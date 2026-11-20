Nhà phát hành VNGGames mở thử nghiệm (Closed Beta) trò chơi chiến thuật Tam Quốc Chí – Chiến Kỳ từ ngày 16–22/11. Game kết hợp lối chơi chiến thuật theo lượt và xây dựng thành trì, cho phép người chơi trải nghiệm trước khi phát hành chính thức.

Không chỉ được ủy quyền chính thức từ thương hiệu uy tín Koei Tecmo, mang phong cách gợi nhớ siêu phẩm Romance of the Three Kingdoms mà đây còn là một sản phẩm kết hợp độc đáo giữa lối chơi SRPG và SLG, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng game thủ.

Trên các kênh mạng xã hội, nhiều game thủ đã khoe hình ảnh trong game của mình ở những tính năng đầu tiên, nhiều trải nghiệm hào hứng trong game cũng được hé lộ như chia sẻ những tướng đầu tiên sưu tầm được, thắc mắc các chức năng, hỏi đáp kinh nghiệm chơi,…

Trên hệ thống mạng xã hội của Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ, nhà phát hành đã liên tục cập nhật nhiều thông tin liên quan như thông báo mở cửa Closed Beta, cập nhật tình hình trong game, sự kiện, giới thiệu chức năng game… Đặc biệt sự kiện Hoàn Trả Nạp cũng được thông báo giúp tăng lợi ích cho game thủ khi nạp thẻ trải nghiệm trong giai đoạn Closed Beta.

Theo nhà phát hành, người chơi sẽ được hoàn trả 100% giá trị khi nạp thông qua kênh ingame và 115% khi nạp trên webshop và đặc biệt lên đến 120% khi mua các gói chiết khấu của webshop. Bên cạnh đó, còn có các mức tặng thêm Ngọc Bích cho mỗi 10.000đ nạp vào giúp tăng thêm lợi ích cho game thủ. Sự kiện sẽ thực hiện hoàn trả khi game bước sang giai đoạn Open Beta sắp tới.

Trong không khí háo hức của ngày mở cửa Closed Beta, người chơi vẫn tiếp tục rao tìm đồng đội để đăng ký thành lập Đồng Minh trên trang chủ của game nhằm gia tăng sức mạnh tập thể và tìm một chỗ đứng cho nhóm chơi của mình. Chức năng thành lập Đồng Minh trên website cũng chứng kiến hàng loạt tên tuổi uy tín trong cộng đồng game chiến thuật SLG lộ diện cùng nhóm của mình những ngày qua. Các “phe phái” đã sẵn sàng và đang tích cực đổ bộ vào Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ ngày hôm nay, hứa hẹn một trận chiến thực sự sẽ diễn ra trong thế giới game giữa những “người khổng lồ” trong thời gian tới.

Sự đầu tư của các đại gia làng game chiến thuật SLG là không quá khó hiểu khi Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ là một sản phẩm gây chú ý rộng rãi trong thời gian qua. Được ủy quyền chính thức bởi Koei Tecmo, cha đẻ của loạt game chiến thuật bất hủ Romance of the Three Kingdoms và phiên bản nội địa Trung Quốc do Qookka Studio phát triển cũng gặt hái nhiều con số ấn tượng. Đợt phát hành quốc tế này, game thủ Việt Nam sẽ trải nghiệm cùng lúc với nhiều thị trường lớn tại Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Macau. Ấn tượng hơn nữa là game thủ của các khu vực này có thể giao lưu cùng nhau qua tính năng PK liên server – liên khu vực.

Không chỉ có danh tiếng nền từ các công ty game lớn, gameplay của Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ cũng mang đến nhiều điểm thú vị. Có thể kể ra như hệ thống chiến đấu dàn trận Chiến Kỳ, hệ thống tướng được thiết kế thẻ bài hóa với rút theo banner và sức mạnh phân phối theo Chiến Pháp giúp người chơi sáng tạo trong cách phối đội hình,… Các luồng vận hành trong game cũng được đơn giản hóa giúp người chơi dễ làm quen đồng thời cung cấp chức năng đăng ký ủy thác để tham gia các cuộc chiến lớn ngay cả khi không thể online lúc bắt đầu.

Thông tin thêm về Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ:

Website: https://tamquocchichienky.vnggames.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/tqcck.vnggames

Group: https://www.facebook.com/groups/tamquocchichienky

(Nguồn: VNGGames)