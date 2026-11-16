Trước những rủi ro tai nạn khó lường trong cuộc sống, Fubon Life Việt Nam giới thiệu sản phẩm bảo hiểm cá nhân Fubon An Tâm Vạn Dặm Alpha, với phạm vi bảo vệ đa dạng và quyền lợi lên tới 300% số tiền bảo hiểm.

Tai nạn có thể xảy ra bất ngờ, gây tổn thất về sức khỏe, tinh thần và tạo áp lực tài chính cho người gặp nạn cũng như gia đình. Chi phí cấp cứu, phẫu thuật, điều trị, phục hồi chức năng, cùng nguy cơ gián đoạn thu nhập có thể trở thành gánh nặng lớn, đặc biệt khi người gặp nạn là trụ cột kinh tế.

Trước nhu cầu chủ động bảo vệ sức khỏe và duy trì ổn định tài chính gia đình, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam (Fubon Life Việt Nam) giới thiệu sản phẩm bảo hiểm tai nạn cá nhân toàn diện Fubon An Tâm Vạn Dặm Alpha.

Sản phẩm được thiết kế với nhiều mức số tiền bảo hiểm, phạm vi quyền lợi đa dạng và phương thức đóng phí linh hoạt, hướng tới đáp ứng nhu cầu bảo vệ của nhiều nhóm khách hàng.

Thông qua sản phẩm mới, doanh nghiệp kỳ vọng mang đến thêm lựa chọn dự phòng tài chính cho người trụ cột, góp phần giảm thiểu những tác động kinh tế khi rủi ro tai nạn xảy ra.

Mở rộng phạm vi bảo vệ, linh hoạt theo nhu cầu

Fubon An Tâm Vạn Dặm Alpha cung cấp lựa chọn số tiền bảo hiểm linh hoạt từ 100 triệu đồng đến 2 tỷ đồng, phù hợp với nhiều nhu cầu và khả năng tài chính khác nhau của khách hàng.

Sản phẩm dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam trong độ tuổi từ 18 đến 70 tuổi, với thời hạn bảo hiểm một năm và có thể tái sử dụng liên tục hàng năm. Khách hàng cũng có thể lựa chọn đóng phí theo quý, nửa năm hoặc theo năm.

Điểm đáng chú ý của Fubon An Tâm Vạn Dặm Alpha là quyền lợi bảo hiểm có thể lên tới 300% số tiền bảo hiểm trong một số trường hợp tai nạn đặc biệt.

Cụ thể, sản phẩm mở rộng bảo vệ đối với trường hợp người được bảo hiểm tử vong do tai nạn thông thường, tai nạn đặc biệt khi tham gia phương tiện giao thông công cộng hoặc tai nạn khi là hành khách trên các chuyến bay thương mại.

Bên cạnh đó, sản phẩm mang đến giải pháp bảo vệ toàn diện trước các rủi ro tai nạn với các quyền lợi chi trả đối với tử vong và thương tật do tai nạn, trong đó mức quyền lợi thương tật có thể lên tới 100% số tiền bảo hiểm tùy theo cấp độ thương tật.

Sản phẩm cũng mở rộng phạm vi bảo vệ đối với các trường hợp bỏng độ 2 trở lên do tai nạn từ 20% tổng diện tích bề mặt cơ thể trở lên để khách hàng an tâm điều trị, phục hồi sức khỏe và nhanh chóng trở lại cuộc sống thường ngày.

Đưa giải pháp bảo hiểm đến gần hơn với khách hàng

Ngoài quyền lợi bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn, khách hàng còn được nhận quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện do tai nạn và quyền lợi hỗ trợ khi điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính để khách hàng an tâm phục hồi sức khỏe và nhanh chóng trở lại cuộc sống thường ngày.

Bà Lo, Mei-Fang – Tổng Giám đốc Fubon Life Việt Nam chia sẻ, "Fubon An Tâm Vạn Dặm Alpha được phát triển với mong muốn mang đến giải pháp bảo vệ dễ tiếp cận, linh hoạt và thiết thực cho khách hàng. Không chỉ bảo vệ vững chắc nguồn tài chính gia đình trước rủi ro tai nạn xảy ra, sản phẩm còn góp phần giúp khách hàng an tâm trong cuộc sống, công việc và những chuyến đi hàng ngày”.

Được biết, Fubon An Tâm Vạn Dặm Alpha sẽ chính thức được phân phối thông qua hệ thống đại lý chuyên nghiệp của Fubon Life Việt Nam từ ngày 16/11/2026.

Đây là bước đi tiếp theo của Fubon Life Việt Nam trong việc mở rộng danh mục sản phẩm bảo hiểm cá nhân, mang đến cho khách hàng giải pháp bảo vệ toàn diện trước các rủi ro tai nạn trong cuộc sống và trên mọi hành trình.

Bên cạnh đó, Fubon Life Việt Nam đang tích cực hoàn thiện và phát triển Fubon An Tâm Vạn Dặm Beta - Sản phẩm bảo hiểm tai nạn cá nhân cao cấp được thiết kế dành cho nhóm khách hàng có nhu cầu bảo vệ cao hơn và trải nghiệm tham gia bảo hiểm thuận tiện trên nền tảng số. Dự kiến trong thời gian tới, sản phẩm sẽ được giới thiệu qua kênh phân phối trực tuyến, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các giải pháp bảo hiểm mọi lúc, mọi nơi.

Fubon Life Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Tài chính Fubon. Với mạng lưới công ty thành viên chủ lực hoạt động vững mạnh ở khu vực châu Á như tại Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và Philippines, Tập toàn Tài chính Fubon hai năm liên tiếp lọt Top 500 Doanh nghiệp Bền vững nhất Thế giới do Tạp chí TIME bình chọn: Xếp hạng 32 trong Top 500; Xếp hạng 4 trong khối các định chế tài chính toàn cầu và đứng đầu trong nhóm tập đoàn tài chính tư nhân tại Đài Loan (Trung Quốc), số liệu tại 9/2025. Fubon Life Việt Nam 11 năm liền nhận giải thưởng Rồng Vàng và nằm trong Top 10 doanh nghiệp bảo hiểm uy tín tại Việt Nam (năm 2017) và lọt Top 10 nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam (năm 2024).

(Nguồn: Fubon Life Việt Nam)