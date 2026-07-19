Cuộc thi Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 (Vietnam AI Innovation Challenge - VAIC) do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Meta, AI for Vietnam, FPT và Đại học Duy Tân đồng tổ chức, thu hút gần 1.500 thí sinh thuộc 340 đội thi trên cả nước. Trong hai ngày từ 17 đến 19/7, các đội phát triển sản phẩm mẫu, hoàn thiện mô hình và thuyết trình trước hội đồng chuyên gia.

Sau vòng sơ loại, chiều 19/7, 10 đội có kết quả cao nhất bước vào Demo Day để bảo vệ dự án trước hội đồng giám khảo. Các sản phẩm được đánh giá dựa trên tiêu chí đổi mới sáng tạo, năng lực công nghệ, khả năng ứng dụng và tiềm năng phát triển.

Ban tổ chức trao Giải Nhất cuộc thi Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 cho đội L-GPT 6.7. Ảnh: Du Lam

Kết quả, ba giải thưởng chính của cuộc thi đã được trao, gồm giải Nhất trị giá 10.000 USD thuộc về đội L-GPT 6.7 đến từ Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) với giải pháp Lawgic - Phân tích pháp lý với nhận thức tích hợp đồ thị. Dự án được đánh giá cao ở giải pháp công nghệ nổi bật, tính đổi mới và khả năng ứng dụng thực tiễn. Giải Nhì 5.000 USD trao cho đội với giải pháp Tangent - AI biến câu hỏi thành bài giảng trực quan và giải Ba 1.000 USD thuộc về đội Sen AI với dự án SenAI dịch thuật song ngữ Anh -Việt theo thời gian thực.

Bên cạnh giải thưởng chính, các thành viên thuộc 3 đội đạt giải cao nhất sẽ nhận Bằng khen từ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm ghi nhận những thành tích nổi bật trong nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng AI. Đồng thời, các đội cũng nhận được học bổng tham gia khóa học "AI Engineering Foundation" do AI Guru tài trợ.

Đội SenAI giành cú đúp giải thưởng của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và AI Singapore. Ảnh: Du Lam

Ban tổ chức cho biết điểm nổi bật của mùa giải năm nay là xu hướng chuyển dịch từ các dự án mang tính học thuật sang những giải pháp có khả năng triển khai trong thực tế. Nhiều sản phẩm tập trung vào các bài toán của doanh nghiệp, địa phương và các lĩnh vực kinh tế, đồng thời được thiết kế với khả năng mở rộng ra thị trường khu vực.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, cho biết các dự án nổi bật sẽ tiếp tục được hỗ trợ thông qua các chương trình ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp của NIC. Theo ông, trung tâm sẽ kết nối các nhóm với doanh nghiệp, quỹ đầu tư và mạng lưới đối tác trong và ngoài nước nhằm đưa các giải pháp AI vào triển khai thực tế.

Một trong những điểm đáng chú ý của VAIC 2026 là hội đồng giám khảo quy tụ nhiều chuyên gia đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ trong nước cũng như quốc tế, không chỉ giúp đánh giá chất lượng chuyên môn mà còn mang đến góc nhìn về khả năng thương mại hóa, tính khả thi khi triển khai và các tiêu chuẩn quốc tế đối với sản phẩm AI.

Song song với cuộc thi, chương trình còn tổ chức các phiên Career Talks với chủ đề về xu hướng nghề nghiệp trong kỷ nguyên AI, tư duy “builder mindset” và ứng dụng AI trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Hoạt động này hướng tới sinh viên, kỹ sư trẻ và cộng đồng phát triển AI tại Việt Nam.

Theo đại diện NIC, VAIC là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực AI tại Việt Nam. Mô hình hackathon được kỳ vọng giúp kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp, giới nghiên cứu và các trường đại học, qua đó tạo điều kiện để các ý tưởng AI tiếp tục được phát triển, thử nghiệm và thương mại hóa sau cuộc thi.