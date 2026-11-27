Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt 'Lời thề non sông' với sự tham gia của gần 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và các lực lượng vũ trang sẽ chính thức diễn ra tại sân Mỹ Đình ngày 5/12 tới.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026), chương trình do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Sự kiện có sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Lời thề non sông được kiến tạo như một đại nhạc hội chính luận tầm vóc quốc gia. Ảnh: BTC

Theo Ban tổ chức, Lời thề non sông được kiến tạo như một đại nhạc hội chính luận tầm vóc quốc gia. Bằng việc kết hợp hài hòa giữa chiều sâu chính luận với ngôn ngữ trình diễn hiện đại, ê-kíp sáng tạo kỳ vọng sẽ đưa những trang sử hào hùng của dân tộc đến gần hơn bao giờ hết với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Điểm nhấn đột phá và chưa từng có tạo nên sức hút cho sự kiện chính là sự đầu tư dàn dựng công phu trong không gian rộng lớn của Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Lần đầu tiên trong một chương trình nghệ thuật đại chúng, khán giả sẽ được tận mắt chứng kiến những màn thực cảnh quy mô lớn với sự xuất hiện trực tiếp trên sân khấu của các lực lượng quân đội tinh nhuệ cùng dàn trang bị, khí tài quân sự thực tế. Sự cộng hưởng giữa sức mạnh quốc phòng và nghệ thuật trình diễn hiện đại hứa hẹn tạo nên những khoảnh khắc thị giác bùng nổ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc mãnh liệt.

Xuyên suốt thời lượng chương trình là một bản trường ca nghệ thuật ca ngợi tinh thần bất khuất, ý chí quật cường đã được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Từ lời thề "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" năm xưa của quân và dân Thủ đô, mạch nguồn lịch sử được tái hiện sống động, khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó, chương trình tôn vinh vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt 80 năm qua.

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Lời thề non sông với sự tham gia của gần 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và các lực lượng vũ trang sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20h ngày 5/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), đồng thời được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 để phục vụ đông đảo khán giả cả nước.