Dòng xe đa dụng MPV vốn không được xem là những mẫu xe thời trang nhưng có ưu thế về tính thực dụng đang âm thầm trở lại tại Anh. Đáng chú ý, sự hồi sinh này không nhất thiết diễn ra dưới đúng cái tên MPV, mà xuất hiện dưới dạng những mẫu xe phát triển từ xe van, được ví như những chiếc "MPV bí mật".

Theo phân tích dữ liệu đăng ký của Vehicle Data Global (VDG), dòng MPV từng rất phổ biến vào giữa những năm 2000 đã mất tới 98% thị phần vào năm 2025, trong bối cảnh những mẫu xe SUV ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường.

Tuy nhiên, sự sụt giảm của MPV truyền thống lại tạo ra một xu hướng khác. Người mua bắt đầu tìm đến những mẫu xe được phát triển từ xe van thương mại. Về bản chất, đây vẫn là những chiếc MPV với không gian rộng và khả năng chở nhiều người, nhưng không còn được nhà sản xuất gắn nhãn MPV.

Dữ liệu của VDG cho thấy mức độ phổ biến của nhóm xe này đã tăng hơn một phần ba trong vòng 3 năm.

Ben Hermer, Giám đốc điều hành VDG, cho rằng thị trường đang chứng kiến sự "tái khởi động" của phân khúc MPV dưới một hình thức khác, khi những mẫu xe thực dụng quay trở lại mà không nhất thiết mang kiểu dáng hay tên gọi MPV truyền thống.

MPV từng bị xe SUV lấn át như thế nào?

Những năm 2000, MPV là một trong những lựa chọn quen thuộc của các gia đình tại Anh. Trên đường phố khi đó có thể dễ dàng bắt gặp Vauxhall Zafira, Renault Megane Scenic, Ford Galaxy hay Citroen Xsara Picasso.

Ford Galaxy, sản phẩm của sự hợp tác giữa Volkswagen và Ford, từng giữ vị trí mẫu MPV bán chạy nhất tại Anh trong suốt những năm 2000. Một số mẫu xe thậm chí đạt doanh số lớn đến mức trở thành những sản phẩm chủ lực của thương hiệu. Citroen Xsara Picasso là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Citroen vào đầu những năm 2000.

Tuy nhiên, bước sang những năm 2020, nhu cầu đối với MPV truyền thống liên tục suy giảm. Nhiều mẫu xe từng quen thuộc lần lượt bị khai tử.

Volkswagen Sharan và Citroen Grand C4 Picasso dừng sản xuất vào năm 2022. Ford Galaxy và S-Max cũng đi đến hồi kết, trong khi Volkswagen Touran nối tiếp vào năm 2023.

Theo dữ liệu VDG, việc người mua chuyển từ những mẫu MPV có kiểu dáng bị cho là kém hấp dẫn sang SUV đã đẩy lượng đăng ký MPV xuống đáy vào năm 2022.

Nếu chỉ tính những mẫu MPV thực sự, không bao gồm các mẫu xe chở người nhưng được tiếp thị dưới dạng SUV hoặc crossover như Tesla Model Y, BYD Seal U, BYD Sealion và Citroen C3 Aircross, lượng đăng ký MPV tại Anh chỉ còn 41.610 chiếc trong năm 2022.

Ở chiều ngược lại, SUV ngày càng phổ biến. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô Anh (SMMT), SUV chiếm 33% tổng lượng ô tô đăng ký mới tại Anh vào năm 2024, tăng mạnh so với mức 12% của một thập kỷ trước.

Ben Hermer cho biết sự suy giảm của MPV truyền thống cũng thể hiện ở cách các nhà sản xuất thay đổi thiết kế. Năm 2024, Giám đốc thiết kế Renault Gilles Vidal nói với tạp chí Auto Express rằng kiểu thiết kế MPV "hình hộp liền khối" theo cách gọi của người Pháp đã trở nên lỗi thời.

Thế nhưng, khi người mua ngày càng quan tâm đến tính thực dụng và chi phí, những chiếc xe sở hữu không gian rộng rãi lại bắt đầu thu hút sự chú ý trở lại.

Theo Ben Hermer, nhiều nhà sản xuất đã từ bỏ kiểu dáng vuông vức truyền thống để tạo ra những mẫu xe có thiết kế thanh thoát hơn và đặt tên theo những khái niệm khác như "crossover". Tuy nhiên, sự xuất hiện trở lại của những mẫu xe có kiểu dáng vuông vức như Dacia Jogger cho thấy vẫn có nhóm khách hàng ưu tiên tính thực dụng hơn hình thức.

Những mẫu xe MPV nào đang trở lại?

Một trong những cái tên nổi bật trong xu hướng này là Ford Tourneo. Được phát triển từ dòng xe van, Tourneo đạt 7.574 lượt đăng ký tại Anh trong năm 2025, tăng mạnh so với chỉ 336 chiếc cách đây một thập kỷ.

Trong số đó, Tourneo Custom có giá 60.493 bảng Anh (khoảng 2,1 tỷ đồng), chiếm 65% tổng lượng đăng ký với 4.893 chiếc. Trong khi đó, Tourneo Connect có giá từ 35.280 bảng Anh (khoảng 1,2 tỷ đồng) đối với phiên bản plug-in hybrid (PHEV) là biến thể phổ biến thứ hai với 2.466 chiếc.

Những mẫu MPV từng bị lãng quên đang âm thầm trở lại, cạnh tranh với xe SUV

Peugeot Rifter và Vauxhall Combo Life, đều được phát triển trên nền tảng xe tải thương mại, cũng đạt hơn 2.000 chiếc mỗi mẫu mỗi năm. Theo VDG, về bản chất, đây là những chiếc MPV nhưng không được bán dưới tên gọi MPV.

Một cái tên khác đang dẫn đầu sự hồi sinh của dòng xe chở người là Dacia Jogger. Mẫu xe 7 chỗ này có giá khởi điểm 18.995 bảng Anh (khoảng 656 triệu đồng) và nhanh chóng đạt doanh số đáng kể.

Chỉ sau 2 năm, đến năm 2024, Dacia Jogger đã đạt 10.224 xe, cao hơn tổng doanh số của tất cả những mẫu MPV còn lại cộng lại.

Đến năm 2025, bốn mẫu xe gồm Ford Tourneo, Peugeot Rifter, Vauxhall Combo Life và Dacia Jogger có tổng doanh số cao hơn các mẫu MPV truyền thống trước đây với tỷ lệ hơn 9:1.

VDG nhấn mạnh sự phục hồi này không chỉ đến từ một vài mẫu xe nổi bật làm thay đổi số liệu. Số lượng các mẫu xe chở người riêng lẻ đạt từ 200 xe đăng ký mỗi năm cũng tăng trở lại.

Con số này từng giảm xuống mức thấp nhất, chỉ còn 43 mẫu vào năm 2022, nhưng đã tăng lên 70 mẫu vào năm 2025.

Theo VDG, điều này cho thấy các nhà sản xuất đang quan tâm trở lại đến nhóm xe MPV, khi người tiêu dùng vẫn có nhu cầu đối với những mẫu xe thực dụng, từng rất phổ biến vào thời kỳ Renault Espace, Ford Galaxy và Seat Alhambra thống trị phân khúc xe gia đình.

Ben Hermer cho rằng xu hướng hiện nay tập trung vào những mẫu xe "siêu thực dụng" được phát triển từ xe van nhỏ, giúp đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Thiết kế vuông vức, không gian rộng và khả năng chở người tiếp tục được thể hiện qua những mẫu xe như Peugeot Rifter, Vauxhall Combo Life, Volkswagen Caddy Life, Ford Tourneo Custom và Volkswagen ID. Buzz.

Vì vậy, dù nhiều mẫu MPV truyền thống đã được biến đổi thành những kiểu dáng SUV hầm hố hơn, phân khúc xe MPV vẫn đang có dấu hiệu hồi sinh.

Theo Dailymail/This is Money

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