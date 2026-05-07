Gần 250 cây thông ở Lâm Đồng bị đốn hạ. Ảnh: X.N

Ngày 7/5, chính quyền xã Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) đã tiến hành ghi nhận hiện trường, đồng thời đề nghị cơ quan công an phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm vào cuộc điều tra, làm rõ gần 250 cây thông bị cưa hạ trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận hàng trăm cây thông tái sinh (được trồng từ 10 - 30 năm, đường kính gốc lớn nhất khoảng 30cm) bị cưa hạ, nằm ngổn ngang. Khu vực rừng thông bị đốn hạ tại thôn Klanh, xã Lạc Dương, cạnh quốc lộ 27C và cách Trạm kiểm lâm Klong Klanh chừng 300m.

Những cây thông tái sinh (được trồng từ 10 - 30 năm, đường kính gốc lớn nhất khoảng 30cm) bị cưa hạ, nằm la liệt. Ảnh: X.N

Ngoài ra, xung quanh khu vực rừng thông bị phá đã được cắm các cọc sắt để phân chia ranh giới kéo dài từ chân lên đến đỉnh đồi.

Theo ông Bùi Quốc Huân, Chủ tịch UBND xã Lạc Dương, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã khẩn trương phối hợp với lực lượng kiểm lâm tổ chức kiểm tra hiện trường. Qua thống kê ban đầu, có tổng cộng 248 cây thông bị đốn hạ trắng trên diện tích gần 3.000m2.

Những cây thông bị kẻ xấu chặt phá. Ảnh: X.N

Cơ quan chức năng nhận định, mục đích của các đối tượng phá rừng rất có thể là nhằm lấn chiếm đất để sản xuất nông nghiệp.

UBND xã Lạc Dương đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm đốn hạ hàng trăm cây thông.