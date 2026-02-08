Xây hay sửa nhà luôn là một quyết định lớn với mỗi gia đình. Ngoài yếu tố vị trí, công năng và ngân sách, màu sơn ngày càng được coi là phần “xương sống” của không gian sống.

Trong phong thủy, màu sắc không chỉ tác động đến cảm xúc mà còn được xem là yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận, sức khỏe và sự hòa hợp giữa các thành viên trong gia đình.

Bước sang năm 2026, việc chọn màu sơn nhà theo tuổi vợ chồng vì thế trở thành mối quan tâm của nhiều người, đặc biệt là các gia đình trẻ.

Màu sắc nào ‘được thời’?

Việc chọn màu theo vận khí năm mang tính tham khảo chung, cần kết hợp với mệnh gia chủ để đạt hiệu quả phong thủy tốt nhất.

Theo Can Chi, năm 2026 là năm Bính Ngọ, thuộc ngũ hành Thiên Hà Thủy, mang hình tượng dòng nước lớn từ trên cao.

Màu sơn nhà hài hòa, hợp phong thủy năm 2026 được xem là yếu tố giúp không gian sống thông thoáng và duy trì dòng khí ổn định. Ảnh minh họa

Trong phong thủy, Thủy gắn với tiền bạc, sự lưu thông và khả năng thích nghi. Khi xét theo vận khí năm, các gam màu thuộc hành Kim và Thủy được đánh giá là dễ “bắt sóng” phong thủy, giúp dòng khí trong nhà lưu chuyển thuận lợi hơn.

Ngược lại, màu thuộc hành Hỏa và Thổ nếu sử dụng quá đậm hoặc phủ kín không gian lại dễ tạo cảm giác bức bối, nóng nảy, ảnh hưởng đến tâm lý và sinh hoạt hàng ngày.

Đây cũng là lý do vì sao xu hướng màu sơn năm 2026 thiên về các gam sáng, nhẹ, trung tính thay vì những màu quá rực rỡ như trước.

Nhóm màu sơn vượng khí năm 2026

Phong thủy nhà ở truyền thống Á Đông thường lấy người chồng làm trục chính khi xét hướng và bố cục tổng thể.

Tuy nhiên, trong đời sống hiện đại, ngôi nhà không chỉ là tài sản mà còn là nơi cân bằng cảm xúc, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng việc chọn màu sơn nên xét đến mệnh của cả vợ lẫn chồng để tránh xung khắc ngầm.

Cách làm phổ biến là dùng màu hợp mệnh chồng cho không gian chung như phòng khách, mặt tiền, đồng thời lựa chọn các gam trung tính hoặc thiên về mệnh vợ ở khu vực riêng, đặc biệt là phòng ngủ.

Đây được xem là giải pháp dung hòa, vừa giữ được nền phong thủy ổn định, vừa đảm bảo sự thoải mái trong sinh hoạt hàng ngày.

Trong năm Bính Ngọ, các gam màu sáng và trung tính được đánh giá cao về độ an toàn phong thủy. Trắng sữa, trắng kem hay be sáng giúp không gian thoáng đãng, sạch sẽ, tạo cảm giác mở. Các gam xám nhạt, ghi sáng mang lại vẻ hiện đại, dễ phối nội thất và ít gây xung đột ngũ hành.

Một ngôi nhà có màu sắc hài hòa, không gây áp lực thị giác vẫn là nền tảng quan trọng để giữ gìn tài khí và sự yên ấm dài lâu. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, những sắc xanh nhạt như xanh pastel, xanh khói hay xanh xám nhẹ cũng được nhiều người lựa chọn. Đây là nhóm màu đại diện cho hành Thủy, giúp giảm căng thẳng và tạo cảm giác dễ chịu, phù hợp với nhịp sống nhanh và áp lực của các gia đình thành thị.

Màu nên dùng có kiểm soát, tránh lạm dụng

Không phải màu nào cũng cần tránh hoàn toàn nhưng có những gam chỉ nên dùng ở mức độ vừa phải.

Vàng nhạt, nâu nhạt hay xanh rêu nhẹ có thể tạo điểm nhấn và chiều sâu cho không gian, song nếu sơn toàn bộ nhà lại dễ gây cảm giác nặng nề.

Các chuyên gia thường khuyến nghị sử dụng những màu này cho một mảng tường trang trí, vách tivi hoặc đầu giường, thay vì làm màu chủ đạo. Cách phối này vừa đảm bảo thẩm mỹ, vừa giảm rủi ro phong thủy.

Trong năm Bính Ngọ, các màu thuộc hành Hỏa và Thổ đậm như đỏ tươi, cam đậm, tím sẫm, nâu đất hay vàng sậm được xem là không có lợi nếu sử dụng quá nhiều.

Những gam màu này dễ tạo cảm giác nóng nảy, áp lực, đặc biệt không phù hợp với nhà có diện tích nhỏ hoặc thiếu ánh sáng tự nhiên.

Với những gia đình yêu thích tông màu mạnh, giải pháp an toàn là đưa chúng vào nội thất rời, vật trang trí hoặc các chi tiết nhỏ thay vì sơn trực tiếp lên tường.

Phòng khách nên ưu tiên các gam sáng, trung tính như trắng kem, xám nhạt hoặc be để giữ cảm giác sang trọng và thông thoáng. Phòng ngủ vợ chồng phù hợp với những màu dịu hơn như xanh nhạt, be sáng hay hồng phấn rất nhẹ nhằm hỗ trợ giấc ngủ và sự thư giãn.

Khu vực bếp nên chọn các màu sạch, sáng như trắng, xám nhạt hoặc xanh pastel để giảm cảm giác ngột ngạt và tạo sự thoải mái khi nấu nướng. Với mặt tiền, các tông ghi sáng, trắng xám hoặc xanh xám nhẹ vừa hợp phong thủy, vừa mang dáng dấp hiện đại, dễ giữ giá trị lâu dài.

Theo Baidu