Cuộc thi Hackathon Quốc tế về Tính toán Lượng tử vì Mục tiêu Phát triển Xã hội (QC4SG 2026) nhận hơn 500 hồ sơ từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ sau 6 tháng phát động. Từ ngày 24-28/7/2026, vòng chung kết sẽ diễn ra với gần 100 thí sinh thuộc 26 đội thi cùng 50 chuyên gia và cố vấn quốc tế.

Sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), UBND tỉnh Gia Lai, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia Công nghệ Lượng tử Việt Nam (VNQuantum) và Viện Lượng tử Mở (Open Quantum Institute - OQI/CERN) phối hợp tổ chức.

Lễ phát động Cuộc thi Hackathon Quốc tế về Tính toán Lượng tử (QC4SG 2026), ngày 10/2. Ảnh: Thủy Tiên

Đây là lần đầu cuộc thi diễn ra tại Việt Nam và là lần thứ hai tại Đông Nam Á, trong bối cảnh Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, Chính phủ xác định "An ninh mạng và lượng tử" là một trong 10 nhóm công nghệ chiến lược theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia và các ngành công nghệ chiến lược, NIC đã kết nối cộng đồng chuyên gia, hỗ trợ thành lập VNQuantum từ năm 2025. Mạng lưới hiện quy tụ khoảng 200 nhà khoa học, chuyên gia và đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo nhân lực.

Cuộc thi Hackathon Quốc tế về Tính toán Lượng tử vì Mục tiêu Phát triển Xã hội (QC4SG 2026) diễn ra từ 24-28/7 tại Gia Lai. Ảnh: BTC

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC, khẳng định lượng tử là một trong những công nghệ nền tảng quyết định năng lực cạnh tranh của các quốc gia trong tương lai.

“Thông qua QC4SG 2026, NIC mong muốn tiếp tục kết nối các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư để hình thành hệ sinh thái công nghệ lượng tử tại Việt Nam; đồng thời hỗ trợ các ý tưởng tiềm năng phát triển thành sản phẩm, startup và doanh nghiệp công nghệ, góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển các công nghệ chiến lược", lãnh đạo NIC cho hay.

Trong 5 ngày, các đội sẽ phát triển giải pháp, nhận tư vấn và tham gia vòng Demo Day (ngày hội trình diễn sản phẩm). VNQuantum Dealroom sẽ kết nối các đội với doanh nghiệp, quỹ đầu tư để gọi vốn. Những đội xuất sắc sẽ được NIC và VNQuantum tiếp tục ươm tạo đến hết năm 2026, nhằm thương mại hóa công nghệ.

Đại diện UBND tỉnh Gia Lai kỳ vọng chuỗi hoạt động giúp địa phương kết nối cộng đồng khoa học quốc tế, thu hút nguồn lực chất lượng cao để đưa công nghệ thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.

PGS.TS Nguyễn Lương Quang - Viện IAS (Pháp), Trưởng ban Nghiên cứu & Phát triển VNQuantum nhận định, QC4SG là nền tảng xây dựng cộng đồng công nghệ lượng tử khu vực. Mạng lưới kỳ vọng đưa những ý tưởng lượng tử trở thành các sản phẩm tạo giá trị cho xã hội, từng bước kết nối các tổ chức và tập đoàn công nghệ lớn như IBM, Pasqal để thúc đẩy chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.