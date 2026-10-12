Norton Park đánh dấu bước tiến mới của Gamuda Land tại phía Bắc TP.HCM, đưa những chuẩn mực phát triển quốc tế đến khu vực đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới tầm vóc mới về kinh tế, diện mạo đô thị và chất lượng sống.

Dấu ấn riêng trong chiến lược phát triển đô thị

Gamuda Land là nhánh bất động sản thuộc Gamuda Berhad – tập đoàn hàng đầu Malaysia về xây dựng hạ tầng và kỹ thuật.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2007, Gamuda Land đã phát triển danh mục dự án đô thị tích hợp và nhà ở cao tầng tại Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai và TP.HCM.

Với gần 20 năm hoạt động tại Việt Nam, Gamuda Land tích lũy kinh nghiệm quốc tế và am hiểu nhu cầu bản địa, linh hoạt thích ứng với đặc trưng từng khu vực.

Tại TP.HCM, Celadon City quy mô 82ha đã trở thành tổ ấm của hơn 6.000 gia đình, trong khi Eaton Park ghi dấu ấn với gần 2.000 căn hộ hạng sang được tiêu thụ trong thời gian ngắn.

Tại mỗi thị trường, Gamuda Land đều theo đuổi một định hướng nhất quán: quy hoạch vì chất lượng sống, kiến tạo cộng đồng mang bản sắc riêng và duy trì giá trị bền vững. Từ hệ thống kiểm soát chất lượng GQUAS đến triết lý thiết kế ưa sinh học (Biophilic), những tiêu chuẩn này được chuyển hóa thành trải nghiệm sống thực tế.

Sau gần hai thập kỷ tại Việt Nam, dấu ấn của Gamuda Land không chỉ nằm ở những dự án thành công, mà còn ở khả năng giữ vững chuẩn mực phát triển và không ngừng thích ứng, kiến tạo những không gian sống để cộng đồng gắn bó qua nhiều thế hệ.

Eaton Park – Dự án căn hộ hạng sang tiêu biểu và thành công bậc nhất tại phía Đông của Gamuda Land

Norton Park: Khi kinh nghiệm quốc tế được “tinh chọn” cho một thị trường mới

Bản đồ kiến tạo đô thị của Gamuda Land đang tiếp tục mở rộng về phía Bắc TP.HCM với sự xuất hiện của Norton Park. Dự án dự kiến ra mắt cuối năm nay, đúng thời điểm thị trường căn hộ khu vực bước vào chu kỳ nâng cấp cả về nguồn cung và lực cầu. Song song đó, hạ tầng liên vùng và nền tảng công nghiệp - FDI tiếp tục tạo thêm động lực tăng trưởng.

Những chuyển động này mở ra dư địa cho thị trường nhà ở, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các dự án nhà ở. Norton Park vì thế không đơn thuần là bước mở rộng về địa lý, mà là cách Gamuda Land chắt lọc kinh nghiệm từ nhiều thị trường để đưa ra một sản phẩm phù hợp với nhịp phát triển mới của phía Bắc TP.HCM.

Toạ lạc tại Thuận Giao - khu vực sẵn nền tảng về công nghiệp - dịch vụ, Norton Park thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích đã thành hình và mạng lưới kết nối không ngừng mở rộng.

Nổi bật nhất, sát cạnh dự án là AEON Mall Bình Dương Canary, VSIP I kế cận, sân golf Sông Bé đối diện; xung quanh là hệ thống trường học, bệnh viện quốc tế và các trung tâm thương mại lớn. Bên cạnh đó, kế hoạch ưu tiên khởi công hai tuyến metro kết nối Bình Dương (cũ) với trung tâm TP.HCM vào cuối năm nay tạo bước đột phá lớn cho hạ tầng và diện mạo đô thị.

Toạ lạc trên Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13), Norton Park hưởng lợi từ loạt hạ tầng chiến lược

Trên quy mô 7,9 ha, Norton Park gồm 6 tòa tháp với 1.286 sản phẩm đa dạng loại hình, từ studio đến ba phòng ngủ, duplex, căn hộ sân vườn và các sản phẩm thương mại.

Với mật độ xây dựng chỉ 20%, dự án ưu tiên không gian xanh và tiện ích, xuyên suốt theo triết lý thiết kế ưa sinh học (Biophilic Design), đưa thiên nhiên vào trải nghiệm sống hằng ngày. Điểm nhấn là phương pháp trồng rừng Miyawaki, phát triển thảm thực vật bản địa đa tầng, kết hợp các không gian nghỉ ngơi và kết nối cộng đồng, góp phần cải thiện môi trường sống và cân bằng nhịp sống cho cư dân.

Hệ thống tiện ích được bố trí theo nhu cầu sử dụng với hồ bơi, sân tennis, khu thể thao ngoài trời, không gian trẻ em và khu dành cho thú cưng, hình thành các “lõi tiện ích” thuận tiện ngay trong khuôn viên.

Hơn 2/3 quỹ đất dự án được dành cho mảng xanh, tiện ích, cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống cư dân

Ở tầng kết nối rộng hơn, công viên đóng vai trò như “trái tim cộng đồng” của Norton Park. Quảng trường, sân tập golf, đường dạo rừng cùng các không gian sinh thái tạo nên chuỗi trải nghiệm đa thế hệ, hình thành những điểm gặp gỡ và tương tác tự nhiên giữa các cư dân có cùng phong cách sống.

Từ sự riêng tư trong căn hộ, tiện nghi ngay ngưỡng cửa đến những điểm chạm kết nối cộng đồng, mỗi lớp không gian tại Norton Park đều được kiến tạo từ trải nghiệm thực tế của cư dân. Qua đó, chất lượng sống được nâng tầm từ chính những nhu cầu thường nhật nhất.

Sau những dấu ấn thành công ở phía Tây và phía Đông, Norton Park đang được kỳ vọng trở thành một “flagship” mới của nhà phát triển Malaysia tại phía Bắc TP.HCM. Hội tụ lợi thế về vị trí, quy hoạch và chuẩn sống được “tinh chọn” cho thế hệ chuyên gia, Norton Park trở thành một trong những cái tên đáng chờ đợi nhất trên thị trường căn hộ cuối năm nay.

Bích Đào