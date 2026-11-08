Mẫu bán tải Ford F-100 đời 1968 được hãng độ Trick Rides làm mới với thân vỏ bằng sợi carbon, động cơ V8 5.0L siêu nạp Whipple cùng hệ thống treo Fox, tạo diện mạo khác biệt tại triển lãm SEMA 2026.

Tại triển lãm xe độ SEMA 2026, hãng độ Trick Rides (Mỹ) giới thiệu bản độ Ford F-100 đời 1968 mang tên Tricky. Chiếc bán tải cổ 58 năm tuổi gây chú ý nhờ thân vỏ chế tạo hoàn toàn từ sợi carbon, kết hợp màu sơn xanh Blue Candy và hàng loạt nâng cấp về động cơ, khung gầm.

Khác với nhiều mẫu xe trưng bày tại SEMA chủ yếu tập trung vào ngoại hình, Tricky được phát triển với những thay đổi cả về hệ truyền động và khả năng vận hành, hướng đến việc sử dụng trên đường phố lẫn địa hình.

Phần thân xe bằng sợi carbon do Brothers Composites chế tạo, bao gồm chắn bùn, nắp ca-pô, vỏ cửa, cửa thùng sau và mui xe. Thay vì để nguyên bề mặt carbon đen truyền thống, Trick Rides phủ thêm lớp sơn Blue Candy, tạo hiệu ứng xanh ánh kim kết hợp với các họa tiết sợi carbon bên dưới.

Ford F-100 đời 1968 khoác thân vỏ sợi carbon.

Nằm dưới nắp ca-pô Ford F-100 đời 1968 này là động cơ V8 Coyote dung tích 5.0L, kết hợp bộ siêu tăng áp Whipple. Hệ thống ống xả sử dụng đường ống dài bằng thép không gỉ và bộ giảm thanh MagnaFlow.

Trick Rides chưa công bố công suất cụ thể của động cơ. Tuy nhiên, với cấu hình V8 siêu nạp, chiếc F-100 được kỳ vọng có khả năng tăng tốc mạnh mẽ, dù thông số thực tế vẫn cần được xác nhận.

Không chỉ thay đổi động cơ, hãng độ còn sử dụng khung gầm Roadster Shop, nâng khoảng sáng gầm thêm 2,5 inch (khoảng 6,35cm). Hệ thống treo được trang bị giảm xóc Fox cùng thanh cân bằng ở cả cầu trước và sau.

Nằm dưới nắp ca-pô Ford F-100 đời 1968 này là động cơ V8 Coyote dung tích 5.0L

Hệ thống phanh Baer mới gồm cùm phanh 6 piston phía trước và 4 piston phía sau. Xe sử dụng bộ mâm Fuel kích thước 20 inch màu đen, đi kèm lốp địa hình đường kính 35 inch.

Với những trang bị này, Tricky không chỉ có ngoại hình của một chiếc bán tải địa hình mà còn sở hữu các thành phần phần cứng phục vụ vận hành trên những cung đường khó. Dù vậy, nhiều khả năng chiếc xe vẫn chủ yếu được sử dụng để trưng bày tại các sự kiện.

Khoang nội thất cũng được làm mới theo hướng kết hợp giữa phong cách cổ điển và trang bị hiện đại. Xe có cấu hình 2 chỗ ngồi, ghế bọc da màu đen với đường chỉ khâu xanh tương phản. Bảng đồng hồ kỹ thuật số Dakota Digital được sử dụng thay cho cụm đồng hồ nguyên bản, trong khi vô-lăng mới vẫn giữ nét thiết kế cổ điển.

Cận cảnh thân vỏ sợi carbon.

Hệ thống giải trí đến từ Alpine, đi kèm loa siêu trầm và 4 loa bổ sung.

Theo Carscoops, Trick Rides có thể thực hiện các nâng cấp tương tự trên Ford F-100 ở cấu hình gầm thấp hơn, thiên về sử dụng trên đường phố. Tuy nhiên, giá bán của gói độ toàn diện với thân vỏ sợi carbon như chiếc Tricky trưng bày tại SEMA chưa được công bố.

Theo Carscoops



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