Festival bóng đá nữ trẻ 2026 diễn ra chiều 14/6 tại Đồng Tháp, do VFF phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, nằm trong khuôn khổ chương trình Chiến dịch bóng đá nữ FIFA. Đây là sân chơi bổ ích cho các cầu thủ nữ trẻ, nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào bóng đá nữ tại địa phương.

Các nữ cầu thủ trẻ được tạo sân chơi bổ ích, hấp dẫn

Tại Festival, 4 CLB bóng đá nữ tạo nên loạt trận đấu trong không khí hào hứng, giúp cầu thủ trẻ giao lưu, học hỏi và thể hiện khả năng chuyên môn. Nhiều cầu thủ cho thấy những tố chất nổi bật về kỹ thuật, tư duy chơi bóng và tinh thần thi đấu, qua đó mở ra triển vọng cho công tác tuyển chọn, đào tạo lực lượng kế cận trong tương lai.

Tuyển nữ Việt Nam kỳ vọng có thêm nhiều nhân tài bổ sung trong tương lai

Đích nhằm từ Festival bóng đá nữ trẻ 2026 là để khơi dậy niềm yêu thích bóng đá trong các em gái, tạo thêm động lực để các địa phương tiếp tục phát triển phong trào bóng đá nữ. Đây cũng là một trong những hoạt động nằm trong chiến lược phát triển bóng đá nữ của LĐBĐVN và FIFA, hướng tới xây dựng nguồn lực trẻ cho tương lai.

Được biết, Festival bóng đá nữ trẻ 2026 tiếp tục được tổ chức tại Vĩnh Long.