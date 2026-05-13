Vietnam GameVerse 2026 đã khép lại sau hai ngày diễn ra sôi nổi và quy mô lớn tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm SECC (TP.HCM). Trong khuôn khổ sự kiện game lớn nhất năm, gian hàng VTC một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong, trở thành điểm đến nổi bật.

Với không gian rộng, gian hàng VTC được thiết kế lấy cảm hứng từ khối kim cương hiện đại, kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa Việt Nam và phong cách cyberpunk tương lai. Những biểu tượng dân tộc quen thuộc như Chim Lạc và Trống Đồng được cách điệu tinh tế, tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa mạnh mẽ và đầy cảm hứng.

Khu vực check-in công nghệ cao với photobooth và gương cầu lồi trendy đã trở thành “thánh địa sống ảo”, thu hút hàng dài game thủ liên tục xếp hàng trải nghiệm suốt hai ngày sự kiện.

Qua Gameverse 2026, VTC đã thành công xây dựng một không gian văn hóa - không gian game thực thụ, nơi game thủ không chỉ vui chơi mà còn được trải nghiệm, tự hào và kết nối với giá trị Việt Nam hiện đại.

Cơn mưa quà tặng và sức hút khổng lồ từ cộng đồng

Một trong những hoạt động tạo dấu ấn mạnh mẽ nhất là chiến dịch quà tặng quy mô lớn với thông điệp “Túi ba gang đã sẵn sàng - Đang đợi bạn mang về”. VTC đã chuẩn bị và phát 20.000 phần quà có giá trị cho người tham dự. Từ áo hoodie Au Mobile, áo thun Be A Pro: Football, mũ lưỡi trai, túi tote Đột Kích, Cats & Soup đến hàng loạt phụ kiện giới hạn từ Audition, Arcane Hunter: Soul Survivor, TS Origin… tất cả đều nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Nhờ chuỗi hoạt động đa dạng và liên tục, gian hàng VTC ghi nhận hơn 45.000 lượt khách ghé thăm trong suốt sự kiện. Game thủ được tự do trải nghiệm trên dàn máy chuyên nghiệp với nhiều tựa game hot như Arcane Hunter: Soul Survivor, Đột Kích, Audition, Au Mobile, Be A Pro Football, Gunbound… Không khí càng thêm phần kịch tính nhờ các showmatch Đột Kích và Football Pro được tổ chức tại “Sân nhà” Esports Quốc tế.

VTC - 20 năm tiên phong, định hướng phát triển bền vững

Là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực game tại Việt Nam với hành trình hơn 20 năm, VTC không ngừng khẳng định vai trò dẫn dắt và định hướng phát triển cho ngành. VTC hướng tới việc xây dựng hệ sinh thái game bền vững, kết hợp hài hòa giữa giải trí, công nghệ và giá trị văn hóa.

Thay vì chỉ tập trung vào các tựa game phổ thông, VTC đầu tư mạnh vào việc phát triển sản phẩm mang đậm bản sắc Việt, đồng thời mang đến những trải nghiệm chất lượng cao, góp phần nâng tầm vị thế ngành game nước nhà trên bản đồ khu vực và quốc tế.

Định hướng của VTC rõ nét qua việc liên tục hỗ trợ cộng đồng, tổ chức các sự kiện lớn, và hợp tác với các đối tác trong nước lẫn quốc tế. Tại Gameverse 2026, VTC không chỉ mang đến một gian hàng hoành tráng mà còn truyền tải thông điệp mạnh mẽ: game là một phần quan trọng của công nghiệp văn hóa, có khả năng tạo việc làm, thúc đẩy sáng tạo và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Thành tích ấn tượng tại Vietnam Game Awards 2026

Bên cạnh sức hút tại sự kiện, VTC tiếp tục tỏa sáng tại Vietnam Game Awards 2026 khi lọt vào chung kết 9 hạng mục lớn và xuất sắc giành 2 giải thưởng.

Cụ thể, Audition tiếp tục khẳng định vị thế khi thắng giải Game vượt thời gian. Tựa game này đã đồng hành cùng game thủ Việt suốt 20 năm với hơn 60 triệu tài khoản, trung bình 500 triệu ván nhảy mỗi năm. Bên cạnh đó, Arcane Hunter: Soul Survivor do VTC Intecom làm chủ phát triển và phát hành đã thắng Game Việt của năm, đồng thời nhận thêm hai đề cử về thiết kế đồ họa xuất sắc và gameplay hay nhất.

Ngoài ra, VTC còn nhận được các đề cử:: VTC - Nhà phát hành game xuất sắc, Cabal Origin - Game của năm, Đột Kích - Bộ môn thể thao điện tử và Cộng đồng được yêu thích nhất, Game vượt thời gian. Nhân vật Cami của Au Mobile cũng lọt top 5 nhân vật game được yêu thích.

Những giải thưởng này không chỉ là minh chứng cho chất lượng sản phẩm mà còn khẳng định sự tin yêu của cộng đồng dành cho hành trình dài hơi của VTC trong việc xây dựng và phát triển ngành game Việt Nam chuyên nghiệp, bền vững.

VTC cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng game thủ, đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào sáng tạo nội dung, công nghệ và giá trị văn hóa, hướng tới mục tiêu đưa game Việt vươn xa trên bản đồ thế giới trong những năm tới.