Việc liên doanh giữa Gamuda Land và Hankyu Hanshin Properties mở ra bước tiến mới trong chiến lược phát triển Norton Park, dự án quy mô 7,9ha tại cửa ngõ phía Bắc TP.HCM, với lợi thế kết nối hạ tầng và không gian sống xanh.

Gia tăng nội lực thông qua hợp tác quốc tế

Gamuda Land, bộ phận phát triển bất động sản thuộc Gamuda Berhad - một trong những tập đoàn hàng đầu Malaysia trong lĩnh vực kỹ thuật, xây dựng và phát triển hạ tầng vừa ký kết thỏa thuận liên doanh chiến lược với Hankyu Hanshin Properties Corp (HHP), nhà phát triển bất động sản Nhật Bản trực thuộc Hankyu Hanshin Holdings.

Hai bên hợp tác nhằm phát triển Norton Park, dự án khu dân cư có quy mô 7,9ha tại TP.HCM.​ ​

Gamuda Land chính thức ký kết thỏa thuận liên doanh chiến lược với Hankyu Hanshin Properties Corp.

Đồng thời, hợp tác cũng đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình mở rộng hoạt động của Gamuda Land tại Việt Nam, qua đó thiết lập nền tảng hợp tác giữa hai nhà phát triển bất động sản quốc tế giàu kinh nghiệm, sở hữu những thế mạnh bổ trợ trong quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng và kiến tạo cộng đồng bền vững.

Trong liên doanh, Gamuda Land giữ vai trò chủ đạo trong hoạch định chiến lược, quản lý và triển khai dự án. Doanh nghiệp phát huy năng lực kỹ thuật, phát triển hạ tầng và kinh nghiệm triển khai bất động sản tại Việt Nam, được tích lũy qua quá trình phát triển các khu đô thị tích hợp quy mô lớn tại nhiều quốc gia.

Trong khi đó, Hankyu Hanshin Properties đóng góp kinh nghiệm lâu năm tại Nhật Bản trong phát triển hệ thống đường sắt và mô hình đô thị tích hợp tại Nhật Bản có quy hoạch đồng bộ, kết nối thuận tiện.

Cộng hưởng kinh nghiệm quốc tế, nâng cao năng lực phát triển dự án

Liên doanh với Hankyu Hanshin Properties tiếp tục khẳng định định hướng chiến lược của Gamuda Land trong việc mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, đồng thời củng cố năng lực phát triển dự án và nền tảng đầu tư tại thị trường Việt Nam.

Sự hợp tác này tạo nên sự cộng hưởng giữa năng lực phát triển dự án đã được khẳng định cùng sự am hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam của Gamuda Land và kinh nghiệm Nhật Bản trong phát triển đô thị gắn với hạ tầng giao thông, quản lý chất lượng nhà ở của Hankyu Hanshin Properties.

Điều này tạo cơ sở vững chắc cho quá trình phát triển Norton Park, nơi khả năng kết nối hạ tầng, thiết kế bền vững và chất lượng không gian sống được đặt ở vị trí trung tâm trong định hướng quy hoạch.

Liên doanh với Hankyu Hanshin Properties tiếp tục khẳng định định hướng chiến lược của Gamuda Land trong việc mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế

Chia sẻ về thỏa thuận hợp tác, ông Liew Bing Fooi, Chủ tịch HĐQT Gamuda Land Việt Nam cho biết, “Sự hợp tác này không chỉ đánh dấu bước tiến chiến lược của Gamuda Land tại Việt Nam mà còn là dịp để hai bên cùng kết hợp thế mạnh, nâng cao chất lượng phát triển và tạo ra không gian sống hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cư dân.

Đồng thời, đây cũng là tiền đề quan trọng để chúng tôi mở rộng quy mô và tìm kiếm thêm các cơ hội cùng đầu tư, hợp tác tiềm năng trong tương lai.”

Về phía Hankyu Hanshin Properties, ông Yamamoto, Giám đốc điều hành kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh quốc tế của tập đoàn, đánh giá cao tiềm năng của khu vực triển khai dự án.

“Chúng tôi tin rằng đây là một trong những vị trí đắc địa nhất tại Bình Dương, sở hữu tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ nhờ nằm ​​gần AEON Mall và tuyến đường sắt đô thị sắp hình thành. Chúng tôi dành sự trân trọng lớn đối với những thành tựu của Gamuda Land trong việc phát triển các dự án nhà ở chất lượng cao cùng những cộng đồng cư dân sôi động tại Việt Nam. Hai bên kỳ vọng sự kết hợp thế mạnh sẽ góp phần tạo ra những giá trị bền vững cho cư dân địa phương”, ông Yamamoto chia sẻ.

Norton Park: Lợi thế kết nối tại hành lang phát triển phía Bắc TP.HCM

Norton Park đánh dấu thương vụ mua lại dự án thứ bảy của Gamuda Land trong khuôn khổ chiến lược Quick Turnaround Project (QTP).

Tọa lạc trên trục Quốc lộ 13, thuộc hành lang phát triển phía Bắc TP.HCM, Norton Park sở hữu quỹ đất rộng 7,9 ha tại khu vực có nền tảng kinh tế và hạ tầng đô thị tương đối hoàn thiện.​ ​

Dự án tọa lạc tại vị trí chiến lược, liền kề các trung tâm công nghiệp, thương mại trọng điểm.

Dự án nằm liền kề các trung tâm công nghiệp, thương mại và tiện ích phong cách sống trọng điểm, bao gồm Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore I (VSIP I), AEON Mall Bình Dương Canary và Sân golf Sông Bé. Vị trí đắc địa này mang đến khả năng kết nối thuận tiện với các trục giao thông huyết mạch, liên kết khu vực cửa ngõ phía Bắc với trung tâm TP.HCM và các trung tâm kinh tế lân cận.

Khả năng kết nối của dự án càng được nâng tầm nhờ tuyến Metro số 2 TP.HCM theo quy hoạch, với ga C8 dự kiến tọa lạc ngay cạnh dự án Norton Park, mang đến lợi thế kết nối giao thông đa phương thức liền mạch.

Norton Park được kỳ vọng hưởng lợi từ quá trình hoàn thiện kết nối vùng, góp phần thúc đẩy sự chuyển mình của khu vực thành một không gian đô thị ngày càng đồng bộ và hiện đại.

Với mật độ xây dựng chỉ 20%, dự án dành khoảng 2,5 ha cho công viên cảnh quan, mặt nước và các không gian xanh đa dạng, tạo nên môi trường sống gần gũi với thiên nhiên.

Theo kế hoạch, Norton Park dự kiến bàn giao vào quý III/2029. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng bổ sung nguồn cung nhà ở được quy hoạch bài bản, góp phần định hình diện mạo không gian sống tại hành lang đô thị phía Bắc TP.HCM.

Ngọc Minh