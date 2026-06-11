Ngày 11/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Thanh Long (SN 1968, ở Hà Nội) mức án 15 năm tù về tội Giết người, buộc bị cáo phải bồi thường 90 triệu đồng.

Theo cáo buộc, năm 1992, vợ chồng ông Phạm Đình Bảo (SN 1963) và bà Nguyễn Thị Hương (SN 1967, cùng trú xã Bình Minh, Hà Nội) được giao đất nông nghiệp chung với hộ bố mẹ ông Bảo là cụ Phạm Đình Nhật (SN 1934) và cụ Nguyễn Thị Thanh (SN 1937).

Một năm sau, hộ ông Bảo tách riêng. Qua nhiều lần chuyển nhượng, gia đình ông còn 498m2 đất nông nghiệp, trong đó có thửa 184m2 tại xã Bình Minh.

Giai đoạn 1994-2010, vợ chồng ông Bảo vào Lâm Đồng sinh sống, phần đất ở quê do cụ Thanh quản lý. Năm 2013, ông Bảo và bà Hương ly hôn nhưng chưa phân chia tài sản chung.

Từ năm 2015, ông Phạm Đình Đ. (SN 1972, em ông Bảo) sử dụng thửa đất 184m2 và cho rằng được anh trai ủy quyền chuyển nhượng. Ông Đ. dựng lán tôn trên đất.

Đến cuối năm 2024, bà Hương và gia đình ông Đ. phát sinh tranh chấp. Bà Hương cho rằng việc chuyển nhượng đất phải có sự đồng ý của mình và các con.

Đầu năm 2025, bà Hương chung sống như vợ chồng với Hoàng Thanh Long. Long biết chuyện tranh chấp đất giữa người tình và gia đình ông Đ.

Sáng 17/11/2025, Long chở bà Hương mang theo máy cưa xích và dao đến khu đất để phát dọn cây cỏ. Thấy vậy, bà Nguyễn Thị T. (vợ ông Đ.) cho rằng hai người phá hoại tài sản nên nhặt gạch ném về phía Long.

Theo cáo trạng, sau khi bị ném trúng, Long cầm máy cưa đuổi theo, tấn công bà T. khiến người này bị thương ở vùng đầu và ngực. Khi ông Đ. lao vào can ngăn, Long tiếp tục dùng máy cưa gây thương tích ở vùng đầu, cổ và gáy.

Hai nạn nhân được cấp cứu kịp thời nên thoát chết, song ông Đ. bị tổn hại 13% sức khỏe, bà T. bị tổn hại 15%.

Cùng ngày, Long đến cơ quan công an đầu thú và bị điều tra về tội Giết người. Trong quá trình giải quyết vụ án, hai bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường, mỗi người hơn 500 triệu đồng.