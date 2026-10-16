Từ khởi đầu chỉ 3 nhân sự năm 2017 đến quy mô lên hơn 30 nhân viên, sở hữu cửa hàng trung tâm tại TP.HCM, FlowerCorner tạo uy tín trên thị trường hoa tươi với dịch vụ đặt hoa trực tuyến, giao nhanh 90 phút, chụp ảnh thực tế xác nhận trước khi giao.

Giải bài toán đặt hoa online, phục vụ nhịp sống hiện đại

Từ năm 2017, FlowerCorner bắt nhịp xu hướng mua sắm trực tuyến và tham gia thị trường dịch vụ đặt hoa online. FlowerCorner tập trung giải quyết hai băn khoăn phổ biến của khách hàng: hoa thực tế không giống hình ảnh giới thiệu và giao hàng không đúng thời gian mong muốn.

Để cải thiện trải nghiệm mua sắm, FlowerCorner triển khai dịch vụ gửi hình ảnh hoa thực tế để khách hàng xác nhận trước khi giao, đồng thời cung cấp dịch vụ giao hoa nhanh trong vòng 90 phút.

Danh mục sản phẩm cũng đa dạng với hoa sinh nhật, hoa tốt nghiệp, hoa khai trương và hoa văn phòng, hướng đến nhóm khách hàng trọng tâm là nhân viên văn phòng từ 22 - 45 tuổi, những người cần sự tiện lợi nhưng vẫn quan tâm đến tính thẩm mỹ và ý nghĩa của món quà. Hơn cả một bó hoa đẹp, FlowerCorner còn thấm nhuần những ý tứ thông điệp của người tặng và chạm đến cảm xúc của người nhận.

Những con số ấn tượng

Từ mô hình kinh doanh trực tuyến ban đầu, FlowerCorner từng bước mở rộng với cửa hàng tại trung tâm TP.HCM, tạo thêm lựa chọn cho khách hàng khi tìm mua hoa. Cùng với đó, đội ngũ khởi đầu gồm 3 thành viên, FlowerCorner hiện đã xây dựng lực lượng nhân sự hơn 30 người, đáp ứng nhu cầu vận hành, chăm sóc khách hàng và xử lý đơn hàng ngày càng lớn.

Sau 9 năm hoạt động, FlowerCorner đã phục vụ hơn 50.000 khách hàng, giao hơn 200.000 đơn hàng và hiện xử lý trên 2.000 đơn mỗi tháng. Những con số này ghi dấu chặng đường phát triển của thương hiệu đồng thời phản ánh nỗ lực đưa dịch vụ hoa tươi trực tuyến đến gần hơn với người tiêu dùng.

Theo đại diện doanh nghiệp, với FlowerCorner, mỗi đơn hàng là một câu chuyện được kể bằng những cánh hoa. Đó có thể là lời yêu thương chưa kịp nói, niềm vui trong một ngày đặc biệt hay sự quan tâm giản dị dành cho một người thân thương. Từ tình yêu và cảm thụ đặc biệt dành cho hoa lá, FlowerCorner mong muốn đưa những câu chuyện ấy đến gần hơn với mọi người.

20/10 - Gửi yêu thương qua những bó hoa tươi

Có những lời yêu thương không phải lúc nào cũng dễ dàng nói thành lời. Một bó hoa được lựa chọn đúng sở thích gửi kèm một tấm thiệp nhỏ cùng những dòng chữ ý nghĩa cũng đã đủ để thể hiện sự chân thành.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, hoa tươi là món quà tinh tế để dành tặng mẹ, bà, người yêu, đồng nghiệp và những người phụ nữ quan trọng trong cuộc sống. Mỗi loài hoa mang một sắc thái riêng, thay lời chúc yêu thương, sự trân trọng và mong muốn mang đến niềm vui cho người nhận. Tuy nhiên, giữa lịch trình bận rộn, không phải ai cũng có thời gian trực tiếp đến cửa hàng để chọn hoa. Vì vậy, dịch vụ đặt hoa trực tuyến của FlowerCorner trở thành một giải pháp thuận tiện, giúp việc chuẩn bị quà tặng dễ dàng hơn mà vẫn có thể chăm chút cho từng lựa chọn.

Cửa hàng FlowerCorner - 142 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM

(Nguồn: Công ty TNHH Flower Corner)