc, thể hiện khả năng thích ứng trước yêu cầu phát triển mới.

Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc không chỉ là sự kiện văn hóa - du lịch mà còn là bước chuẩn bị quan trọng nhằm khẳng định vị thế “Thủ phủ hoa kiểng miền Tây”.

Nông dân của Làng hoa Sa Đéc đang tất bật chăm sóc hoa - kiểng

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp nêu 3 trọng tâm của Festival Hoa - Kiểng lần này gồm: Tôn vinh giá trị Làng hoa - nền tảng quan trọng cho kinh tế Sa Đéc; hướng đến nâng cao giá trị sản phẩm hoa kiểng, chuẩn hoá quy trình sản xuất và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Đồng thời, sự kiện góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh Đồng Tháp - Sa Đéc; các hoạt động trưng bày, hội thi, triển lãm không chỉ để “trải nghiệm” mà còn hướng đến giao dịch hợp tác và kết nối kinh doanh.

Festival cũng huy động nguồn lực xã hội theo hướng minh bạch, bền vững, tạo thêm sản phẩm du lịch, công trình và dịch vụ mới phục vụ phát triển lâu dài.

Qua sự kiện Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025, tỉnh Đồng Tháp mong muốn sẽ kết nối cộng đồng những người yêu thích hoa kiểng và truyền cảm hứng để nhiều người khám phá vẻ đẹp của nghệ thuật trồng hoa và làm vườn. Sự kiện không chỉ là lễ hội sắc màu mà còn là bước đi chiến lược, mở ra cơ hội phát triển mới cho hoa kiểng Sa Đéc và tỉnh Đồng Tháp.

Hoài Thanh