Festival bóng đá nữ trẻ 2026 được tổ chức tại Vĩnh Long ngày 15/6, quy tụ gần 200 nữ cầu thủ trẻ tranh tài. Chương trình này do VFF cùng địa phương tổ chức, nằm trong khuôn khổ chương trình Chiến dịch bóng đá nữ FIFA.

Các nữ cầu thủ nhí có được một sân chơi đầy thú vị nhằm chứng tỏ tài năng

Tại Festival bóng đá nữ trẻ lần này, các nữ cầu thủ tại Vĩnh Long có dịp trình diễn các kỹ năng, tố chất đáng chú ý về kỹ thuật, tư duy chơi bóng và tinh thần thi đấu. Từ những yếu tố này, giới chuyên môn có thể phát hiện thêm tài năng, đào tạo và bồi dưỡng bài bản nhằm phát triển thành lứa cầu thủ kế cận cho bóng đá nữ Việt Nam tương lai.

Đại diện VFF cho biết, ngoài mục tiêu phát hiện, tuyển chọn những cầu thủ trẻ có tiềm năng, Festival bóng đá nữ trẻ lần này tạo ra sân chơi bổ ích cho các em gái yêu thích bóng đá, lan tỏa những giá trị tích cực của môn thể thao vua như tinh thần đồng đội, sự tự tin, ý thức fair-play và lối sống năng động.

FIFA đang hỗ trợ VFF nâng cấp cả chất và lượng đối với bóng đá nữ

Được biết, thời gian tới FIFA tiếp tục hỗ trợ VFF thực hiện nhiều chương trình tương tự, nhằm mục tiêu thúc đẩy sự phát triển bóng đá nữ Việt Nam.