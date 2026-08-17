Ngày 17/8, BTC công bố thông tin chính thức về concert Tổ quốc trong tim tại TPHCM ngày 23/8 tới - dịp Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026)

Chương trình quy tụ gần 20 giọng ca gồm: NSƯT Cao Minh, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Tùng Dương, Hoàng Bách, Võ Hạ Trâm, Soobin, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hương Tràm, Đông Hùng, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy, Muộii và nhóm OPlus.

Quy mô chương trình dự kiến 40 nghìn khán giả; ngoài sân khấu chính còn có sân khấu phụ đặt tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn và phát trực tiếp qua một số màn hình LED, dự kiến phục vụ thêm khoảng 20 nghìn khán giả.

Kịch bản chia thành 3 chương gồm: Non sông một dải - tái hiện những dấu mốc lịch sử của dân tộc; Sắc đỏ tự hào - chương nhạc về tình yêu đất nước, lòng tự hào dân tộc và Tổ quốc trong tim - kết lại đêm nhạc bằng màu sắc âm nhạc trẻ trung, hiện đại và sôi động.

Về nhạc mục, ê-kíp tiết lộ sẽ có nhiều màn kết hợp lần đầu giữa các ca sĩ. Toàn bộ tiết mục đều được hòa âm mới, thể hiện đúng tinh thần của đêm nhạc.

Riêng màn hòa giọng bài Tiến quân ca của toàn bộ khán giả - từng tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội hồi concert đầu tiên - sẽ được tái hiện như một nét đặc trưng của thương hiệu Tổ quốc trong tim.

BTC muốn mang đến chương trình nghệ thuật chính luận dưới hình thức concert, dùng âm nhạc và công nghệ lan tỏa tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc đến khán giả, đặc biệt là người trẻ.

Tại buổi gặp, các nghệ sĩ hào hứng khi góp mặt trong Tổ quốc trong tim - concert quốc gia đã gây tiếng vang vào tháng 8/2025.

Ca sĩ Hoàng Bách sẽ mang đến một ca khúc do anh sáng tác. "Không thể tin là sau khi tôi đề xuất, bài hát đã được đơn vị tổ chức chọn cùng các tác phẩm đã nổi tiếng, quen thuộc với công chúng", anh nói.

50 nghìn người hòa giọng bài "Tiến quân ca" tại concert "Tổ quốc trong tim"

Còn với những ca sĩ trẻ như Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy, chương trình nghệ thuật chính luận như Tổ quốc trong tim còn là dịp để họ hát các bài nhạc cách mạng, nhạc yêu nước mà mình yêu thích.

Phạm Anh Duy yêu các bài Con kênh xanh xanh, Lá đỏ, Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây... từ bé, có thể ngân nga những giai điệu này cả ngày. Vì là ca sĩ nhạc trẻ, anh không có nhiều dịp hát nhạc cách mạng.

Lâm Bảo Ngọc "bật mí" sẽ lần đầu thể hiện 2 nhạc phẩm nổi tiếng Hát mãi khúc quân hành và Mùa xuân trên TPHCM trong concert sắp tới.

Đại diện BTC nhấn mạnh: "Khi đến các concert, khán giả thường trông đợi sự xuất hiện của các ngôi sao nổi tiếng. Nhưng tại Tổ quốc trong tim, không có ngôi sao nào ngoài ngôi sao duy nhất trên lá cờ Tổ quốc".

Tổ chức concert tại TPHCM, BTC có cân nhắc một số khía cạnh nhưng không quá lo lắng vì "tình yêu dành cho Tổ quốc ở đâu cũng đều như nhau".

Concert Tổ quốc trong tim không bán vé. Hôm 8/8, BTC mở đăng ký trực tuyến vé xem concert miễn phí, thu hút 5,7 triệu lượt truy cập trong 1 phút 27 giây.

Mi Lê