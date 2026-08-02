VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lưu Minh Chiến (SN 2001, ở Lâm Đồng) về tội Giết người. Nạn nhân của Chiến là người phụ nữ hơn anh ta 8 tuổi.

Theo cáo buộc, chị Nguyễn Thị N. (SN 1993), lập gia đình và sống cùng chồng ở xã Hòa Lạc, Hà Nội từ năm 2010 và kinh doanh cơ sở thẩm mỹ viện tại nhà riêng. Đầu tháng 6/2025, chị N. quen biết Lưu Minh Chiến qua mạng xã hội Facebook. Sau đó cả hai có quan hệ nam nữ.

Khi quen nhau, chị N. giới thiệu với Chiến rằng đã có một con và không còn sống chung với chồng. Thời điểm đó, hai người yêu xa khi Chiến đang sinh sống tại Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng), còn chị N. ở Hà Nội.

Khoảng tháng 7/2025, Chiến ra Hà Nội gặp chị N. 2 lần, sau đó quay lại quê sinh sống và tiếp tục giữ quan hệ tình cảm với người phụ nữ hơn mình 8 tuổi. Đến giữa tháng 10/2025, chị N. không muốn tiếp tục có quan hệ tình cảm với Chiến nữa nên chặn tin nhắn, cắt đứt liên lạc.

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Bất ngờ gây án

Bị người tình chặn tin nhắn, khoảng 23h ngày 26/10/2025, Chiến đi tàu hỏa từ nhà ở xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng ra Hà Nội với ý định níu kéo tình cảm. Khi đi, Chiến mang theo 1 bình xịt hơi cay.

Đến rạng sáng ngày 28, Chiến xuống tàu và bắt taxi đến nhà người tình. Trên đường đi, anh ta dừng lại một cửa hàng để mua 2 chai thuốc trừ sâu và 2 dao nhọn với ý định, nếu bị từ chối tình cảm sẽ giết chết chị N. rồi uống thuốc sâu tự vẫn.

Khoảng 7h cùng ngày, Chiến đến nhà chị N. ở xã Hòa Lạc. Khi đó, chị N. vừa ngủ dậy cùng con gái nên vẫn ngồi trên giường trong phòng ngủ. Thấy mẹ có khách, con gái chị N. đi ra ngoài. Ngay khi đó, Chiến chốt cửa phòng bên trong. Anh ta hỏi nhân tình: “Tại sao em chặn số Zalo, số điện thoại của anh, tại sao em không vào trong đó với anh”.

Chị N. đáp: “Em không làm được, chồng em đang ở đây, không nói chuyện được, đi ra ngoài nói chuyện”. Chiến bực tức về việc chị N. vẫn đang chung sống với chồng nên rút ngay con dao từ túi vải đeo trên người đâm vào tường.

Bị can rút ra con dao thứ hai. Lúc đó chị N. sợ hãi lên tiếng: “Anh vứt bỏ dao đi”, đồng thời giơ tay ra để giằng con dao trên tay tình nhân. Chiến cầm dao lao đến đứng đối diện chị N, đâm nhiều nhát lên khắp cơ thể nạn nhân, bất kể nhân tình luôn miệng van xin.

Con gái chị N. ở bên ngoài nghe tiếng mẹ hô hoán đã gọi bố và cùng bố đập cửa kính xông vào. Khi chồng chị N. và con gái xông vào giải cứu nạn nhân thì bị Chiến dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt, khiến cả hai cay mắt phải chạy ra ngoài.

Sau đó, chồng chị N. cố xông vào bế vợ ra cửa và hô hoán người dân cùng đưa chị N. đi cấp cứu. Về phía kẻ si tình, anh ta ngồi trên giường tại phòng ngủ nhà chị N., lấy chai thuốc sâu ra uống với mục đích tự tử rồi đi ra ngồi ở phòng khách, sau đó bị đau bụng và nôn ra nhà.

Nhận được tin báo, Công an xã Hòa Lạc đến khống chế Lưu Minh Chiến và đưa đến bệnh viện sơ cứu, điều trị. Về phía nạn nhân, chị N. được chồng đưa đi cấp cứu kịp thời nên không chết, nhưng bị tổn hại 77% sức khỏe.

Quá trình điều tra, chị N. yêu cầu “tình cũ” phải bồi thường 1 tỷ đồng và bị can chưa bồi thường được khoản nào.