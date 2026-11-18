Trong ngành ô tô, giá trị của một thiết kế không chỉ nằm ở diện mạo mà còn ở cách chiếc xe đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế. Với GAC, đây là nền tảng để phát triển ngôn ngữ thiết kế kết hợp tính thẩm mỹ, sự tiện nghi và thấu hiểu khách hàng.

Năm 2022, GAC công bố mạng lưới thiết kế toàn cầu với các trung tâm tại Quảng Châu, Thượng Hải (Trung Quốc) và Milan (Ý). Trong đó, trung tâm tại Milan tập trung nghiên cứu xu hướng và phát triển ý tưởng, mở rộng góc nhìn quốc tế cho thương hiệu.

Định hướng này thể hiện tinh thần “Design Intelligence” - “Trí tuệ thiết kế”: kết hợp tư duy sáng tạo toàn cầu, năng lực công nghệ và sự thấu hiểu người dùng. Triết lý ấy thể hiện qua hai mẫu xe GAC S7 PHEV và GN8 PHEV với hai cách tiếp cận cho hai nhóm khách hàng khác nhau. Mới đây, GAC S7 PHEV đã được vinh danh tại CMF Design Award 2026.

Hai cá tính thiết kế, cùng hướng đến trải nghiệm người dùng

Nếu S7 PHEV hướng đến hình ảnh SUV hiện đại, năng động và tập trung vào người lái thì GN8 PHEV được phát triển theo định vị MPV cao cấp, chú trọng không gian và sự thoải mái của hành khách.

Trên GAC S7 PHEV, thân xe có tỷ lệ hài hòa theo tỷ lệ vàng, kết hợp đường nét bề thế và hệ thống đèn chiếu sáng AI đặc trưng. Dải đèn pha Skyline HeadLight Strip cùng cụm đèn hậu Polar Light tạo nên diện mạo mạnh mẽ, tự tin và khác biệt.

GAC S7 PHEV có thiết kế cá tính và năng động

Thiết kế đa dụng của S7 PHEV hướng đến các gia đình đề cao sự tiện nghi, tính thực dụng, đồng thời thể hiện phong thái bản lĩnh của nhóm khách hàng doanh nhân thành đạt.

Trong khi đó, GAC GN8 PHEV chọn ngôn ngữ thiết kế thanh lịch và điềm tĩnh. Lấy cảm hứng từ hình ảnh “Vua sư tử thức tỉnh”, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha Awakening Eye Headlamps và lưới tản nhiệt Soaring Wings, tạo nên diện mạo uy nghi nhưng vẫn tinh tế, sang trọng.

GAC GN8 PHEV - Mẫu MPV với thiết kế uy quyền và sang trọng

Công nghệ và tiện nghi được phát triển từ nhu cầu thực tế

Nếu ngoại thất tạo nên dấu ấn nhận diện thì cách tổ chức không gian nội thất thể hiện rõ hơn cách GAC đưa tư duy thiết kế vào trải nghiệm sử dụng.

Trên S7 PHEV, khoang lái lấy người điều khiển làm trung tâm, các thông tin và chức năng được sắp xếp khoa học, trực quan. Trong khi đó, GN8 PHEV mở rộng trải nghiệm tương tác cho cả hành khách với màn hình trung tâm cho hàng ghế trước và màn hình giải trí trên trần xe cho hàng ghế sau.

Cả hai mẫu xe đều dùng chip Qualcomm SA8155P, giúp khởi động nhanh, vận hành mượt mà và hỗ trợ đa nhiệm, duy trì trải nghiệm giải trí liền mạch.

Nội thất GAC S7 PHEV được chăm chút qua sự kết hợp giữa ánh sáng và chất liệu. Hệ thống đèn viền Skyline dài 2.928 mm trải khắp cabin, tạo hiệu ứng chiếu sáng 270 độ. Cùng các bề mặt bọc da có tổng diện tích tới 30 m², khoang xe gợi liên tưởng đến khoang hạng thương gia trên máy bay.

Khoang lái trung tâm của GAC S7 PHEV

Hàng ghế thứ hai có khả năng ngả lưng tối đa 137 độ, hướng tới dẫn đầu phân khúc, đi kèm hệ thống massage Shiatsu với 8 điểm massage, 6 chế độ, 3 mức cường độ. Ghế gồm 10 lớp vật liệu da Nappa, có lớp đệm mút chậm đàn hồi dày 15 mm.

Trên GAC GN8 PHEV, không gian rộng rãi kết hợp da Nappa cao cấp tạo cảm giác sang trọng, thư thái. Chức năng massage có ở cả hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai. Đặc biệt, chế độ Zero-Gravity Mode cho phép điều chỉnh ghế theo tư thế không trọng lực, giảm căng mỏi khi ngồi lâu trên những hành trình dài.

Chất liệu cao cấp được sử dụng trong khoang nội thất của GAC GN8 PHEV

Bên cạnh tiện nghi, khả năng vận hành cũng ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm hành khách. GN8 PHEV được trang bị hệ thống điều khiển xóc điện tử SDC, tự điều chỉnh giảm chấn để kiểm soát dao động thân xe trên nhiều bề mặt đường, cân bằng giữa độ êm ái và tính ổn định.

Thiết kế không chỉ để nhìn, mà còn để cảm nhận

Từ S7 PHEV đến GN8 PHEV, GAC thể hiện hai hướng tiếp cận thiết kế cho những nhu cầu di chuyển khác nhau: một mẫu SUV hiện đại, cá tính, tập trung vào người lái và một mẫu MPV cao cấp, chú trọng sự thư thái của hành khách.

Dù khác biệt về phong cách và định vị, cả hai cùng đưa tư duy thiết kế đến gần hơn với nhu cầu thực tế. Bởi giá trị của một chiếc xe không chỉ nằm ở diện mạo bên ngoài, mà còn ở sự thuận tiện, thoải mái mà người dùng cảm nhận trong suốt hành trình.

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(Nguồn: TC Services Việt Nam)