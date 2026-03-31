Halal không còn là lĩnh vực giới hạn trong thực phẩm. Hệ sinh thái này đã mở rộng mạnh mẽ sang tài chính, logistics, du lịch, dịch vụ và thương mại xuyên biên giới, với quy mô hàng nghìn tỷ USD mỗi năm. Khu vực Trung Đông và cộng đồng Hồi giáo toàn cầu đang gia tăng đầu tư, hợp tác và tiếp nhận lao động quốc tế. Nhu cầu lớn, tiêu chuẩn cao, do đó nhân lực giữ vai trò quyết định.

Đối với Việt Nam, đây là cơ hội để mở rộng thị trường, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và đưa lao động tham gia các phân khúc có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thiếu nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, am hiểu về kinh tế Halal cũng như ngôn ngữ và văn hóa Ả Rập, đạt chuẩn nghề nghiệp quốc tế.

Từ yêu cầu của thực tiễn phát triển, Trường CĐ Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội (FTC) đã lựa chọn một hướng đi tiên phong: đào tạo nguồn nhân lực kinh tế Halal gắn với Ngôn ngữ Ả Rập ngay từ trình độ cao đẳng. Đây không chỉ là sự tiên phong về ngành nghề, mà là quyết định mang tính đột phá, thể hiện khả năng thích ứng nhanh với xu thế phát triển mới của nền kinh tế và thị trường lao động toàn cầu.

Hội thảo: "Đào tạo nguồn nhân lực kinh tế Halal và Ngôn ngữ Ả Rập" do FTC tổ chức

Cách tiếp cận này phù hợp với nhận định của nhiều chuyên gia nghiên cứu khu vực Trung Đông. PGS.TS Đinh Công Hoàng - chuyên gia nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi - cho rằng, Ngôn ngữ Ả Rập cần được tiếp cận như một công cụ chiến lược để tham gia hiệu quả vào hệ sinh thái kinh tế Halal, trong đó chương trình đào tạo phải được thiết kế theo hướng tích hợp giữa ngoại ngữ, kiến thức kinh tế, văn hóa - tôn giáo và kỹ năng nghề nghiệp.

Quan điểm này cũng được làm rõ tại Hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực kinh tế Halal và Ngôn ngữ Ả Rập” do FTC phối hợp với Ngân hàng TMCP Nam Á tổ chức đầu năm 2026. Hội thảo quy tụ các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp, tập trung thảo luận mô hình đào tạo nhân lực Halal trình độ cao đẳng. Nhiều ý kiến thống nhất rằng việc kết hợp đào tạo kinh tế Halal với Ngôn ngữ Ả Rập là hướng tiếp cận phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thị trường Trung Đông và cộng đồng Hồi giáo quốc tế.

NGƯT.PGS.TS Bùi Văn Quân - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội thảo: "Đào tạo nguồn nhân lực kinh tế Halal và Ngôn ngữ Ả Rập" do FTC tổ chức

Ở góc độ quản lý nhà nước, đại diện Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GD-ĐT) đánh giá cao những mô hình đào tạo gắn với nhu cầu thị trường và xu hướng hội nhập, coi đây là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới. Việc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng các thị trường chuyên biệt như Halal được xem là tín hiệu tích cực trong quá trình nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, đón đầu các làn sóng đầu tư mới.

Lãnh đạo Trường CĐ Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội khẳng định lựa chọn Halal là bước đi có tính toán dài hạn, hướng tới xây dựng chương trình đào tạo vừa đảm bảo nền tảng học thuật, vừa tăng cường tính ứng dụng, giúp người học không chỉ có tay nghề mà còn có tư duy tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các ngành kinh tế mới.

Lựa chọn này được đặt trên nền tảng chất lượng đã được kiểm chứng. Năm 2024, FTC là một trong những trường cao đẳng ngoài công lập đạt Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Năm 2025, nhà trường tiếp tục ghi dấu ấn khi là trường cao đẳng ngoài công lập tiên phong đạt Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đồng thời ba chương trình đào tạo trình độ cao đẳng: Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc và Công nghệ kỹ thuật ô tô.

Hiện nay, Trường CĐ Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội đang đào tạo 18 ngành nghề thuộc các khối Ngoại ngữ, Công nghệ, Du lịch - Dịch vụ, Kinh tế - Thương mại; đồng thời tiên phong triển khai đào tạo Tiếng Đức và Vi mạch bán dẫn trình độ cao đẳng. Điểm nhất quán trong chiến lược phát triển của trường là đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn và xu thế dịch chuyển của thị trường lao động.

Bước vào mùa tuyển sinh năm 2026, việc FTC đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực kinh tế Halal và Ngôn ngữ Ả Rập không chỉ mở ra lựa chọn mới cho người học, mà còn góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các không gian tăng trưởng mới của nền kinh tế. Đây là minh chứng cho vai trò chủ động, sáng tạo của giáo dục nghề nghiệp trong việc đồng hành cùng chiến lược phát triển nhân lực quốc gia trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển.

(Nguồn: Trường CĐ Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội)