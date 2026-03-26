Hệ sinh thái đa kênh: Galaxy Doors & Galaxy Concept

Galaxy không chỉ là một nhà sản xuất mà là một nhà cung cấp giải pháp, thi công dự án và phân phối bán lẻ. Galaxy đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu của thị trường "Cửa" và "Nội thất" tạo nên hệ sinh thái khép kín, giúp chủ đầu tư và tổng thầu xây dựng chọn nhà cung cấp đơn giản hơn, giúp cộng đồng kiến trúc sư yên tâm tư vấn, giúp gia chủ tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo được sự đồng bộ về ngôn ngữ thiết kế.

Galaxy Door: thương hiệu trong lĩnh vực cửa chính căn hộ, cửa thông phòng, cửa thép chống cháy, cửa cuốn chống cháy và rèm cuốn ngăn cháy. Đây là một thương hiệu bảo chứng cho sự an toàn và bền bỉ tại các công trình trọng điểm.

Galaxy Concept: lựa chọn đáng giá trong lĩnh vực nội thất “may đo cao cấp”, mang đến sự tinh tế và cá nhân hóa không gian sống, từ phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm đến những khu bếp tiện nghi.

Showroom Giải pháp toàn diện về Cửa & Nội thất

Năng lực sản xuất vượt trội

Sức mạnh cốt lõi giúp Galaxy tự tin cam kết về tiến độ và chất lượng nằm ở hệ thống hạ tầng sản xuất quy mô lớn. Nhà máy Galaxy diện tích 30.000 m2, ứng dụng dây chuyền công nghệ hiện đại chuyển giao từ Nhật Bản. Năng lực khả cung dẫn đầu thị trường với hơn 350.000 m2 cửa/năm và 200.000 m2 sản phẩm nội thất/năm.

Galaxy khẳng định vị thế chuyên gia với cửa thép chống cháy, cửa kính chống cháy, cửa cuốn và rèm cuốn ngăn cháy đạt tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt. Đặc biệt, dòng Cửa thép Y tế (X-rays) dành cho bệnh viện là minh chứng cho trình độ kỹ thuật cao của đội ngũ Galaxy.

Trong hạng mục cửa căn hộ, Galaxy cung cấp Cửa Thép/HGF/Gỗ an toàn căn hộ Laminate tại vị trí cửa chính. Đồng bộ hoa văn thẩm mỹ với Cửa WPC/ABS/Gỗ thông phòng - Giải pháp tối ưu cho khí hậu nhiệt đới ẩm, chống nước 100%, là lựa chọn số 1 cho cửa phòng ngủ, phòng vệ sinh.

Lấy cảm hứng từ lối sống hiện đại, các dòng tủ bếp và nội thất cao cấp thương hiệu Galaxy Concept tập trung vào tính công năng và sự tinh xảo. Từ những hệ tủ bếp chữ U, chữ I tích hợp phụ kiện thông minh đến các hệ kệ tivi, tủ quần áo cánh kính lùa, mỗi sản phẩm đều là một tác phẩm "may đo" riêng cho từng mặt bằng căn hộ, đảm bảo sự hài hòa và tối ưu diện tích.

Cửa & Nội thất trong căn hộ tại Khu đô thị Watterpoint Nam Long

Đối tác chiến lược của những "người khổng lồ"

Lòng tin được xây dựng từ những công trình thực tế, Galaxy là đối tác chiến lược đồng hành cùng các chủ đầu tư, tổng thầu xây dựng và các văn phòng thiết kế hàng đầu tại Việt Nam như Vingroup, MIK Group, Nam Long Group, Coteccons, Hòa Bình, Delta, Vinaconex,...

Sản phẩm Galaxy đã góp phần kiến tạo giá trị cho nhiều đại đô thị và công trình như Times City, Royal City, Vinhomes Ocean Park, Ecopark, Vinhomes Central Park, Phú Mỹ Hưng, Green Diamond. Sự hiện diện này là minh chứng đanh thép nhất cho năng lực thi công uy tín và khả năng đáp ứng những đơn hàng quy mô lớn với tiêu chuẩn kỹ thuật phức tạp.

Cửa chống cháy Galaxy Laminate tại Green Diamond 93 Láng Hạ

“Galaxy Doors - Galaxy Concept đang là biểu tượng của chất lượng và sự tin cậy trong ngành cửa và nội thất. Mỗi sản phẩm là một lời cam kết về sự an toàn. Mỗi công trình là một tác phẩm nghệ thuật góp phần nâng tầm chất lượng sống cho người Việt”, đại diện Galaxy nhấn mạnh.

5 ưu điểm của của và nội thất Galaxy: Thi công Dự án - Phân phối Bán lẻ: không chỉ thi công dự án mà còn phân phối bán lẻ khắp các tỉnh thành thông qua hệ thống hơn 100 đại lý - nhà phân phối giúp khách hàng dễ dàng tìm mua sản phẩm hoặc liên hệ hỗ trợ sửa chữa. Chất lượng đồng bộ: chủ đầu tư và tổng thầu không cần phải làm việc với 5-7 nhà cung cấp khác nhau. Từ cửa chính, cửa thông phòng đến tủ bếp, giường tủ... tất cả đều được đáp ứng và kiểm soát chất lượng đồng nhất. Khả cung vượt trội: đảm bảo tiến độ bàn giao cho cả những dự án hàng nghìn căn hộ, loại bỏ rủi ro “lụt tiến độ” công trình. Thi công chuyên nghiệp: Đội ngũ kỹ sư và công nhân lành nghề trực tiếp lắp đặt, giúp sản phẩm vận hành êm ái và bền bỉ theo thời gian. Tư vấn tận tâm: Galaxy không chỉ bán sản phẩm, chúng tôi cung cấp giải pháp; hỗ trợ từ ý tưởng, bản vẽ, sản xuất, thi công đến khi hoàn thiện bàn giao.

(Nguồn: Cổ phần Thiên Hà Việt Nam)